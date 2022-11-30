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Воля оправдал ремейк "Иронии судьбы" - РИА Новости, 30.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221130/volya-1835247597.html
Воля оправдал ремейк "Иронии судьбы"
Воля оправдал ремейк "Иронии судьбы" - РИА Новости, 30.11.2022
Воля оправдал ремейк "Иронии судьбы"
"СамоИрония судьбы" на ТНТ – это не пародия, а отсылка к советскому кинематографу, таким мнением поделился Павел Воля, который сыграл Женю Лукашина. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T13:56
2022-11-30T13:56
шоубиз
ляйсан утяшева
павел воля
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. "СамоИрония судьбы" на ТНТ – это не пародия, а отсылка к советскому кинематографу, таким мнением поделился Павел Воля, который сыграл Женю Лукашина. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на слова артиста. Одни раскритиковали фильм. Другие поддержали знаменитость.Ранее в Сети раскритиковали Филиппа Киркорова в образе Ипполита из "Иронии судьбы". Они посчитали, что певец не подходит для этой роли.
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ляйсан утяшева, павел воля
Шоубиз, Ляйсан Утяшева, Павел Воля
13:56 30.11.2022
 
Воля оправдал ремейк "Иронии судьбы"

Воля назвал "СамоИронию судьбы" попурри "из отсылок к великим"

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЛейсан Утяшева и Павел Воля перед началом церемонии вручения премии "GQ Super Women"
Лейсан Утяшева и Павел Воля перед началом церемонии вручения премии GQ Super Women - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. "СамоИрония судьбы" на ТНТ – это не пародия, а отсылка к советскому кинематографу, таким мнением поделился Павел Воля, который сыграл Женю Лукашина.

"Наше с Ляйсан фото со съемок самого новогоднего фильма ТНТ "СамоИрония судьбы", который на самом деле лишь вдохновлен вечной классикой кинематографа и прекрасными персонажами. Вас ждет не какой-то ремейк или пародия, а комедийное попурри из отсылок к великим", – поделился комик в своем Telegram-канале.

Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на слова артиста. Одни раскритиковали фильм.
"Собрались поиздеваться над классикой!", "Сколько лет прошло, а своего не придумали", "Смотреть не буду. У меня столько корвалола нет", "Печально это все. Глазам больно от этих "шедевров", – возмутились подписчики.
Другие поддержали знаменитость.

"Обязательно посмотрю", "Ждем с нетерпением!", "Достойно выглядит!", "Хорошая идея!" – написали поклонники Воли.

Ранее в Сети раскритиковали Филиппа Киркорова в образе Ипполита из "Иронии судьбы". Они посчитали, что певец не подходит для этой роли.
Съемки фильма СамоИрония судьбы телеканала ТНТ
22 ноября, 15:06Шоубиз
Бузова и Киркоров сыграют Галю и Ипполита в "СамоИронии судьбы"
 
ШоубизЛяйсан УтяшеваПавел Воля
 
 
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