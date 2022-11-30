https://ria.ru/20221130/vengriya-1835159396.html

Глава МИД Венгрии призвал страны НАТО не закрывать каналы связи с Россией

Глава МИД Венгрии призвал страны НАТО не закрывать каналы связи с Россией - РИА Новости, 30.11.2022

Глава МИД Венгрии призвал страны НАТО не закрывать каналы связи с Россией

Странам Североатлантического альянса следует сохранить каналы коммуникаций с Россией, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на заседании министров иностранных... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T03:05

2022-11-30T03:05

2022-11-30T08:25

в мире

петер сийярто

сергей лавров

россия

венгрия

бухарест

нато

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 30 ноя — РИА Новости. Странам Североатлантического альянса следует сохранить каналы коммуникаций с Россией, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на заседании министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте.Ранее Сийярто выразил сожаление, что оказался единственным представителем ЕС, который провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН. По его словам, Евросоюзу нужно использовать любую возможность для диалога с Россией. Глава дипломатии также напомнил венгерским оппозиционным политикам и журналистам, критикующим его за встречу с Лавровым, что в их домах, в отличие от других стран Европы, зимой будет тепло.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221129/nato-1835139924.html

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