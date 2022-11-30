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Почти половина потребителей Волынской области остаются без света - РИА Новости, 30.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Почти половина потребителей Волынской области остаются без света
Почти половина потребителей Волынской области остаются без света - РИА Новости, 30.11.2022
Почти половина потребителей Волынской области остаются без света
Электроснабжение в Волынской области Украины подается 51% жителей, сообщил глава областной военной администрации Юрий Погуляйко. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T11:24
2022-11-30T11:24
специальная военная операция на украине
в мире
волынская область
украина
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Электроснабжение в Волынской области Украины подается 51% жителей, сообщил глава областной военной администрации Юрий Погуляйко."В Волынской области к сети подключен 51% всех потребителей. В объединенной энергетической сети сохраняется дефицит мощности. При обычной потребности для области в 350 МВт на сегодня Волыни доведено 196,6 МВт. Поэтому сейчас диспетчеры используют разрешенную мощность в полной мере, не превышая лимит", - написал Погуляйко в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221124/infrastruktura-1833816067.html
волынская область
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в мире, волынская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Волынская область, Украина
11:24 30.11.2022
 
Почти половина потребителей Волынской области остаются без света

Власти Волынской области Украины сообщили, что свет есть у 51 процента жителей региона

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Электроснабжение в Волынской области Украины подается 51% жителей, сообщил глава областной военной администрации Юрий Погуляйко.
"В Волынской области к сети подключен 51% всех потребителей. В объединенной энергетической сети сохраняется дефицит мощности. При обычной потребности для области в 350 МВт на сегодня Волыни доведено 196,6 МВт. Поэтому сейчас диспетчеры используют разрешенную мощность в полной мере, не превышая лимит", - написал Погуляйко в своем Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
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