Суд в Испании рассмотрит взрыв у посольства Украины как теракт, пишут СМИ
EFE: суд в Испании рассмотрит дело о взрыве у посольства Украины по статье "терроризм"
Территория посольства Украины в Мадриде
Территория посольства Украины в Мадриде. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Национальный суд Испании заведет дело о взрыве у здания посольства Украины в Мадриде, инцидент будет расследоваться как возможное террористическое преступление, передает агентство EFE со ссылкой на источники.
Как отмечает агентство, суд возбудит дело после получения отчета о произошедшем от полиции. По данным агентства, в качестве гипотезы судья Хосе Луис Калама рассматривает "совершение террористического преступления", потому что посылка была адресована послу Украины в Испании Сергею Погорельцеву.
В среду газета 20 Minutos со ссылкой на источники сообщала, что сотрудник посольства Украины в Мадриде получил легкие ранения при взрыве устройства, спрятанного в почтовом конверте. Устройство взорвалось около 13.00 (15.00 мск). В это время сотрудники полиции получили уведомление о возгорании в посольстве Украины в Мадриде. Полиция оцепила район, где находится дипломатическое представительство. На место выдвинулись специализированные отряды по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax и другие подразделения полиции. Позже Погорельцев заявил, что у здания украинского посольства в Мадриде взорвалась коробка, а не конверт.