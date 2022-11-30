https://ria.ru/20221130/vodyanoe-1835357239.html
ВС России продолжают успешное наступление на Водяное в ДНР
ВС России продолжают успешное наступление на Водяное в ДНР - РИА Новости, 30.11.2022
ВС России продолжают успешное наступление на Водяное в ДНР
Вооруженные силы РФ продолжают наступательные действия по освобождению российскими войсками от противника населенного пункта Водяное в ДНР, сообщили в среду в... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T17:15
2022-11-30T17:15
2022-11-30T17:18
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы РФ продолжают наступательные действия по освобождению российскими войсками от противника населенного пункта Водяное в ДНР, сообщили в среду в Минобороны РФ.Кроме того, в Минобороны заявили о полном освобождении в ДНР села Андреевка.Ранее Минобороны РФ объявило об освобождении в ДНР Белогоровки и Перше Травня.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика
17:15 30.11.2022 (обновлено: 17:18 30.11.2022)
ВС России продолжают успешное наступление на Водяное в ДНР
Минобороны: ВС России продолжают успешные действия по освобождению Водяного в ДНР