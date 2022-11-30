https://ria.ru/20221130/vyvoz-1835268704.html
Путин: ситуация с вывозом контейнеров из портов Дальнего Востока улучшается
Путин: ситуация с вывозом контейнеров из портов Дальнего Востока улучшается - РИА Новости, 30.11.2022
Путин: ситуация с вывозом контейнеров из портов Дальнего Востока улучшается
Ситуация с вывозом контейнеров из дальневосточных портов меняется к лучшему, но их количество в следующем году будет только нарастать, надо продумать логистику... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T13:50
2022-11-30T13:50
2022-11-30T14:14
владимир путин
экономика
виталий савельев
дальний восток
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835267802_0:288:3105:2035_1920x0_80_0_0_40513510fd0e6ff3161af79d051b7cfc.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Ситуация с вывозом контейнеров из дальневосточных портов меняется к лучшему, но их количество в следующем году будет только нарастать, надо продумать логистику и техническое перевооружение, заявил президент России Владимир Путин."Ситуация с вывозом контейнеров с дальневосточных портов в целом меняется к лучшему... Но мы с вами понимаем, что количество этих контейнеров и в следующем году будет только нарастать", - сказал Путин на совещании с членами правительства, обращаясь к министру транспорта Виталию Савельеву.Также президент отметил, что сейчас существуют проблемы с пропуском российских грузов, которые "шли с Востока" через европейские порты."Теперь у них проблемы с пропуском наших грузов, но они теряют от этого только определенную выручку с грузооборота, но это их дело, но, конечно, возрастает нагрузка на железную дорогу. Здесь нужно продумать дополнительную логистику, техническое перевооружение и, естественно, расширять Восточный полигон, но это отдельная большая тема", - сказал Путин, попросив министра уделять необходимое внимание этому направлению.
https://ria.ru/20221128/import-1834663769.html
дальний восток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835267802_872:373:3105:2048_1920x0_80_0_0_c77c8518c322f32782d1a62ff14cb00b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, виталий савельев, дальний восток, россия
Владимир Путин, Экономика, Виталий Савельев, Дальний Восток, Россия
13:50 30.11.2022 (обновлено: 14:14 30.11.2022)
Путин: ситуация с вывозом контейнеров из портов Дальнего Востока улучшается
Путин заявил об улучшении ситуации с вывозом контейнеров из портов Дальнего Востока
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Ситуация с вывозом контейнеров из дальневосточных портов меняется к лучшему, но их количество в следующем году будет только нарастать, надо продумать логистику и техническое перевооружение, заявил президент России Владимир Путин.
"Ситуация с вывозом контейнеров с дальневосточных портов в целом меняется к лучшему... Но мы с вами понимаем, что количество этих контейнеров и в следующем году будет только нарастать", - сказал Путин на совещании с членами правительства, обращаясь к министру транспорта Виталию Савельеву
.
Также президент отметил, что сейчас существуют проблемы с пропуском российских грузов, которые "шли с Востока" через европейские порты.
"Теперь у них проблемы с пропуском наших грузов, но они теряют от этого только определенную выручку с грузооборота, но это их дело, но, конечно, возрастает нагрузка на железную дорогу. Здесь нужно продумать дополнительную логистику, техническое перевооружение и, естественно, расширять Восточный полигон, но это отдельная большая тема", - сказал Путин, попросив министра уделять необходимое внимание этому направлению.