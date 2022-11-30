https://ria.ru/20221130/upts-1835369382.html

В Чернигове призвали запретить каноническую УПЦ, пишут СМИ

В Чернигове призвали запретить каноническую УПЦ, пишут СМИ - РИА Новости, 30.11.2022

В Чернигове призвали запретить каноническую УПЦ, пишут СМИ

Горсовет Чернигова призвал запретить каноническую Украинскую православную церковь, сообщило украинское издание "Суспильне" (укр. "Общественное"). РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T17:43

2022-11-30T17:43

2022-11-30T17:44

религия

украина

чернигов

львовская область

верховная рада украины

украинская православная церковь

русская православная церковь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154905/42/1549054245_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_0c0a31ccccfd488a579f8b087abbb70c.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Горсовет Чернигова призвал запретить каноническую Украинскую православную церковь, сообщило украинское издание "Суспильне" (укр. "Общественное")."Депутаты Черниговского городского совета утвердили обращение к Верховной Раде и президенту Украины с предложением запретить структурные подразделения Русской православной церкви на Украине. В частности, предлагают запретить деятельность Украинской православной церкви, которая подчиняется московскому патриархату", - говорится в статье на сайте издания.Издание сообщает, что обратилось за комментариями к секретарю Черниговской епархии Украинской православной церкви Игорю Пидану, который заявил, что горсовет в праве выступать с такими призывами, однако они не имеют юридической силы. Священнослужитель заявил журналистам, что поднимал вопрос перехода прихожан в другую церковь, но они были против такого решения."(Прихожане -ред.) говорят, что знают, куда ходят и ходят они к Богу", - приводит "Суспильне" слова священника.Ранее в областном совете Львовской области приняли решение о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви на территории региона.Служба безопасности Украины 22 ноября провела "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии УПЦ в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература" – по словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников.С начала российской специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов.

https://ria.ru/20221130/obysk-1835188990.html

https://ria.ru/20221125/upts-1834235881.html

украина

чернигов

львовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, чернигов, львовская область, верховная рада украины, украинская православная церковь, русская православная церковь