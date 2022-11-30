Балицкий прокомментировал назначение нового директора на ЗАЭС
Врио главы Запорожской области Балицкий поддержал назначения нового директора на АЭС
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции
1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий поддержал назначение Юрия Черничука новым директором ЗАЭС, отметив его управленческий опыт работы на станции.
Ранее в среду советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа сообщил, что новым директором Запорожской АЭС стал бывший главный инженер украинского "Энергоатома", работавший на ЗАЭС, Юрий Черничук.
Предыдущий директор станции Игорь Мурашов был уличен в сотрудничестве со Службой безопасности Украины и выдворен на Украину. По словам экс-мэра Энергодара Александра Волги, он был координатором террористической деятельности на станции и в самом городе.
"Сегодня "Росэнергоатом" назначил нового директора Запорожской АЭС, им стал бывший главный инженер "Энергоатома" Юрий Черничук. Юрий Алексеевич специалист, который много лет работал на ЗАЭС, прекрасно разбирается во всех технических вопросах работы станции и имеет управленческий опыт". - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что полностью поддерживает решение руководства Росэнергоатома о назначении Черничука.
"Очень важно, чтоб руководство станции было в надежных и профессиональных руках. В руках людей, которые умеют принимать оперативные решения в условиях постоянных провокаций со стороны сопредельных территорий", - подчеркнул врио губернатора Запорожской области.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что ЗАЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября. Компанию по эксплуатации ЗАЭС возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.