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В Запорожской области отразили попытку прорыва украинских войск - РИА Новости, 30.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221130/vsu-1835327248.html
В Запорожской области отразили попытку прорыва украинских войск
В Запорожской области отразили попытку прорыва украинских войск - РИА Новости, 30.11.2022
В Запорожской области отразили попытку прорыва украинских войск
Украинские войска намеревались перейти в наступление в районе города Орехова в Запорожской области, их атаку удалось сорвать, сообщил председатель движения "Мы... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T16:08
2022-11-30T16:56
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
россия
владимир рогов
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя — РИА Новости. Украинские войска намеревались перейти в наступление в районе города Орехова в Запорожской области, их атаку удалось сорвать, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.По словам Рогова, ВСУ при этом потеряли около ста человек, а также десять единиц бронетехники.Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: уже несколько недель там ожидают наступление украинских войск, хотя на сегодня обстановка стабильная. Как сообщала администрация региона в конце октября, Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск могут стать двумя основными направлениями возможной атаки противника.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и получение гарантий безопасности для России.
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в мире, запорожская область, россия, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:08 30.11.2022 (обновлено: 16:56 30.11.2022)
 
В Запорожской области отразили попытку прорыва украинских войск

ВС России отразили попытку прорыва украинских войск под Ореховом Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" перед работой по позициям ВСУ на Запорожском направлении
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация перед работой по позициям ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" перед работой по позициям ВСУ на Запорожском направлении. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя — РИА Новости. Украинские войска намеревались перейти в наступление в районе города Орехова в Запорожской области, их атаку удалось сорвать, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"В районе Орехова отражена попытка прорыва украинских боевиков. По ним отработала наша артиллерия, которая накрыла все их позиции", — сказал он.

По словам Рогова, ВСУ при этом потеряли около ста человек, а также десять единиц бронетехники.
Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: уже несколько недель там ожидают наступление украинских войск, хотя на сегодня обстановка стабильная. Как сообщала администрация региона в конце октября, Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск могут стать двумя основными направлениями возможной атаки противника.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и получение гарантий безопасности для России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьРоссияВладимир РоговУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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