https://ria.ru/20221130/volya-1835247597.html

Воля оправдал ремейк "Иронии судьбы"

Воля оправдал ремейк "Иронии судьбы" - РИА Новости, 30.11.2022

Воля оправдал ремейк "Иронии судьбы"

"СамоИрония судьбы" на ТНТ – это не пародия, а отсылка к советскому кинематографу, таким мнением поделился Павел Воля, который сыграл Женю Лукашина. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T13:56

2022-11-30T13:56

2022-11-30T13:56

шоубиз

ляйсан утяшева

павел воля

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. "СамоИрония судьбы" на ТНТ – это не пародия, а отсылка к советскому кинематографу, таким мнением поделился Павел Воля, который сыграл Женю Лукашина. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на слова артиста. Одни раскритиковали фильм. Другие поддержали знаменитость.Ранее в Сети раскритиковали Филиппа Киркорова в образе Ипполита из "Иронии судьбы". Они посчитали, что певец не подходит для этой роли.

https://ria.ru/20221122/film-1833361765.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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Александра Липатова

ляйсан утяшева, павел воля