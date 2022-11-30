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Пушилин заявил, что освобождение Курдюмовки перекроет снабжение ВСУ - РИА Новости, 30.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221130/vsu-1835387167.html
Пушилин заявил, что освобождение Курдюмовки перекроет снабжение ВСУ
Пушилин заявил, что освобождение Курдюмовки перекроет снабжение ВСУ - РИА Новости, 30.11.2022
Пушилин заявил, что освобождение Курдюмовки перекроет снабжение ВСУ
Освобождение населенного пункта Курдюмовка в Донецкой Народной Республике позволит перекрыть пути снабжения украинских войск по трассе Горловка — Артемовск,... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T18:46
2022-11-30T19:43
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
артемовск
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Освобождение населенного пункта Курдюмовка в Донецкой Народной Республике позволит перекрыть пути снабжения украинских войск по трассе Горловка — Артемовск, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Как отметил Пушилин, в том числе по этой причине украинские войска оказывали в этих населенных пунктах "ожесточенное сопротивление" и бои за их освобождение проходили тяжело. При этом, по его словам, после освобождения Артемовска и Дзержинска для российских Вооруженных сил откроется путь на Краматорское направление, что позволит выйти на конституционные границы Донецкой Народной Республики.В настоящий момент российские военнослужащие полностью освободили Андреевку и Перше Травня, в Курдюмовке продолжается зачистка.Город Артемовск (Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки украинских войск в Донбассе.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, артемовск, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:46 30.11.2022 (обновлено: 19:43 30.11.2022)
 
Пушилин заявил, что освобождение Курдюмовки перекроет снабжение ВСУ

Пушилин заявил, что освобождение окрестностей Артемовска перекроет пути снабжения ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВрио главы ДНР Денис Пушилин
Врио главы ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
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Врио главы ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Освобождение населенного пункта Курдюмовка в Донецкой Народной Республике позволит перекрыть пути снабжения украинских войск по трассе Горловка — Артемовск, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

"Населенные пункты Перше Травня, Андреевка — это окрестности города Артемовска. Эти населенные пункты крайне важные, потому что с окончательной зачисткой уже Курдюмовки, противник там оказывает еще сопротивление, появляется выход на артемовскую трассу. Соответственно, перекрываются пути снабжения непосредственно основной украинской группировки", — сказал он.

Как отметил Пушилин, в том числе по этой причине украинские войска оказывали в этих населенных пунктах "ожесточенное сопротивление" и бои за их освобождение проходили тяжело. При этом, по его словам, после освобождения Артемовска и Дзержинска для российских Вооруженных сил откроется путь на Краматорское направление, что позволит выйти на конституционные границы Донецкой Народной Республики.
В настоящий момент российские военнослужащие полностью освободили Андреевку и Перше Травня, в Курдюмовке продолжается зачистка.
Город Артемовск (Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки украинских войск в Донбассе.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаАртемовскРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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