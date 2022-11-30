https://ria.ru/20221130/volyn-1835213499.html

Почти половина потребителей Волынской области остаются без света

Почти половина потребителей Волынской области остаются без света - РИА Новости, 30.11.2022

Почти половина потребителей Волынской области остаются без света

Электроснабжение в Волынской области Украины подается 51% жителей, сообщил глава областной военной администрации Юрий Погуляйко. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T11:24

2022-11-30T11:24

2022-11-30T11:24

специальная военная операция на украине

в мире

волынская область

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154967/35/1549673545_0:214:3262:2048_1920x0_80_0_0_8cb7d9acbc0168aea339abbc0a202ed3.jpg

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Электроснабжение в Волынской области Украины подается 51% жителей, сообщил глава областной военной администрации Юрий Погуляйко."В Волынской области к сети подключен 51% всех потребителей. В объединенной энергетической сети сохраняется дефицит мощности. При обычной потребности для области в 350 МВт на сегодня Волыни доведено 196,6 МВт. Поэтому сейчас диспетчеры используют разрешенную мощность в полной мере, не превышая лимит", - написал Погуляйко в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221124/infrastruktura-1833816067.html

волынская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, волынская область, украина