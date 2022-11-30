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В религиозной школе в Афганистане прогремел взрыв
В религиозной школе в Афганистане прогремел взрыв - РИА Новости, 30.11.2022
В религиозной школе в Афганистане прогремел взрыв
Взрыв прогремел в среду в религиозной школе в провинции Саманган на севере Афганистана, погибли не менее 23 человек, пострадали 30. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T13:49
2022-11-30T13:49
2022-11-30T13:56
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел в среду в религиозной школе в провинции Саманган на севере Афганистана, погибли не менее 23 человек, пострадали 30.Взрыв произошел во время молитвы в религиозной школе "аль-Джихади" в городе Айбак, сообщили РИА Новости источники."В результате взрыва в школе в Самангане погибли 23 человека, ранены 30", - передает телеканал al-Jazeera со ссылкой на местного чиновника.Ни одна из группировок пока не взяла ответственность за взрыв.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, афганистан
13:49 30.11.2022 (обновлено: 13:56 30.11.2022)
В религиозной школе в Афганистане прогремел взрыв
В религиозной школе в Афганистане прогремел взрыв, погибли не менее 23 человек
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел в среду в религиозной школе в провинции Саманган на севере Афганистана, погибли не менее 23 человек, пострадали 30.
Взрыв произошел во время молитвы в религиозной школе "аль-Джихади" в городе Айбак, сообщили РИА Новости источники.
"В результате взрыва в школе в Самангане погибли 23 человека, ранены 30", - передает телеканал al-Jazeera со ссылкой на местного чиновника.
Ни одна из группировок пока не взяла ответственность за взрыв.