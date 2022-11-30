https://ria.ru/20221130/vzryv-1835334681.html
В посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв
В посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв - РИА Новости, 30.11.2022
В посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв
В Мадриде совершено нападение на дипломатическую миссию Украины, заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T16:23
2022-11-30T16:23
2022-11-30T19:14
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МАДРИД, 30 ноя — РИА Новости. В Мадриде совершено нападение на дипломатическую миссию Украины, заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко."Министр Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за границей. Он также обратился к его испанскому коллеге, чтобы были предприняты меры для расследования нападения на украинскую дипломатическую миссию", — написал он на своей странице в социальной сети Facebook*.Как сообщили ранее источники издания 20 Minutos, около 13:00 днем (15:00 мск) в здании посольства Украины в Испании раздался хлопок. Предположительно, один из сотрудников получил легкие повреждения при подрыве устройства, спрятанного в почтовом конверте. В это время сотрудники полиции получили уведомление о возгорании в здании.Как сообщается, после получения ранения мужчина самостоятельно отправился в больницу.Согласно источникам, на которые ссылается новостное агентство Efe, конверт был адресован послу, но не был пропущен через сканер, а вскрыт охранником в посольском саду.В результате полиция активировала антитеррористический протокол и оцепила район, где находится дипломатическое представительство. Помимо других силовиков на место выдвинулись специализированные отряды по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Работа полиции около посольства Украины в Мадриде
Работа полиции около посольства Украины в Мадриде
2022-11-30T16:23
true
PT0M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, украина, мадрид, испания
В мире, Украина, Мадрид, Испания
16:23 30.11.2022 (обновлено: 19:14 30.11.2022)
В посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв
В посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв, пострадал один сотрудник
МАДРИД, 30 ноя — РИА Новости. В Мадриде совершено нападение на дипломатическую миссию Украины, заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
"Министр Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за границей. Он также обратился к его испанскому коллеге, чтобы были предприняты меры для расследования нападения на украинскую дипломатическую миссию", — написал он на своей странице в социальной сети Facebook*.
Как сообщили ранее источники издания 20 Minutos
, около 13:00 днем (15:00 мск) в здании посольства Украины в Испании раздался хлопок. Предположительно, один из сотрудников получил легкие повреждения при подрыве устройства, спрятанного в почтовом конверте. В это время сотрудники полиции получили уведомление о возгорании в здании.
Как сообщается, после получения ранения мужчина самостоятельно отправился в больницу.
Согласно источникам, на которые ссылается новостное агентство Efe, конверт был адресован послу, но не был пропущен через сканер, а вскрыт охранником в посольском саду.
В результате полиция активировала антитеррористический протокол и оцепила район, где находится дипломатическое представительство. Помимо других силовиков на место выдвинулись специализированные отряды по обезвреживанию взрывчатых веществ Tedax.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.