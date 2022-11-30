https://ria.ru/20221130/vodyanoe-1835357239.html

ВС России продолжают успешное наступление на Водяное в ДНР

ВС России продолжают успешное наступление на Водяное в ДНР - РИА Новости, 30.11.2022

ВС России продолжают успешное наступление на Водяное в ДНР

Вооруженные силы РФ продолжают наступательные действия по освобождению российскими войсками от противника населенного пункта Водяное в ДНР, сообщили в среду в... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T17:15

2022-11-30T17:15

2022-11-30T17:18

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы РФ продолжают наступательные действия по освобождению российскими войсками от противника населенного пункта Водяное в ДНР, сообщили в среду в Минобороны РФ.Кроме того, в Минобороны заявили о полном освобождении в ДНР села Андреевка.Ранее Минобороны РФ объявило об освобождении в ДНР Белогоровки и Перше Травня.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, донецкая народная республика