https://ria.ru/20221130/vyatgu-1835063245.html

Ученые определили оптимальные режимы работы биодизеля

Ученые определили оптимальные режимы работы биодизеля - РИА Новости, 30.11.2022

Ученые определили оптимальные режимы работы биодизеля

Ученые ВятГУ совместно с коллегами из Белоруссии определили оптимальные нагрузочные и скоростные диапазоны работы дизельного двигателя на биотопливе. По словам... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T07:00

2022-11-30T07:00

2022-11-30T07:00

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

белоруссия

россия

вятский государственный университет

дт (дизельное топливо)

биотопливо

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Ученые ВятГУ совместно с коллегами из Белоруссии определили оптимальные нагрузочные и скоростные диапазоны работы дизельного двигателя на биотопливе. По словам авторов работы, полученные данные имеют практический интерес для эксплуатации дизеля в составе машинотракторного агрегата. Результаты опубликованы в журнале "Тракторы и сельхозмашины". Как рассказали авторы исследования, среди множества известных альтернативных источников энергии особую роль играют биотоплива. Как правило, биотоплива производятся из возобновляемых ресурсов растительного и животного происхождения.Из-за того, что биотоплива существенно отличаются по своим физическим и химическим свойствам от традиционного дизельного топлива при их использовании обычно необходима адаптация конструкции двигателя.По мнению авторов, наиболее приемлемым путем может быть расширение применяемости альтернативных топлив за счет приближения их физико-химических свойств к свойствам дизельного топлива.Целью исследований было определение оптимальных режимных характеристик работы дизеля на многокомпонентной биотопливной композиции, включающей рапсовое масло, этанол и дизельное топливо.По словам авторов статьи, такой состав позволяет сохранять вязкостно-температурные свойства биотопливной композиции при изменении температуры окружающего воздуха, а также показатели ее самовоспламеняемости в рамках действующих стандартов.Лабораторные опыты по оценке моторных свойств биотопливной композиции производились в химической лаборатории ВятГУ, а стендовые испытания дизеля – в современной научно-исследовательской лаборатории Белорусской государственной сельскохозяйственной академии.Полученные результаты имеют под собой реальный физический смысл. Присутствие в биотопливе этилового спирта и рапсового масла вызывает определенное снижение ее суммарного цетанового числа и, как следствие, ухудшение характеристик горения топливной смеси.Работа автотракторного дизеля наиболее экономична в режиме полной нагрузки в интервале изменения частоты коленчатого вала от номинального значения n = 1800 мин-1 до значения частоты вращения при максимальном крутящем моменте n = 1400 мин-1.Учитывая отличительный характер нагрузочных и скоростных режимов дизеля в условиях реальной эксплуатации, представляют практический интерес данные о работе дизеля в составе машинотракторного агрегата.По словам профессора Плотникова, разработки авторов привлекают внимание российских автомобильных предприятий и организаций, с которыми научный коллектив налаживает долгосрочные отношения и планирует проведение дальнейших исследований.

https://ria.ru/20221101/tpu-1828110141.html

https://ria.ru/20220822/tpu-1810410840.html

https://ria.ru/20220705/samarskiy_universitet-1800276903.html

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навигатор абитуриента, университетская наука, белоруссия, россия, вятский государственный университет, дт (дизельное топливо), биотопливо