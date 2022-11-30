https://ria.ru/20221130/zaes-1835205276.html
"Росэнергоатом "назначил нового директора Запорожской АЭС
"Росэнергоатом "назначил нового директора Запорожской АЭС - РИА Новости, 30.11.2022
"Росэнергоатом "назначил нового директора Запорожской АЭС
Новым директором Запорожской АЭС стал бывший главный инженер украинского "Энергоатома", работавший на ЗАЭС, Юрий Черничук, заявил в среду советник гендиректора... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T10:57
2022-11-30T10:57
2022-11-30T11:08
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Новым директором Запорожской АЭС стал бывший главный инженер украинского "Энергоатома", работавший на ЗАЭС, Юрий Черничук, заявил в среду советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.Предыдущий директор станции Игорь Мурашов был уличен в сотрудничестве со Службой безопасности Украины и выдворен на Украину. По словам экс-мэра Энергодара Александра Волги, он был координатором террористической деятельности на станции и в самом городе."Новым директором Запорожской атомной станции и первым заместителем генерального директора акционерного общества "Эксплуатирующая организация Запорожской атомной станции" стал Юрий Алекссевич Черничук, который в системе координат прежнего работодателя концерна НАЕК (украинский "Энергоатом") занимал позицию главного инженера", - сказал Карчаа в эфире канала "Россия 24".Карчаа назвал Черничука "гипертрофированно порядочным человеком"."Весь управленческий состав, включая главного инженера, его заместителей и вообще все узловые должности, сегодня на станции занимают представители прежнего коллектива, которые заключили контракт с эксплуатирующей компанией, поэтому предлагаю господам по ту сторону реки и их кураторам наконец успокоиться", - добавил Карчаа.
https://ria.ru/20221130/energodar-1835178612.html
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Запорожская АЭС, Запорожская область, Украина, Энергоатом, Росэнергоатом, Россия
10:57 30.11.2022 (обновлено: 11:08 30.11.2022)
"Росэнергоатом "назначил нового директора Запорожской АЭС
Карчаа: новым директором Запорожской АЭС назначен Юрий Черничук
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Новым директором Запорожской АЭС стал бывший главный инженер украинского "Энергоатома", работавший на ЗАЭС, Юрий Черничук, заявил в среду советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.
Предыдущий директор станции Игорь Мурашов был уличен в сотрудничестве со Службой безопасности Украины
и выдворен на Украину. По словам экс-мэра Энергодара Александра Волги, он был координатором террористической деятельности на станции и в самом городе.
"Новым директором Запорожской атомной станции и первым заместителем генерального директора акционерного общества "Эксплуатирующая организация Запорожской атомной станции" стал Юрий Алекссевич Черничук, который в системе координат прежнего работодателя концерна НАЕК (украинский "Энергоатом") занимал позицию главного инженера", - сказал Карчаа в эфире канала "Россия 24".
Карчаа назвал Черничука "гипертрофированно порядочным человеком".
"Весь управленческий состав, включая главного инженера, его заместителей и вообще все узловые должности, сегодня на станции занимают представители прежнего коллектива, которые заключили контракт с эксплуатирующей компанией, поэтому предлагаю господам по ту сторону реки и их кураторам наконец успокоиться", - добавил Карчаа.