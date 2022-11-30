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Евраев рассказал о программах "Чистая вода" и "Оздоровление Волги" - РИА Новости, 30.11.2022
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Ярославская область
https://ria.ru/20221130/voda-1835395567.html
Евраев рассказал о программах "Чистая вода" и "Оздоровление Волги"
Евраев рассказал о программах "Чистая вода" и "Оздоровление Волги" - РИА Новости, 30.11.2022
Евраев рассказал о программах "Чистая вода" и "Оздоровление Волги"
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал крайне важным продолжение реализации федеральных программ "Чистая вода" и "Оздоровление Волги" и участие в... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T19:18
2022-11-30T19:18
ярославская область
михаил евраев
ярославская область
россия
вода
волга
угличский район
жкх
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал крайне важным продолжение реализации федеральных программ "Чистая вода" и "Оздоровление Волги" и участие в них Ярославской области, сообщает правительство региона.В среду Евраев провел мероприятие по запуску очистных сооружений в Угличском районе, в событии по видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин."Мы рассчитываем, что программа "Оздоровление Волги", в рамках которой был модернизирован комплекс водоочистки в селе Золоторучье, будет продолжена после 2024 года. Планы на 2024 год у нас расписаны, но мы бы не хотели на этом останавливаться. Планируем построить очистные сооружения в Ярославле, Ростове, Переславле-Залесском, Мышкине, Вятском. Готовим большой, серьезный проект по Рыбинску", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.Губернатор подчеркнул, что из-за сильной изношенности сетей и очистных сооружений нередко возникают аварии в канализационном хозяйстве, а для решения экологических проблем необходимо обеспечение качественной очистки сточных вод на всей территории региона.Михаил Евраев отметил необходимость новых очистных сооружений в Данилове, Мышкине, селе Вятском. Он рассказал, что регион разработал проектно-сметную документацию по этим объектам, готов приступить к реализации проектов. Необходимо федеральное финансирование. Сметная стоимость составляет 960 миллионов рублей."Серьезно работаем по программе "Чистая вода". По ней мы также строим большое количество объектов. В Пошехонье в этом году введена станция водоочистки. Жители очень довольны, отмечают совсем другое качество воды. Поэтому видим крайнюю необходимость в продолжении работы в этом направлении", - подчеркнул Михаил Евраев.
https://ria.ru/20221130/vodoochistka-1835372176.html
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михаил евраев, ярославская область, россия, вода, волга, угличский район, жкх
Ярославская область, Михаил Евраев, Ярославская область, Россия, Вода, Волга, Угличский район, ЖКХ
19:18 30.11.2022
 
Евраев рассказал о программах "Чистая вода" и "Оздоровление Волги"

Евраев подчеркнул важность программ "Чистая вода" и "Оздоровление Волги"

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в медиабанкМихаил Евраев
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Михаил Евраев. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев назвал крайне важным продолжение реализации федеральных программ "Чистая вода" и "Оздоровление Волги" и участие в них Ярославской области, сообщает правительство региона.
В среду Евраев провел мероприятие по запуску очистных сооружений в Угличском районе, в событии по видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин.
Церковь Дмитрия на Крови (слева) и Спасо-Преображенский собор в Угличе - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
17:53Ярославская область
Путин оценил систему водоочистки в Угличском районе Ярославской области
"Мы рассчитываем, что программа "Оздоровление Волги", в рамках которой был модернизирован комплекс водоочистки в селе Золоторучье, будет продолжена после 2024 года. Планы на 2024 год у нас расписаны, но мы бы не хотели на этом останавливаться. Планируем построить очистные сооружения в Ярославле, Ростове, Переславле-Залесском, Мышкине, Вятском. Готовим большой, серьезный проект по Рыбинску", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.
Губернатор подчеркнул, что из-за сильной изношенности сетей и очистных сооружений нередко возникают аварии в канализационном хозяйстве, а для решения экологических проблем необходимо обеспечение качественной очистки сточных вод на всей территории региона.
Михаил Евраев отметил необходимость новых очистных сооружений в Данилове, Мышкине, селе Вятском. Он рассказал, что регион разработал проектно-сметную документацию по этим объектам, готов приступить к реализации проектов. Необходимо федеральное финансирование. Сметная стоимость составляет 960 миллионов рублей.
"Серьезно работаем по программе "Чистая вода". По ней мы также строим большое количество объектов. В Пошехонье в этом году введена станция водоочистки. Жители очень довольны, отмечают совсем другое качество воды. Поэтому видим крайнюю необходимость в продолжении работы в этом направлении", - подчеркнул Михаил Евраев.
Ярославль - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 18:06Ярославская область
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Ярославская областьМихаил ЕвраевЯрославская областьРоссияВодаВолгаУгличский районЖКХ
 
 
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