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Путин: ситуация с вывозом контейнеров из портов Дальнего Востока улучшается

Путин: ситуация с вывозом контейнеров из портов Дальнего Востока улучшается - РИА Новости, 30.11.2022

Путин: ситуация с вывозом контейнеров из портов Дальнего Востока улучшается

Ситуация с вывозом контейнеров из дальневосточных портов меняется к лучшему, но их количество в следующем году будет только нарастать, надо продумать логистику... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T13:50

2022-11-30T13:50

2022-11-30T14:14

владимир путин

экономика

виталий савельев

дальний восток

россия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Ситуация с вывозом контейнеров из дальневосточных портов меняется к лучшему, но их количество в следующем году будет только нарастать, надо продумать логистику и техническое перевооружение, заявил президент России Владимир Путин."Ситуация с вывозом контейнеров с дальневосточных портов в целом меняется к лучшему... Но мы с вами понимаем, что количество этих контейнеров и в следующем году будет только нарастать", - сказал Путин на совещании с членами правительства, обращаясь к министру транспорта Виталию Савельеву.Также президент отметил, что сейчас существуют проблемы с пропуском российских грузов, которые "шли с Востока" через европейские порты."Теперь у них проблемы с пропуском наших грузов, но они теряют от этого только определенную выручку с грузооборота, но это их дело, но, конечно, возрастает нагрузка на железную дорогу. Здесь нужно продумать дополнительную логистику, техническое перевооружение и, естественно, расширять Восточный полигон, но это отдельная большая тема", - сказал Путин, попросив министра уделять необходимое внимание этому направлению.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, экономика, виталий савельев, дальний восток, россия