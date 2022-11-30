https://ria.ru/20221130/voda-1835395567.html

Евраев рассказал о программах "Чистая вода" и "Оздоровление Волги"

Евраев рассказал о программах "Чистая вода" и "Оздоровление Волги" - РИА Новости, 30.11.2022

Евраев рассказал о программах "Чистая вода" и "Оздоровление Волги"

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал крайне важным продолжение реализации федеральных программ "Чистая вода" и "Оздоровление Волги" и участие в... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T19:18

2022-11-30T19:18

2022-11-30T19:18

ярославская область

михаил евраев

ярославская область

россия

вода

волга

угличский район

жкх

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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал крайне важным продолжение реализации федеральных программ "Чистая вода" и "Оздоровление Волги" и участие в них Ярославской области, сообщает правительство региона.В среду Евраев провел мероприятие по запуску очистных сооружений в Угличском районе, в событии по видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин."Мы рассчитываем, что программа "Оздоровление Волги", в рамках которой был модернизирован комплекс водоочистки в селе Золоторучье, будет продолжена после 2024 года. Планы на 2024 год у нас расписаны, но мы бы не хотели на этом останавливаться. Планируем построить очистные сооружения в Ярославле, Ростове, Переславле-Залесском, Мышкине, Вятском. Готовим большой, серьезный проект по Рыбинску", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.Губернатор подчеркнул, что из-за сильной изношенности сетей и очистных сооружений нередко возникают аварии в канализационном хозяйстве, а для решения экологических проблем необходимо обеспечение качественной очистки сточных вод на всей территории региона.Михаил Евраев отметил необходимость новых очистных сооружений в Данилове, Мышкине, селе Вятском. Он рассказал, что регион разработал проектно-сметную документацию по этим объектам, готов приступить к реализации проектов. Необходимо федеральное финансирование. Сметная стоимость составляет 960 миллионов рублей."Серьезно работаем по программе "Чистая вода". По ней мы также строим большое количество объектов. В Пошехонье в этом году введена станция водоочистки. Жители очень довольны, отмечают совсем другое качество воды. Поэтому видим крайнюю необходимость в продолжении работы в этом направлении", - подчеркнул Михаил Евраев.

https://ria.ru/20221130/vodoochistka-1835372176.html

https://ria.ru/20221129/transport-1835098715.html

ярославская область

россия

угличский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

михаил евраев, ярославская область, россия, вода, волга, угличский район, жкх