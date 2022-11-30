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Французский багет попал в список ЮНЕСКО - РИА Новости, 30.11.2022
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Туризм
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Французский багет попал в список ЮНЕСКО
Французский багет попал в список ЮНЕСКО - РИА Новости, 30.11.2022
Французский багет попал в список ЮНЕСКО
Французский багет внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, объявила организация в среду. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T16:20
2022-11-30T16:20
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ПАРИЖ, 30 ноя - РИА Новости. Французский багет внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, объявила организация в среду."Новая строка в списке нематериального культурного наследия – мастерство и культура изготовления багета", – говорится в сообщении ЮНЕСКО в Twitter.Его можно назвать неформальным символом Франции. Согласно данным конфедерации пекарей и кондитеров, ежедневно там покупают около 12 миллионов таких булок. В стране проводится конкурс на лучший багет. Пекарь, который одерживает в нем победу, на год становится поставщиком резиденции французского президента – Елисейского дворца.В 2021 году сообщалось, что будет подана заявка на внесение традиций изготовления багета в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В этот раз Франция рассматривала и других кандидатов на заявку: парижские крыши и праздник виноделия в коммуне Арбуа в Бургундии. Предпочтение было отдано багету.
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туризм, франция, юнеско, новости - туризм, хлеб, новости культуры, кулинария
Туризм, Туризм, Франция, ЮНЕСКО, Новости - Туризм, Хлеб, Новости культуры, Кулинария
16:20 30.11.2022
 
Французский багет попал в список ЮНЕСКО

Французский багет внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

© AP Photo / Michel EulerФранцузский багет
Французский багет - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© AP Photo / Michel Euler
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ПАРИЖ, 30 ноя - РИА Новости. Французский багет внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, объявила организация в среду.
"Новая строка в списке нематериального культурного наследия – мастерство и культура изготовления багета", – говорится в сообщении ЮНЕСКО в Twitter.
Его можно назвать неформальным символом Франции. Согласно данным конфедерации пекарей и кондитеров, ежедневно там покупают около 12 миллионов таких булок. В стране проводится конкурс на лучший багет. Пекарь, который одерживает в нем победу, на год становится поставщиком резиденции французского президента – Елисейского дворца.
В 2021 году сообщалось, что будет подана заявка на внесение традиций изготовления багета в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В этот раз Франция рассматривала и других кандидатов на заявку: парижские крыши и праздник виноделия в коммуне Арбуа в Бургундии. Предпочтение было отдано багету.
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