03:05 30.11.2022 (обновлено: 08:25 30.11.2022)
Глава МИД Венгрии призвал страны НАТО не закрывать каналы связи с Россией
Глава МИД Венгрии Сийярто призвал страны НАТО сохранить каналы коммуникаций с Россией
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 30 ноя — РИА Новости. Странам Североатлантического альянса следует сохранить каналы коммуникаций с Россией, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на заседании министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте.
"Полагаю, что трудности предстоящего зимнего периода увеличивают важность достижения мира. <...> Необходимо закрыть все те факторы, которые могут привести к эскалации. Именно поэтому нельзя перекрывать каналы коммуникации, надо сохранять возможность как минимум стратегической коммуникации с русскими, даже зная, что суть этих коммуникаций не может приблизить к тому, как было раньше", — сказал Сийярто.
Ранее Сийярто выразил сожаление, что оказался единственным представителем ЕС, который провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН. По его словам, Евросоюзу нужно использовать любую возможность для диалога с Россией. Глава дипломатии также напомнил венгерским оппозиционным политикам и журналистам, критикующим его за встречу с Лавровым, что в их домах, в отличие от других стран Европы, зимой будет тепло.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.