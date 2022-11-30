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Зеленский считает, что Россия не станет применять ядерное оружие - РИА Новости, 30.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221130/yadernoe-1835385655.html
Зеленский считает, что Россия не станет применять ядерное оружие
Зеленский считает, что Россия не станет применять ядерное оружие - РИА Новости, 30.11.2022
Зеленский считает, что Россия не станет применять ядерное оружие
Российский лидер Владимир Путин не станет применять ядерное оружие для разрешения конфликта вокруг Украины, считает Владимир Зеленский. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T18:43
2022-11-30T18:43
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
владимир зеленский
в мире
ядерное оружие
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин не станет применять ядерное оружие для разрешения конфликта вокруг Украины, считает Владимир Зеленский."Я не думаю, что он (Путин - ред.) применит ядерное оружие", - заявил Зеленский в ходе мероприятия, организованного газетой New York Times. Он участвовал в беседе по видеосвязи.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834526687.html
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россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, в мире, ядерное оружие, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, В мире, Ядерное оружие, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:43 30.11.2022
 
Зеленский считает, что Россия не станет применять ядерное оружие

Зеленский заявил газете New York Times, что Путин не будет применять ядерное оружие

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин не станет применять ядерное оружие для разрешения конфликта вокруг Украины, считает Владимир Зеленский.
"Я не думаю, что он (Путин - ред.) применит ядерное оружие", - заявил Зеленский в ходе мероприятия, организованного газетой New York Times. Он участвовал в беседе по видеосвязи.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВ миреЯдерное оружиеСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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