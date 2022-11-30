https://ria.ru/20221130/yadernoe-1835385655.html

Зеленский считает, что Россия не станет применять ядерное оружие

Зеленский считает, что Россия не станет применять ядерное оружие - РИА Новости, 30.11.2022

Зеленский считает, что Россия не станет применять ядерное оружие

Российский лидер Владимир Путин не станет применять ядерное оружие для разрешения конфликта вокруг Украины, считает Владимир Зеленский. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T18:43

2022-11-30T18:43

2022-11-30T18:43

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир путин

владимир зеленский

в мире

ядерное оружие

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин не станет применять ядерное оружие для разрешения конфликта вокруг Украины, считает Владимир Зеленский."Я не думаю, что он (Путин - ред.) применит ядерное оружие", - заявил Зеленский в ходе мероприятия, организованного газетой New York Times. Он участвовал в беседе по видеосвязи.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834526687.html

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украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, в мире, ядерное оружие, ситуация в днр и лнр