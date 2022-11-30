https://ria.ru/20221130/zaes-1835252509.html

Балицкий прокомментировал назначение нового директора на ЗАЭС

Балицкий прокомментировал назначение нового директора на ЗАЭС - РИА Новости, 30.11.2022

Балицкий прокомментировал назначение нового директора на ЗАЭС

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий поддержал назначение Юрия Черничука новым директором ЗАЭС, отметив его управленческий опыт работы на... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T13:15

2022-11-30T13:15

2022-11-30T13:15

евгений балицкий

запорожская область

запорожская аэс

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий поддержал назначение Юрия Черничука новым директором ЗАЭС, отметив его управленческий опыт работы на станции.Ранее в среду советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа сообщил, что новым директором Запорожской АЭС стал бывший главный инженер украинского "Энергоатома", работавший на ЗАЭС, Юрий Черничук.Предыдущий директор станции Игорь Мурашов был уличен в сотрудничестве со Службой безопасности Украины и выдворен на Украину. По словам экс-мэра Энергодара Александра Волги, он был координатором террористической деятельности на станции и в самом городе."Сегодня "Росэнергоатом" назначил нового директора Запорожской АЭС, им стал бывший главный инженер "Энергоатома" Юрий Черничук. Юрий Алексеевич специалист, который много лет работал на ЗАЭС, прекрасно разбирается во всех технических вопросах работы станции и имеет управленческий опыт". - написал Балицкий в своем Telegram-канале.Он сообщил, что полностью поддерживает решение руководства Росэнергоатома о назначении Черничука."Очень важно, чтоб руководство станции было в надежных и профессиональных руках. В руках людей, которые умеют принимать оперативные решения в условиях постоянных провокаций со стороны сопредельных территорий", - подчеркнул врио губернатора Запорожской области.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Указ о том, что ЗАЭС переходит в собственность РФ, был подписан 5 октября. Компанию по эксплуатации ЗАЭС возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко.

https://ria.ru/20221130/energodar-1835178612.html

https://ria.ru/20221129/zaes-1835077274.html

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

евгений балицкий, запорожская область, запорожская аэс