18:46 30.11.2022 (обновлено: 19:43 30.11.2022)
Пушилин заявил, что освобождение Курдюмовки перекроет снабжение ВСУ
Пушилин заявил, что освобождение окрестностей Артемовска перекроет пути снабжения ВСУ
Врио главы ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Освобождение населенного пункта Курдюмовка в Донецкой Народной Республике позволит перекрыть пути снабжения украинских войск по трассе Горловка — Артемовск, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Населенные пункты Перше Травня, Андреевка — это окрестности города Артемовска. Эти населенные пункты крайне важные, потому что с окончательной зачисткой уже Курдюмовки, противник там оказывает еще сопротивление, появляется выход на артемовскую трассу. Соответственно, перекрываются пути снабжения непосредственно основной украинской группировки", — сказал он.
Как отметил Пушилин, в том числе по этой причине украинские войска оказывали в этих населенных пунктах "ожесточенное сопротивление" и бои за их освобождение проходили тяжело. При этом, по его словам, после освобождения Артемовска и Дзержинска для российских Вооруженных сил откроется путь на Краматорское направление, что позволит выйти на конституционные границы Донецкой Народной Республики.
В настоящий момент российские военнослужащие полностью освободили Андреевку и Перше Травня, в Курдюмовке продолжается зачистка.
Город Артемовск (Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки украинских войск в Донбассе.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.