https://ria.ru/20221130/yunesko-1835308178.html

Французский багет попал в список ЮНЕСКО

Французский багет попал в список ЮНЕСКО - РИА Новости, 30.11.2022

Французский багет попал в список ЮНЕСКО

Французский багет внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, объявила организация в среду. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T16:20

2022-11-30T16:20

2022-11-30T16:20

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ПАРИЖ, 30 ноя - РИА Новости. Французский багет внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, объявила организация в среду."Новая строка в списке нематериального культурного наследия – мастерство и культура изготовления багета", – говорится в сообщении ЮНЕСКО в Twitter.Его можно назвать неформальным символом Франции. Согласно данным конфедерации пекарей и кондитеров, ежедневно там покупают около 12 миллионов таких булок. В стране проводится конкурс на лучший багет. Пекарь, который одерживает в нем победу, на год становится поставщиком резиденции французского президента – Елисейского дворца.В 2021 году сообщалось, что будет подана заявка на внесение традиций изготовления багета в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В этот раз Франция рассматривала и других кандидатов на заявку: парижские крыши и праздник виноделия в коммуне Арбуа в Бургундии. Предпочтение было отдано багету.

https://ria.ru/20221120/yunesko-1832848748.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, франция, юнеско, новости - туризм, хлеб, новости культуры, кулинария