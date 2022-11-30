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В Екатеринбурге ищут поджигателей машин с буквами Z - РИА Новости, 30.11.2022
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В Екатеринбурге ищут поджигателей машин с буквами Z
В Екатеринбурге ищут поджигателей машин с буквами Z - РИА Новости, 30.11.2022
В Екатеринбурге ищут поджигателей машин с буквами Z
Полиция разыскивает ночных поджигателей автомобилей с буквами Z в Екатеринбурге - предположительно, злоумышленники являются последователями Степана Бандеры,... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T13:48
2022-11-30T13:48
происшествия
екатеринбург
валерий горелых
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Полиция разыскивает ночных поджигателей автомобилей с буквами Z в Екатеринбурге - предположительно, злоумышленники являются последователями Степана Бандеры, заявил РИА Новости руководитель областного главка МВД Валерий Горелых.По его словам, поджоги произошли на территории Чкаловского района в Екатеринбурге, сейчас правоохранители анализируют съемки с камер видеонаблюдения, опрашивают жильцов микрорайона и проводят "иные оперативные мероприятия, не подлежащие огласке". По итогам работы полиция примет "обоснованное процессуальное решение"."Такие дикие выходки действительно в Екатеринбурге зарегистрированы. Это произошло недавно на территории Чкаловского района. Сотрудники отдела полиции №12 совместно с оперуполномоченными Центра по противодействию экстремизму регионального главка МВД проводят комплекс мероприятий, направленных на установление личностей пробандеровски настроенных ночных поджигателей", – сказал собеседник агентства. Полковник призвал свидетелей поджогов машин обратиться в полицию.
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происшествия, екатеринбург, валерий горелых, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Екатеринбург, Валерий Горелых, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
13:48 30.11.2022
 
В Екатеринбурге ищут поджигателей машин с буквами Z

УМВД по Свердловской области считает, что машины с буквами Z жгут последователи Бандеры

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Полиция разыскивает ночных поджигателей автомобилей с буквами Z в Екатеринбурге - предположительно, злоумышленники являются последователями Степана Бандеры, заявил РИА Новости руководитель областного главка МВД Валерий Горелых.
По его словам, поджоги произошли на территории Чкаловского района в Екатеринбурге, сейчас правоохранители анализируют съемки с камер видеонаблюдения, опрашивают жильцов микрорайона и проводят "иные оперативные мероприятия, не подлежащие огласке". По итогам работы полиция примет "обоснованное процессуальное решение".
"Такие дикие выходки действительно в Екатеринбурге зарегистрированы. Это произошло недавно на территории Чкаловского района. Сотрудники отдела полиции №12 совместно с оперуполномоченными Центра по противодействию экстремизму регионального главка МВД проводят комплекс мероприятий, направленных на установление личностей пробандеровски настроенных ночных поджигателей", – сказал собеседник агентства. Полковник призвал свидетелей поджогов машин обратиться в полицию.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 13:36
В Новороссийске поймали мужчину, который бил стекла на машинах с буквой Z
 
ПроисшествияЕкатеринбургВалерий ГорелыхМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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