https://ria.ru/20221130/z-1835267953.html
В Екатеринбурге ищут поджигателей машин с буквами Z
В Екатеринбурге ищут поджигателей машин с буквами Z - РИА Новости, 30.11.2022
В Екатеринбурге ищут поджигателей машин с буквами Z
Полиция разыскивает ночных поджигателей автомобилей с буквами Z в Екатеринбурге - предположительно, злоумышленники являются последователями Степана Бандеры,... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T13:48
2022-11-30T13:48
2022-11-30T13:48
происшествия
екатеринбург
валерий горелых
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Полиция разыскивает ночных поджигателей автомобилей с буквами Z в Екатеринбурге - предположительно, злоумышленники являются последователями Степана Бандеры, заявил РИА Новости руководитель областного главка МВД Валерий Горелых.По его словам, поджоги произошли на территории Чкаловского района в Екатеринбурге, сейчас правоохранители анализируют съемки с камер видеонаблюдения, опрашивают жильцов микрорайона и проводят "иные оперативные мероприятия, не подлежащие огласке". По итогам работы полиция примет "обоснованное процессуальное решение"."Такие дикие выходки действительно в Екатеринбурге зарегистрированы. Это произошло недавно на территории Чкаловского района. Сотрудники отдела полиции №12 совместно с оперуполномоченными Центра по противодействию экстремизму регионального главка МВД проводят комплекс мероприятий, направленных на установление личностей пробандеровски настроенных ночных поджигателей", – сказал собеседник агентства. Полковник призвал свидетелей поджогов машин обратиться в полицию.
https://ria.ru/20221125/novorossiysk-1834197767.html
екатеринбург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, валерий горелых, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Екатеринбург, Валерий Горелых, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Екатеринбурге ищут поджигателей машин с буквами Z
УМВД по Свердловской области считает, что машины с буквами Z жгут последователи Бандеры
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Полиция разыскивает ночных поджигателей автомобилей с буквами Z в Екатеринбурге - предположительно, злоумышленники являются последователями Степана Бандеры, заявил РИА Новости руководитель областного главка МВД Валерий Горелых.
По его словам, поджоги произошли на территории Чкаловского района в Екатеринбурге, сейчас правоохранители анализируют съемки с камер видеонаблюдения, опрашивают жильцов микрорайона и проводят "иные оперативные мероприятия, не подлежащие огласке". По итогам работы полиция примет "обоснованное процессуальное решение".
"Такие дикие выходки действительно в Екатеринбурге зарегистрированы. Это произошло недавно на территории Чкаловского района. Сотрудники отдела полиции №12 совместно с оперуполномоченными Центра по противодействию экстремизму регионального главка МВД проводят комплекс мероприятий, направленных на установление личностей пробандеровски настроенных ночных поджигателей", – сказал собеседник агентства. Полковник призвал свидетелей поджогов машин обратиться в полицию.