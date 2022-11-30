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Путин: ситуация с вывозом контейнеров из портов Дальнего Востока улучшается - РИА Новости, 30.11.2022
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Путин: ситуация с вывозом контейнеров из портов Дальнего Востока улучшается
Путин: ситуация с вывозом контейнеров из портов Дальнего Востока улучшается - РИА Новости, 30.11.2022
Путин: ситуация с вывозом контейнеров из портов Дальнего Востока улучшается
Ситуация с вывозом контейнеров из дальневосточных портов меняется к лучшему, но их количество в следующем году будет только нарастать, надо продумать логистику... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T13:50
2022-11-30T14:14
владимир путин
экономика
виталий савельев
дальний восток
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Ситуация с вывозом контейнеров из дальневосточных портов меняется к лучшему, но их количество в следующем году будет только нарастать, надо продумать логистику и техническое перевооружение, заявил президент России Владимир Путин."Ситуация с вывозом контейнеров с дальневосточных портов в целом меняется к лучшему... Но мы с вами понимаем, что количество этих контейнеров и в следующем году будет только нарастать", - сказал Путин на совещании с членами правительства, обращаясь к министру транспорта Виталию Савельеву.Также президент отметил, что сейчас существуют проблемы с пропуском российских грузов, которые "шли с Востока" через европейские порты."Теперь у них проблемы с пропуском наших грузов, но они теряют от этого только определенную выручку с грузооборота, но это их дело, но, конечно, возрастает нагрузка на железную дорогу. Здесь нужно продумать дополнительную логистику, техническое перевооружение и, естественно, расширять Восточный полигон, но это отдельная большая тема", - сказал Путин, попросив министра уделять необходимое внимание этому направлению.
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владимир путин, экономика, виталий савельев, дальний восток, россия
Владимир Путин, Экономика, Виталий Савельев, Дальний Восток, Россия
13:50 30.11.2022 (обновлено: 14:14 30.11.2022)
 
Путин: ситуация с вывозом контейнеров из портов Дальнего Востока улучшается

Путин заявил об улучшении ситуации с вывозом контейнеров из портов Дальнего Востока

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Ситуация с вывозом контейнеров из дальневосточных портов меняется к лучшему, но их количество в следующем году будет только нарастать, надо продумать логистику и техническое перевооружение, заявил президент России Владимир Путин.
"Ситуация с вывозом контейнеров с дальневосточных портов в целом меняется к лучшему... Но мы с вами понимаем, что количество этих контейнеров и в следующем году будет только нарастать", - сказал Путин на совещании с членами правительства, обращаясь к министру транспорта Виталию Савельеву.
Также президент отметил, что сейчас существуют проблемы с пропуском российских грузов, которые "шли с Востока" через европейские порты.
"Теперь у них проблемы с пропуском наших грузов, но они теряют от этого только определенную выручку с грузооборота, но это их дело, но, конечно, возрастает нагрузка на железную дорогу. Здесь нужно продумать дополнительную логистику, техническое перевооружение и, естественно, расширять Восточный полигон, но это отдельная большая тема", - сказал Путин, попросив министра уделять необходимое внимание этому направлению.
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