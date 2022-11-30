17:43 30.11.2022 (обновлено: 17:44 30.11.2022)
В Чернигове призвали запретить каноническую УПЦ, пишут СМИ
"Суспильне": Горсовет Чернигова призвал запретить каноническую УПЦ на Украине
Свято-Троицкий кафедральный собор в Чернигове. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Горсовет Чернигова призвал запретить каноническую Украинскую православную церковь, сообщило украинское издание "Суспильне" (укр. "Общественное").
"Депутаты Черниговского городского совета утвердили обращение к Верховной Раде и президенту Украины с предложением запретить структурные подразделения Русской православной церкви на Украине. В частности, предлагают запретить деятельность Украинской православной церкви, которая подчиняется московскому патриархату", - говорится в статье на сайте издания.
Издание сообщает, что обратилось за комментариями к секретарю Черниговской епархии Украинской православной церкви Игорю Пидану, который заявил, что горсовет в праве выступать с такими призывами, однако они не имеют юридической силы. Священнослужитель заявил журналистам, что поднимал вопрос перехода прихожан в другую церковь, но они были против такого решения.
"(Прихожане -ред.) говорят, что знают, куда ходят и ходят они к Богу", - приводит "Суспильне" слова священника.
Ранее в областном совете Львовской области приняли решение о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви на территории региона.
Служба безопасности Украины 22 ноября провела "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии УПЦ в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература" – по словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников.
С начала российской специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов.