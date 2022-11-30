https://ria.ru/20221130/volyn-1835213499.html
Почти половина потребителей Волынской области остаются без света
Почти половина потребителей Волынской области остаются без света - РИА Новости, 30.11.2022
Почти половина потребителей Волынской области остаются без света
Электроснабжение в Волынской области Украины подается 51% жителей, сообщил глава областной военной администрации Юрий Погуляйко. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T11:24
2022-11-30T11:24
2022-11-30T11:24
специальная военная операция на украине
в мире
волынская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154967/35/1549673545_0:214:3262:2048_1920x0_80_0_0_8cb7d9acbc0168aea339abbc0a202ed3.jpg
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Электроснабжение в Волынской области Украины подается 51% жителей, сообщил глава областной военной администрации Юрий Погуляйко."В Волынской области к сети подключен 51% всех потребителей. В объединенной энергетической сети сохраняется дефицит мощности. При обычной потребности для области в 350 МВт на сегодня Волыни доведено 196,6 МВт. Поэтому сейчас диспетчеры используют разрешенную мощность в полной мере, не превышая лимит", - написал Погуляйко в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221124/infrastruktura-1833816067.html
волынская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154967/35/1549673545_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_445ec10a1efa727b6eaa44208091cf62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, волынская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Волынская область, Украина
Почти половина потребителей Волынской области остаются без света
Власти Волынской области Украины сообщили, что свет есть у 51 процента жителей региона