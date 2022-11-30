https://ria.ru/20221130/whatsapp-1835153118.html

Киберэксперт раскрыл, как проверить, сидят ли в вашем WhatsApp посторонние

Киберэксперт раскрыл, как проверить, сидят ли в вашем WhatsApp посторонние - РИА Новости, 30.11.2022

Киберэксперт раскрыл, как проверить, сидят ли в вашем WhatsApp посторонние

Пользователям WhatsApp следует проверять приложение на предмет взлома, рассказал в беседе с агентством "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T04:05

2022-11-30T04:05

2022-11-30T10:25

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Пользователям WhatsApp следует проверять приложение на предмет взлома, рассказал в беседе с агентством "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.По словам эксперта, узнать, кто еще пользуется вашим аккаунтом в мессенджере можно несколькими способами. Во-первых, можно проверить сообщения внутри программы и в архиве. Во-вторых, следует выяснить, чей номер указан в профиле, а также проследить за контактами в записной книжке.Эксперт добавил, что не стоит пользоваться публичными Wi-Fi сетями во время переписок, сохранять спам-рассылки или прибегать к сторонним приложениям для работы с WhatsApp. Так пользователь снизит риск взлома аккаунта, подчеркнул Мясоедов.WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20221113/whatsapp-1831112013.html

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технологии, россия, whatsapp inc., facebook, павел мясоедов, интеллектуальный резерв