Рейтинг@Mail.ru
Суд в Испании рассмотрит взрыв у посольства Украины как теракт, пишут СМИ - РИА Новости, 30.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221130/vzryv-1835426359.html
Суд в Испании рассмотрит взрыв у посольства Украины как теракт, пишут СМИ
Суд в Испании рассмотрит взрыв у посольства Украины как теракт, пишут СМИ - РИА Новости, 30.11.2022
Суд в Испании рассмотрит взрыв у посольства Украины как теракт, пишут СМИ
Национальный суд Испании заведет дело о взрыве у здания посольства Украины в Мадриде, инцидент будет расследоваться как возможное террористическое преступление, РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T22:48
2022-11-30T22:48
в мире
испания
украина
мадрид
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835339308_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_e9ee19a93bcb82c695f0c86253afbd50.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Национальный суд Испании заведет дело о взрыве у здания посольства Украины в Мадриде, инцидент будет расследоваться как возможное террористическое преступление, передает агентство EFE со ссылкой на источники.Как отмечает агентство, суд возбудит дело после получения отчета о произошедшем от полиции. По данным агентства, в качестве гипотезы судья Хосе Луис Калама рассматривает "совершение террористического преступления", потому что посылка была адресована послу Украины в Испании Сергею Погорельцеву.В среду газета 20 Minutos со ссылкой на источники сообщала, что сотрудник посольства Украины в Мадриде получил легкие ранения при взрыве устройства, спрятанного в почтовом конверте. Устройство взорвалось около 13.00 (15.00 мск). В это время сотрудники полиции получили уведомление о возгорании в посольстве Украины в Мадриде. Полиция оцепила район, где находится дипломатическое представительство. На место выдвинулись специализированные отряды по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax и другие подразделения полиции. Позже Погорельцев заявил, что у здания украинского посольства в Мадриде взорвалась коробка, а не конверт.
https://ria.ru/20221130/vzryv-1835399485.html
испания
украина
мадрид
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835339308_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_9eec992ed0210a6cf79450d1fcc7aa29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, испания, украина, мадрид
В мире, Испания, Украина, Мадрид
22:48 30.11.2022
 
Суд в Испании рассмотрит взрыв у посольства Украины как теракт, пишут СМИ

EFE: суд в Испании рассмотрит дело о взрыве у посольства Украины по статье "терроризм"

Территория посольства Украины в Мадриде
Территория посольства Украины в Мадриде
Территория посольства Украины в Мадриде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Национальный суд Испании заведет дело о взрыве у здания посольства Украины в Мадриде, инцидент будет расследоваться как возможное террористическое преступление, передает агентство EFE со ссылкой на источники.
Как отмечает агентство, суд возбудит дело после получения отчета о произошедшем от полиции. По данным агентства, в качестве гипотезы судья Хосе Луис Калама рассматривает "совершение террористического преступления", потому что посылка была адресована послу Украины в Испании Сергею Погорельцеву.
В среду газета 20 Minutos со ссылкой на источники сообщала, что сотрудник посольства Украины в Мадриде получил легкие ранения при взрыве устройства, спрятанного в почтовом конверте. Устройство взорвалось около 13.00 (15.00 мск). В это время сотрудники полиции получили уведомление о возгорании в посольстве Украины в Мадриде. Полиция оцепила район, где находится дипломатическое представительство. На место выдвинулись специализированные отряды по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax и другие подразделения полиции. Позже Погорельцев заявил, что у здания украинского посольства в Мадриде взорвалась коробка, а не конверт.
Испанские полицейские недалеко от места взрыва в посольстве Украины в Мадриде - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
Вчера, 19:38
Посол Украины раскрыл детали взрыва у здания посольства в Мадриде
 
В миреИспанияУкраинаМадрид
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала