https://ria.ru/20221130/vsu-1835327248.html

В Запорожской области отразили попытку прорыва украинских войск

В Запорожской области отразили попытку прорыва украинских войск - РИА Новости, 30.11.2022

В Запорожской области отразили попытку прорыва украинских войск

Украинские войска намеревались перейти в наступление в районе города Орехова в Запорожской области, их атаку удалось сорвать, сообщил председатель движения "Мы... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T16:08

2022-11-30T16:08

2022-11-30T16:56

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

россия

владимир рогов

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя — РИА Новости. Украинские войска намеревались перейти в наступление в районе города Орехова в Запорожской области, их атаку удалось сорвать, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.По словам Рогова, ВСУ при этом потеряли около ста человек, а также десять единиц бронетехники.Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: уже несколько недель там ожидают наступление украинских войск, хотя на сегодня обстановка стабильная. Как сообщала администрация региона в конце октября, Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск могут стать двумя основными направлениями возможной атаки противника.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и получение гарантий безопасности для России.

https://ria.ru/20221125/ukraina-1834151891.html

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россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, запорожская область, россия, владимир рогов, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр