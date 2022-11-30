https://ria.ru/20221130/uniper-1835344305.html

Uniper подала в суд на "Газпром" для возмещения убытков

Uniper подала в суд на "Газпром" для возмещения убытков - РИА Новости, 30.11.2022

Uniper подала в суд на "Газпром" для возмещения убытков

Немецкий импортер газа Uniper подал в суд на "Газпром" с требованием возместить убытки из-за сокращения поставок и их диверсификации, сообщается в заявлении на... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T16:46

2022-11-30T16:46

2022-11-30T18:21

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БЕРЛИН, 30 ноя — РИА Новости. Немецкий импортер газа Uniper подал в суд на "Газпром" с требованием возместить убытки из-за сокращения поставок и их диверсификации, сообщается в заявлении на сайте компании.Как уточняется, ущерб, связанный с диверсификацией и закупкой сырья по завышенным ценам, компания оценила в 11,6 миллиарда евро.Позднее "Газпром экспорт" сообщил, что не признает нарушение контрактов и правомерность заявленных требований Uniper. В компании подчеркнули, что будут защищать свои интересы в рамках правового поля.В начале ноября Uniper сообщила об остановке поставок газа со стороны "Газпрома". Там уточнили, что с 14 июня импорт сократился, а с конца августа прекратился полностью. В компании отметили, что для обеспечения надежности поставок клиентам и выполнения контрактов, а также для своевременного пополнения газохранилищ в преддверии зимы Uniper закупает газ по значительно более высоким рыночным ценам.Ранее сообщалось, что немецкие власти консолидируют 99 процентов акций Uniper: сначала проведут дополнительную эмиссию акций по цене 1,7 евро на общую сумму восемь миллиардов евро, которую полностью выкупит федеральное правительство. После этого государство приобретет оставшуюся у Fortum долю почти за полмиллиарда евро. Uniper, в свою очередь, запрашивала девять миллиардов евро от правительства в июле, сославшись на сокращение поставок от "Газпрома".

https://ria.ru/20221129/gazosnabzhenie-1835118111.html

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Владимир Лаврентьев

экономика, россия, газпром, uniper, в мире, природный газ, германия, стокгольм (город)