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Балицкий прокомментировал назначение нового директора на ЗАЭС - РИА Новости, 30.11.2022
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Балицкий прокомментировал назначение нового директора на ЗАЭС
Балицкий прокомментировал назначение нового директора на ЗАЭС - РИА Новости, 30.11.2022
Балицкий прокомментировал назначение нового директора на ЗАЭС
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий поддержал назначение Юрия Черничука новым директором ЗАЭС, отметив его управленческий опыт работы на... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T13:15
2022-11-30T13:15
евгений балицкий
запорожская область
запорожская аэс
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий поддержал назначение Юрия Черничука новым директором ЗАЭС, отметив его управленческий опыт работы на станции.Ранее в среду советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа сообщил, что новым директором Запорожской АЭС стал бывший главный инженер украинского "Энергоатома", работавший на ЗАЭС, Юрий Черничук.Предыдущий директор станции Игорь Мурашов был уличен в сотрудничестве со Службой безопасности Украины и выдворен на Украину. По словам экс-мэра Энергодара Александра Волги, он был координатором террористической деятельности на станции и в самом городе."Сегодня "Росэнергоатом" назначил нового директора Запорожской АЭС, им стал бывший главный инженер "Энергоатома" Юрий Черничук. Юрий Алексеевич специалист, который много лет работал на ЗАЭС, прекрасно разбирается во всех технических вопросах работы станции и имеет управленческий опыт". - написал Балицкий в своем Telegram-канале.Он сообщил, что полностью поддерживает решение руководства Росэнергоатома о назначении Черничука."Очень важно, чтоб руководство станции было в надежных и профессиональных руках. В руках людей, которые умеют принимать оперативные решения в условиях постоянных провокаций со стороны сопредельных территорий", - подчеркнул врио губернатора Запорожской области.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что ЗАЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября. Компанию по эксплуатации ЗАЭС возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.
https://ria.ru/20221130/energodar-1835178612.html
https://ria.ru/20221129/zaes-1835077274.html
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евгений балицкий, запорожская область, запорожская аэс
Евгений Балицкий, Запорожская область, Запорожская АЭС
13:15 30.11.2022
 
Балицкий прокомментировал назначение нового директора на ЗАЭС

Врио главы Запорожской области Балицкий поддержал назначения нового директора на АЭС

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции
1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий поддержал назначение Юрия Черничука новым директором ЗАЭС, отметив его управленческий опыт работы на станции.
Ранее в среду советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа сообщил, что новым директором Запорожской АЭС стал бывший главный инженер украинского "Энергоатома", работавший на ЗАЭС, Юрий Черничук.
Предыдущий директор станции Игорь Мурашов был уличен в сотрудничестве со Службой безопасности Украины и выдворен на Украину. По словам экс-мэра Энергодара Александра Волги, он был координатором террористической деятельности на станции и в самом городе.
"Сегодня "Росэнергоатом" назначил нового директора Запорожской АЭС, им стал бывший главный инженер "Энергоатома" Юрий Черничук. Юрий Алексеевич специалист, который много лет работал на ЗАЭС, прекрасно разбирается во всех технических вопросах работы станции и имеет управленческий опыт". - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
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Он сообщил, что полностью поддерживает решение руководства Росэнергоатома о назначении Черничука.
"Очень важно, чтоб руководство станции было в надежных и профессиональных руках. В руках людей, которые умеют принимать оперативные решения в условиях постоянных провокаций со стороны сопредельных территорий", - подчеркнул врио губернатора Запорожской области.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что ЗАЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября. Компанию по эксплуатации ЗАЭС возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.
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Евгений БалицкийЗапорожская областьЗапорожская АЭС
 
 
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