https://ria.ru/20221130/vzryv-1835399485.html
Посол Украины раскрыл детали взрыва у здания посольства в Мадриде
Посол Украины раскрыл детали взрыва у здания посольства в Мадриде - РИА Новости, 30.11.2022
Посол Украины раскрыл детали взрыва у здания посольства в Мадриде
Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев заявил, что у здания украинского посольства в Мадриде взорвалась коробка, а не конверт, сообщает издание "Европейская РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T19:38
2022-11-30T19:38
2022-11-30T19:38
в мире
украина
мадрид
испания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835359993_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3a441e26ce4c351ea04809c6bcea3784.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев заявил, что у здания украинского посольства в Мадриде взорвалась коробка, а не конверт, сообщает издание "Европейская правда".Ранее в среду газета 20 Minutos со ссылкой на источники сообщила, что сотрудник посольства Украины в Мадриде получил легкие ранения в результате взрыва устройства, спрятанного в почтовом конверте."Несмотря на первоначальные сообщения в СМИ о том, что взорвалось "письмо", в реальности речь идет о пакете значительно большего размера, чем письмо с документами", - говорится в сообщении издания.Отмечается, что посылка вызвала подозрения у секретарши, поскольку на ней не было обратного адреса и она не была похожа на почту, которую обычно получают дипломаты. Поэтому она передала ее коменданту, который решил открыть коробку во дворе."Как только открыл, услышал, что там что-то щелкнуло, моментально ее отбросил, и уже тогда услышал взрыв. Несмотря на то, что комендант посольства уже не держал коробку в руках, взрыв повредил ему руки, и он говорит, что получил что-то вроде контузии", - добавил Погорельцев.Посол не стал выдвигать предположения о том, кто мог отправить эту посылку.
https://ria.ru/20221130/posolstva-1835345069.html
https://ria.ru/20221129/es-1835093989.html
украина
мадрид
испания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835359993_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_c3999500fed611f1a340a10f140d631f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, мадрид, испания
В мире, Украина, Мадрид, Испания
Посол Украины раскрыл детали взрыва у здания посольства в Мадриде
Посол Украины в Мадриде Погорельцев: у здания посольства взорвалась коробка, а не конверт
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости.
Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев заявил, что у здания украинского посольства в Мадриде взорвалась коробка, а не конверт, сообщает издание "Европейская правда
".
Ранее в среду газета 20 Minutos со ссылкой на источники сообщила, что сотрудник посольства Украины в Мадриде получил легкие ранения в результате взрыва устройства, спрятанного в почтовом конверте.
"Несмотря на первоначальные сообщения в СМИ о том, что взорвалось "письмо", в реальности речь идет о пакете значительно большего размера, чем письмо с документами", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что посылка вызвала подозрения у секретарши, поскольку на ней не было обратного адреса и она не была похожа на почту, которую обычно получают дипломаты. Поэтому она передала ее коменданту, который решил открыть коробку во дворе.
"Как только открыл, услышал, что там что-то щелкнуло, моментально ее отбросил, и уже тогда услышал взрыв. Несмотря на то, что комендант посольства уже не держал коробку в руках, взрыв повредил ему руки, и он говорит, что получил что-то вроде контузии", - добавил Погорельцев.
Посол не стал выдвигать предположения о том, кто мог отправить эту посылку.