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Глава МИД Венгрии призвал страны НАТО не закрывать каналы связи с Россией - РИА Новости, 30.11.2022
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Глава МИД Венгрии призвал страны НАТО не закрывать каналы связи с Россией
Глава МИД Венгрии призвал страны НАТО не закрывать каналы связи с Россией - РИА Новости, 30.11.2022
Глава МИД Венгрии призвал страны НАТО не закрывать каналы связи с Россией
Странам Североатлантического альянса следует сохранить каналы коммуникаций с Россией, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на заседании министров иностранных... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T03:05
2022-11-30T08:25
в мире
петер сийярто
сергей лавров
россия
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бухарест
нато
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БУДАПЕШТ, 30 ноя — РИА Новости. Странам Североатлантического альянса следует сохранить каналы коммуникаций с Россией, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на заседании министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте.Ранее Сийярто выразил сожаление, что оказался единственным представителем ЕС, который провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН. По его словам, Евросоюзу нужно использовать любую возможность для диалога с Россией. Глава дипломатии также напомнил венгерским оппозиционным политикам и журналистам, критикующим его за встречу с Лавровым, что в их домах, в отличие от других стран Европы, зимой будет тепло.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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в мире, петер сийярто, сергей лавров, россия, венгрия, бухарест, нато, евросоюз, генеральная ассамблея оон
В мире, Петер Сийярто, Сергей Лавров, Россия, Венгрия, Бухарест, НАТО, Евросоюз, Генеральная Ассамблея ООН
03:05 30.11.2022 (обновлено: 08:25 30.11.2022)
 
Глава МИД Венгрии призвал страны НАТО не закрывать каналы связи с Россией

Глава МИД Венгрии Сийярто призвал страны НАТО сохранить каналы коммуникаций с Россией

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 30 ноя — РИА Новости. Странам Североатлантического альянса следует сохранить каналы коммуникаций с Россией, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на заседании министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте.

"Полагаю, что трудности предстоящего зимнего периода увеличивают важность достижения мира. <...> Необходимо закрыть все те факторы, которые могут привести к эскалации. Именно поэтому нельзя перекрывать каналы коммуникации, надо сохранять возможность как минимум стратегической коммуникации с русскими, даже зная, что суть этих коммуникаций не может приблизить к тому, как было раньше", — сказал Сийярто.

Ранее Сийярто выразил сожаление, что оказался единственным представителем ЕС, который провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН. По его словам, Евросоюзу нужно использовать любую возможность для диалога с Россией. Глава дипломатии также напомнил венгерским оппозиционным политикам и журналистам, критикующим его за встречу с Лавровым, что в их домах, в отличие от других стран Европы, зимой будет тепло.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 21:51
Выход США из НАТО может снизить напряженность в мире, считает Слуцкий
 
В миреПетер СийяртоСергей ЛавровРоссияВенгрияБухарестНАТОЕвросоюзГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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