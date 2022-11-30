https://ria.ru/20221130/vsu-1835194591.html
В ДНР заявили, что ВСУ "заваливают телами" позиции российских войск
В ДНР заявили, что ВСУ "заваливают телами" позиции российских войск - РИА Новости, 30.11.2022
В ДНР заявили, что ВСУ "заваливают телами" позиции российских войск
Украинские войска "совершенно не берегут живую силу", создается ощущение, что это делается намеренно, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T10:30
2022-11-30T10:30
2022-11-30T11:53
специальная военная операция на украине
в мире
ян гагин
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 30 ноя — РИА Новости. Украинские войска "совершенно не берегут живую силу", создается ощущение, что это делается намеренно, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин."Они концентрируют большое количество живой силы на каждом участке фронта, и системы при этом нет. У меня такое впечатление, что они заваливают телами наши позиции. Потому что вся линия фронта практически везде пристреляна: при появлении либо техники, либо живой силы она уничтожается прицельным огнем нашей артиллерии", — сказал собеседник агентства.По его словам, Киев словно решил "утилизировать генофонд нации". "Иначе это назвать никак нельзя. Они просто утилизируют наиболее деятельную часть мужского населения: самых здоровых, самых сильных, самых смелых", — добавил Гагин.Российское Минобороны в своих ежедневных сводках регулярно сообщает о потерях украинской армии при попытках вести наступление или контратаковать в ДНР — в частности, в районе освобожденной в середине ноября Павловки.
https://ria.ru/20221129/ranenye-1834920422.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Гагин: "Украинские войска совершенно не берегут живую силу"
Украинские войска совершенно не берегут живую силу, буквально заваливая телами российские позиции, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Гагин.
2022-11-30T10:30
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PT0M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, ян гагин, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ян Гагин, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:30 30.11.2022 (обновлено: 11:53 30.11.2022)
В ДНР заявили, что ВСУ "заваливают телами" позиции российских войск
Советник Пушилина Гагин заявил, что украинские войска совершенно не берегут живую силу