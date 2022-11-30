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Посол Украины раскрыл детали взрыва у здания посольства в Мадриде - РИА Новости, 30.11.2022
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Посол Украины раскрыл детали взрыва у здания посольства в Мадриде
Посол Украины раскрыл детали взрыва у здания посольства в Мадриде - РИА Новости, 30.11.2022
Посол Украины раскрыл детали взрыва у здания посольства в Мадриде
Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев заявил, что у здания украинского посольства в Мадриде взорвалась коробка, а не конверт, сообщает издание "Европейская РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T19:38
2022-11-30T19:38
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев заявил, что у здания украинского посольства в Мадриде взорвалась коробка, а не конверт, сообщает издание "Европейская правда".Ранее в среду газета 20 Minutos со ссылкой на источники сообщила, что сотрудник посольства Украины в Мадриде получил легкие ранения в результате взрыва устройства, спрятанного в почтовом конверте."Несмотря на первоначальные сообщения в СМИ о том, что взорвалось "письмо", в реальности речь идет о пакете значительно большего размера, чем письмо с документами", - говорится в сообщении издания.Отмечается, что посылка вызвала подозрения у секретарши, поскольку на ней не было обратного адреса и она не была похожа на почту, которую обычно получают дипломаты. Поэтому она передала ее коменданту, который решил открыть коробку во дворе."Как только открыл, услышал, что там что-то щелкнуло, моментально ее отбросил, и уже тогда услышал взрыв. Несмотря на то, что комендант посольства уже не держал коробку в руках, взрыв повредил ему руки, и он говорит, что получил что-то вроде контузии", - добавил Погорельцев.Посол не стал выдвигать предположения о том, кто мог отправить эту посылку.
https://ria.ru/20221130/posolstva-1835345069.html
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в мире, украина, мадрид, испания
В мире, Украина, Мадрид, Испания
19:38 30.11.2022
 
Посол Украины раскрыл детали взрыва у здания посольства в Мадриде

Посол Украины в Мадриде Погорельцев: у здания посольства взорвалась коробка, а не конверт

© AFP 2022 / Oscar del PozoИспанские полицейские недалеко от места взрыва в посольстве Украины в Мадриде
Испанские полицейские недалеко от места взрыва в посольстве Украины в Мадриде - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© AFP 2022 / Oscar del Pozo
Испанские полицейские недалеко от места взрыва в посольстве Украины в Мадриде. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев заявил, что у здания украинского посольства в Мадриде взорвалась коробка, а не конверт, сообщает издание "Европейская правда".
Ранее в среду газета 20 Minutos со ссылкой на источники сообщила, что сотрудник посольства Украины в Мадриде получил легкие ранения в результате взрыва устройства, спрятанного в почтовом конверте.
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"Несмотря на первоначальные сообщения в СМИ о том, что взорвалось "письмо", в реальности речь идет о пакете значительно большего размера, чем письмо с документами", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что посылка вызвала подозрения у секретарши, поскольку на ней не было обратного адреса и она не была похожа на почту, которую обычно получают дипломаты. Поэтому она передала ее коменданту, который решил открыть коробку во дворе.
"Как только открыл, услышал, что там что-то щелкнуло, моментально ее отбросил, и уже тогда услышал взрыв. Несмотря на то, что комендант посольства уже не держал коробку в руках, взрыв повредил ему руки, и он говорит, что получил что-то вроде контузии", - добавил Погорельцев.
Посол не стал выдвигать предположения о том, кто мог отправить эту посылку.
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