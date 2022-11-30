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В религиозной школе в Афганистане прогремел взрыв

В религиозной школе в Афганистане прогремел взрыв - РИА Новости, 30.11.2022

В религиозной школе в Афганистане прогремел взрыв

Взрыв прогремел в среду в религиозной школе в провинции Саманган на севере Афганистана, погибли не менее 23 человек, пострадали 30. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T13:49

2022-11-30T13:49

2022-11-30T13:56

в мире

афганистан

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Взрыв прогремел в среду в религиозной школе в провинции Саманган на севере Афганистана, погибли не менее 23 человек, пострадали 30.Взрыв произошел во время молитвы в религиозной школе "аль-Джихади" в городе Айбак, сообщили РИА Новости источники."В результате взрыва в школе в Самангане погибли 23 человека, ранены 30", - передает телеканал al-Jazeera со ссылкой на местного чиновника.Ни одна из группировок пока не взяла ответственность за взрыв.

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афганистан

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, афганистан