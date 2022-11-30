https://ria.ru/20221130/vsu-1835387167.html

Пушилин заявил, что освобождение Курдюмовки перекроет снабжение ВСУ

Пушилин заявил, что освобождение Курдюмовки перекроет снабжение ВСУ - РИА Новости, 30.11.2022

Пушилин заявил, что освобождение Курдюмовки перекроет снабжение ВСУ

Освобождение населенного пункта Курдюмовка в Донецкой Народной Республике позволит перекрыть пути снабжения украинских войск по трассе Горловка — Артемовск,... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T18:46

2022-11-30T18:46

2022-11-30T19:43

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

донецкая народная республика

артемовск

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Освобождение населенного пункта Курдюмовка в Донецкой Народной Республике позволит перекрыть пути снабжения украинских войск по трассе Горловка — Артемовск, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Как отметил Пушилин, в том числе по этой причине украинские войска оказывали в этих населенных пунктах "ожесточенное сопротивление" и бои за их освобождение проходили тяжело. При этом, по его словам, после освобождения Артемовска и Дзержинска для российских Вооруженных сил откроется путь на Краматорское направление, что позволит выйти на конституционные границы Донецкой Народной Республики.В настоящий момент российские военнослужащие полностью освободили Андреевку и Перше Травня, в Курдюмовке продолжается зачистка.Город Артемовск (Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки украинских войск в Донбассе.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

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