https://ria.ru/20221130/yunesko-1835308178.html
Французский багет попал в список ЮНЕСКО
Французский багет попал в список ЮНЕСКО - РИА Новости, 30.11.2022
Французский багет попал в список ЮНЕСКО
Французский багет внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, объявила организация в среду. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T16:20
2022-11-30T16:20
2022-11-30T16:20
туризм
туризм
франция
юнеско
новости - туризм
хлеб
новости культуры
кулинария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151704/53/1517045310_0:12:4489:2537_1920x0_80_0_0_c7feed75743233aecd2359bab6ea559d.jpg
ПАРИЖ, 30 ноя - РИА Новости. Французский багет внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, объявила организация в среду."Новая строка в списке нематериального культурного наследия – мастерство и культура изготовления багета", – говорится в сообщении ЮНЕСКО в Twitter.Его можно назвать неформальным символом Франции. Согласно данным конфедерации пекарей и кондитеров, ежедневно там покупают около 12 миллионов таких булок. В стране проводится конкурс на лучший багет. Пекарь, который одерживает в нем победу, на год становится поставщиком резиденции французского президента – Елисейского дворца.В 2021 году сообщалось, что будет подана заявка на внесение традиций изготовления багета в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В этот раз Франция рассматривала и других кандидатов на заявку: парижские крыши и праздник виноделия в коммуне Арбуа в Бургундии. Предпочтение было отдано багету.
https://ria.ru/20221120/yunesko-1832848748.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151704/53/1517045310_545:0:3942:2548_1920x0_80_0_0_7b3e62d98faf47aaae1f873faeb9d75d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, франция, юнеско, новости - туризм, хлеб, новости культуры, кулинария
Туризм, Туризм, Франция, ЮНЕСКО, Новости - Туризм, Хлеб, Новости культуры, Кулинария
Французский багет попал в список ЮНЕСКО
Французский багет внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
ПАРИЖ, 30 ноя - РИА Новости. Французский багет внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, объявила организация в среду.
"Новая строка в списке нематериального культурного наследия – мастерство и культура изготовления багета", – говорится в сообщении ЮНЕСКО в Twitter.
Его можно назвать неформальным символом Франции. Согласно данным конфедерации пекарей и кондитеров, ежедневно там покупают около 12 миллионов таких булок. В стране проводится конкурс на лучший багет. Пекарь, который одерживает в нем победу, на год становится поставщиком резиденции французского президента – Елисейского дворца.
В 2021 году сообщалось, что будет подана заявка на внесение традиций изготовления багета в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В этот раз Франция рассматривала и других кандидатов на заявку: парижские крыши и праздник виноделия в коммуне Арбуа в Бургундии. Предпочтение было отдано багету.