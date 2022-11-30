https://ria.ru/20221130/vzryv-1835334681.html

В посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв

В посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв - РИА Новости, 30.11.2022

В посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв

В Мадриде совершено нападение на дипломатическую миссию Украины, заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T16:23

2022-11-30T16:23

2022-11-30T19:14

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МАДРИД, 30 ноя — РИА Новости. В Мадриде совершено нападение на дипломатическую миссию Украины, заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко."Министр Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за границей. Он также обратился к его испанскому коллеге, чтобы были предприняты меры для расследования нападения на украинскую дипломатическую миссию", — написал он на своей странице в социальной сети Facebook*.Как сообщили ранее источники издания 20 Minutos, около 13:00 днем (15:00 мск) в здании посольства Украины в Испании раздался хлопок. Предположительно, один из сотрудников получил легкие повреждения при подрыве устройства, спрятанного в почтовом конверте. В это время сотрудники полиции получили уведомление о возгорании в здании.Как сообщается, после получения ранения мужчина самостоятельно отправился в больницу.Согласно источникам, на которые ссылается новостное агентство Efe, конверт был адресован послу, но не был пропущен через сканер, а вскрыт охранником в посольском саду.В результате полиция активировала антитеррористический протокол и оцепила район, где находится дипломатическое представительство. Помимо других силовиков на место выдвинулись специализированные отряды по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221129/es-1835093989.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, мадрид, испания