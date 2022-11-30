https://ria.ru/20221130/z-1835267953.html

В Екатеринбурге ищут поджигателей машин с буквами Z

В Екатеринбурге ищут поджигателей машин с буквами Z - РИА Новости, 30.11.2022

В Екатеринбурге ищут поджигателей машин с буквами Z

Полиция разыскивает ночных поджигателей автомобилей с буквами Z в Екатеринбурге - предположительно, злоумышленники являются последователями Степана Бандеры,... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T13:48

2022-11-30T13:48

2022-11-30T13:48

происшествия

екатеринбург

валерий горелых

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Полиция разыскивает ночных поджигателей автомобилей с буквами Z в Екатеринбурге - предположительно, злоумышленники являются последователями Степана Бандеры, заявил РИА Новости руководитель областного главка МВД Валерий Горелых.По его словам, поджоги произошли на территории Чкаловского района в Екатеринбурге, сейчас правоохранители анализируют съемки с камер видеонаблюдения, опрашивают жильцов микрорайона и проводят "иные оперативные мероприятия, не подлежащие огласке". По итогам работы полиция примет "обоснованное процессуальное решение"."Такие дикие выходки действительно в Екатеринбурге зарегистрированы. Это произошло недавно на территории Чкаловского района. Сотрудники отдела полиции №12 совместно с оперуполномоченными Центра по противодействию экстремизму регионального главка МВД проводят комплекс мероприятий, направленных на установление личностей пробандеровски настроенных ночных поджигателей", – сказал собеседник агентства. Полковник призвал свидетелей поджогов машин обратиться в полицию.

https://ria.ru/20221125/novorossiysk-1834197767.html

екатеринбург

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

происшествия, екатеринбург, валерий горелых, министерство внутренних дел рф (мвд россии)