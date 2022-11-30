Рейтинг@Mail.ru
"Росэнергоатом "назначил нового директора Запорожской АЭС - РИА Новости, 30.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221130/zaes-1835205276.html
"Росэнергоатом "назначил нового директора Запорожской АЭС
"Росэнергоатом "назначил нового директора Запорожской АЭС - РИА Новости, 30.11.2022
"Росэнергоатом "назначил нового директора Запорожской АЭС
Новым директором Запорожской АЭС стал бывший главный инженер украинского "Энергоатома", работавший на ЗАЭС, Юрий Черничук, заявил в среду советник гендиректора... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T10:57
2022-11-30T11:08
запорожская аэс
запорожская область
украина
энергоатом
росэнергоатом
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834698398_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_e453d7ac7b18c2f1e44420bb7e8f6a1c.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Новым директором Запорожской АЭС стал бывший главный инженер украинского "Энергоатома", работавший на ЗАЭС, Юрий Черничук, заявил в среду советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.Предыдущий директор станции Игорь Мурашов был уличен в сотрудничестве со Службой безопасности Украины и выдворен на Украину. По словам экс-мэра Энергодара Александра Волги, он был координатором террористической деятельности на станции и в самом городе."Новым директором Запорожской атомной станции и первым заместителем генерального директора акционерного общества "Эксплуатирующая организация Запорожской атомной станции" стал Юрий Алекссевич Черничук, который в системе координат прежнего работодателя концерна НАЕК (украинский "Энергоатом") занимал позицию главного инженера", - сказал Карчаа в эфире канала "Россия 24".Карчаа назвал Черничука "гипертрофированно порядочным человеком"."Весь управленческий состав, включая главного инженера, его заместителей и вообще все узловые должности, сегодня на станции занимают представители прежнего коллектива, которые заключили контракт с эксплуатирующей компанией, поэтому предлагаю господам по ту сторону реки и их кураторам наконец успокоиться", - добавил Карчаа.
https://ria.ru/20221130/energodar-1835178612.html
https://ria.ru/20221129/zaes-1835085447.html
запорожская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834698398_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_eb442daf07cf96dd2bb7760a6aa82fe2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская аэс, запорожская область, украина, энергоатом, росэнергоатом, россия
Запорожская АЭС, Запорожская область, Украина, Энергоатом, Росэнергоатом, Россия
10:57 30.11.2022 (обновлено: 11:08 30.11.2022)
 
"Росэнергоатом "назначил нового директора Запорожской АЭС

Карчаа: новым директором Запорожской АЭС назначен Юрий Черничук

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкГлавное здание Запорожской атомной электростанции
Главное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Главное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Новым директором Запорожской АЭС стал бывший главный инженер украинского "Энергоатома", работавший на ЗАЭС, Юрий Черничук, заявил в среду советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.
Предыдущий директор станции Игорь Мурашов был уличен в сотрудничестве со Службой безопасности Украины и выдворен на Украину. По словам экс-мэра Энергодара Александра Волги, он был координатором террористической деятельности на станции и в самом городе.
Женщина на улице города Энергодар - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
09:06
В Энергодаре остались более половины жителей
"Новым директором Запорожской атомной станции и первым заместителем генерального директора акционерного общества "Эксплуатирующая организация Запорожской атомной станции" стал Юрий Алекссевич Черничук, который в системе координат прежнего работодателя концерна НАЕК (украинский "Энергоатом") занимал позицию главного инженера", - сказал Карчаа в эфире канала "Россия 24".
Карчаа назвал Черничука "гипертрофированно порядочным человеком".
"Весь управленческий состав, включая главного инженера, его заместителей и вообще все узловые должности, сегодня на станции занимают представители прежнего коллектива, которые заключили контракт с эксплуатирующей компанией, поэтому предлагаю господам по ту сторону реки и их кураторам наконец успокоиться", - добавил Карчаа.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 17:09Специальная военная операция на Украине
Кулеба заявил, что обсудил с директором МАГАТЭ ситуацию на ЗАЭС
 
Запорожская АЭСЗапорожская областьУкраинаЭнергоатомРосэнергоатомРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала