Воля оправдал ремейк "Иронии судьбы"
Воля назвал "СамоИронию судьбы" попурри "из отсылок к великим"
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЛейсан Утяшева и Павел Воля перед началом церемонии вручения премии "GQ Super Women"
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. "СамоИрония судьбы" на ТНТ – это не пародия, а отсылка к советскому кинематографу, таким мнением поделился Павел Воля, который сыграл Женю Лукашина.
"Наше с Ляйсан фото со съемок самого новогоднего фильма ТНТ "СамоИрония судьбы", который на самом деле лишь вдохновлен вечной классикой кинематографа и прекрасными персонажами. Вас ждет не какой-то ремейк или пародия, а комедийное попурри из отсылок к великим", – поделился комик в своем Telegram-канале.
Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на слова артиста. Одни раскритиковали фильм.
"Собрались поиздеваться над классикой!", "Сколько лет прошло, а своего не придумали", "Смотреть не буду. У меня столько корвалола нет", "Печально это все. Глазам больно от этих "шедевров", – возмутились подписчики.
Другие поддержали знаменитость.
"Обязательно посмотрю", "Ждем с нетерпением!", "Достойно выглядит!", "Хорошая идея!" – написали поклонники Воли.
Ранее в Сети раскритиковали Филиппа Киркорова в образе Ипполита из "Иронии судьбы". Они посчитали, что певец не подходит для этой роли.