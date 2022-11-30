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В Чернигове призвали запретить каноническую УПЦ, пишут СМИ - РИА Новости, 30.11.2022
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Религия
https://ria.ru/20221130/upts-1835369382.html
В Чернигове призвали запретить каноническую УПЦ, пишут СМИ
В Чернигове призвали запретить каноническую УПЦ, пишут СМИ - РИА Новости, 30.11.2022
В Чернигове призвали запретить каноническую УПЦ, пишут СМИ
Горсовет Чернигова призвал запретить каноническую Украинскую православную церковь, сообщило украинское издание "Суспильне" (укр. "Общественное"). РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T17:43
2022-11-30T17:44
религия
украина
чернигов
львовская область
верховная рада украины
украинская православная церковь
русская православная церковь
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Горсовет Чернигова призвал запретить каноническую Украинскую православную церковь, сообщило украинское издание "Суспильне" (укр. "Общественное")."Депутаты Черниговского городского совета утвердили обращение к Верховной Раде и президенту Украины с предложением запретить структурные подразделения Русской православной церкви на Украине. В частности, предлагают запретить деятельность Украинской православной церкви, которая подчиняется московскому патриархату", - говорится в статье на сайте издания.Издание сообщает, что обратилось за комментариями к секретарю Черниговской епархии Украинской православной церкви Игорю Пидану, который заявил, что горсовет в праве выступать с такими призывами, однако они не имеют юридической силы. Священнослужитель заявил журналистам, что поднимал вопрос перехода прихожан в другую церковь, но они были против такого решения."(Прихожане -ред.) говорят, что знают, куда ходят и ходят они к Богу", - приводит "Суспильне" слова священника.Ранее в областном совете Львовской области приняли решение о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви на территории региона.Служба безопасности Украины 22 ноября провела "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии УПЦ в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература" – по словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников.С начала российской специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов.
https://ria.ru/20221130/obysk-1835188990.html
https://ria.ru/20221125/upts-1834235881.html
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украина, чернигов, львовская область, верховная рада украины, украинская православная церковь, русская православная церковь
Религия, Украина, Чернигов, Львовская область, Верховная Рада Украины, Украинская православная церковь, Русская православная церковь
17:43 30.11.2022 (обновлено: 17:44 30.11.2022)
 
В Чернигове призвали запретить каноническую УПЦ, пишут СМИ

"Суспильне": Горсовет Чернигова призвал запретить каноническую УПЦ на Украине

© Свято-Троїцький кафедральний соборСвято-Троицкий кафедральный собор в Чернигове
Свято-Троицкий кафедральный собор в Чернигове
© Свято-Троїцький кафедральний собор
Свято-Троицкий кафедральный собор в Чернигове. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Горсовет Чернигова призвал запретить каноническую Украинскую православную церковь, сообщило украинское издание "Суспильне" (укр. "Общественное").
"Депутаты Черниговского городского совета утвердили обращение к Верховной Раде и президенту Украины с предложением запретить структурные подразделения Русской православной церкви на Украине. В частности, предлагают запретить деятельность Украинской православной церкви, которая подчиняется московскому патриархату", - говорится в статье на сайте издания.
Издание сообщает, что обратилось за комментариями к секретарю Черниговской епархии Украинской православной церкви Игорю Пидану, который заявил, что горсовет в праве выступать с такими призывами, однако они не имеют юридической силы. Священнослужитель заявил журналистам, что поднимал вопрос перехода прихожан в другую церковь, но они были против такого решения.
"(Прихожане -ред.) говорят, что знают, куда ходят и ходят они к Богу", - приводит "Суспильне" слова священника.
Сотрудники СБУ проводят обыск в Кирилло-Мефодиевском женском монастыре под Мукачево, Украина - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
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Ранее в областном совете Львовской области приняли решение о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви на территории региона.
Служба безопасности Украины 22 ноября провела "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии УПЦ в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература" – по словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников.
С начала российской специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов.
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РелигияУкраинаЧерниговЛьвовская областьВерховная Рада УкраиныУкраинская православная церковьРусская православная церковь
 
 
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