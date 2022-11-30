16:08 30.11.2022 (обновлено: 16:56 30.11.2022)
В Запорожской области отразили попытку прорыва украинских войск
ВС России отразили попытку прорыва украинских войск под Ореховом Запорожской области
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" перед работой по позициям ВСУ на Запорожском направлении
Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" перед работой по позициям ВСУ на Запорожском направлении. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя — РИА Новости. Украинские войска намеревались перейти в наступление в районе города Орехова в Запорожской области, их атаку удалось сорвать, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"В районе Орехова отражена попытка прорыва украинских боевиков. По ним отработала наша артиллерия, которая накрыла все их позиции", — сказал он.
По словам Рогова, ВСУ при этом потеряли около ста человек, а также десять единиц бронетехники.
Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: уже несколько недель там ожидают наступление украинских войск, хотя на сегодня обстановка стабильная. Как сообщала администрация региона в конце октября, Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск могут стать двумя основными направлениями возможной атаки противника.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и получение гарантий безопасности для России.