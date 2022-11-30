https://ria.ru/20221130/whatsapp-1835153118.html
Киберэксперт раскрыл, как проверить, сидят ли в вашем WhatsApp посторонние
Киберэксперт раскрыл, как проверить, сидят ли в вашем WhatsApp посторонние - РИА Новости, 30.11.2022
Киберэксперт раскрыл, как проверить, сидят ли в вашем WhatsApp посторонние
Пользователям WhatsApp следует проверять приложение на предмет взлома, рассказал в беседе с агентством "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T04:05
2022-11-30T04:05
2022-11-30T10:25
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Пользователям WhatsApp следует проверять приложение на предмет взлома, рассказал в беседе с агентством "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.По словам эксперта, узнать, кто еще пользуется вашим аккаунтом в мессенджере можно несколькими способами. Во-первых, можно проверить сообщения внутри программы и в архиве. Во-вторых, следует выяснить, чей номер указан в профиле, а также проследить за контактами в записной книжке.Эксперт добавил, что не стоит пользоваться публичными Wi-Fi сетями во время переписок, сохранять спам-рассылки или прибегать к сторонним приложениям для работы с WhatsApp. Так пользователь снизит риск взлома аккаунта, подчеркнул Мясоедов.WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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технологии, россия, whatsapp inc., facebook, павел мясоедов, интеллектуальный резерв
Технологии, Россия, WhatsApp Inc., Facebook, Павел Мясоедов, Интеллектуальный Резерв
04:05 30.11.2022 (обновлено: 10:25 30.11.2022)
Киберэксперт раскрыл, как проверить, сидят ли в вашем WhatsApp посторонние
Эксперт Мясоедов: посторонних пользователей в вашем WhatsApp можно выявить через сообщения
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости.
Пользователям WhatsApp следует проверять приложение на предмет взлома, рассказал в беседе
с агентством "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.
По словам эксперта, узнать, кто еще пользуется вашим аккаунтом в мессенджере можно несколькими способами. Во-первых, можно проверить сообщения внутри программы и в архиве. Во-вторых, следует выяснить, чей номер указан в профиле, а также проследить за контактами в записной книжке.
"Приложение синхронизируется с ней в режиме реального времени, и новые неизвестные контакты должны вызвать подозрения о вероятной компрометации программы, а вместе с ней и всего гаджета", — подчеркнул Мясоедов.
Эксперт добавил, что не стоит пользоваться публичными Wi-Fi сетями во время переписок, сохранять спам-рассылки или прибегать к сторонним приложениям для работы с WhatsApp. Так пользователь снизит риск взлома аккаунта, подчеркнул Мясоедов.
WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская