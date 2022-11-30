https://ria.ru/20221130/vzryv-1835426359.html

Суд в Испании рассмотрит взрыв у посольства Украины как теракт, пишут СМИ

Суд в Испании рассмотрит взрыв у посольства Украины как теракт, пишут СМИ - РИА Новости, 30.11.2022

Суд в Испании рассмотрит взрыв у посольства Украины как теракт, пишут СМИ

Национальный суд Испании заведет дело о взрыве у здания посольства Украины в Мадриде, инцидент будет расследоваться как возможное террористическое преступление, РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T22:48

2022-11-30T22:48

2022-11-30T22:48

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Национальный суд Испании заведет дело о взрыве у здания посольства Украины в Мадриде, инцидент будет расследоваться как возможное террористическое преступление, передает агентство EFE со ссылкой на источники.Как отмечает агентство, суд возбудит дело после получения отчета о произошедшем от полиции. По данным агентства, в качестве гипотезы судья Хосе Луис Калама рассматривает "совершение террористического преступления", потому что посылка была адресована послу Украины в Испании Сергею Погорельцеву.В среду газета 20 Minutos со ссылкой на источники сообщала, что сотрудник посольства Украины в Мадриде получил легкие ранения при взрыве устройства, спрятанного в почтовом конверте. Устройство взорвалось около 13.00 (15.00 мск). В это время сотрудники полиции получили уведомление о возгорании в посольстве Украины в Мадриде. Полиция оцепила район, где находится дипломатическое представительство. На место выдвинулись специализированные отряды по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax и другие подразделения полиции. Позже Погорельцев заявил, что у здания украинского посольства в Мадриде взорвалась коробка, а не конверт.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, испания, украина, мадрид