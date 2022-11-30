16:46 30.11.2022 (обновлено: 18:21 30.11.2022)
Uniper подала в суд на "Газпром" для возмещения убытков
Uniper подал в суд на "Газпром" из-за убытка в 11,6 миллиарда евро после недопоставок газа
Логотип компании Uniper. Архивное фото
БЕРЛИН, 30 ноя — РИА Новости. Немецкий импортер газа Uniper подал в суд на "Газпром" с требованием возместить убытки из-за сокращения поставок и их диверсификации, сообщается в заявлении на сайте компании.
"Uniper инициировала арбитражное разбирательство против российской компании Gazprom Export (GPE) в международном арбитражном суде. <...> В ходе разбирательства, которое пройдет в Стокгольме, Uniper предъявит требования о возмещении убытков, понесенных компанией в связи с объемами газа, которые GPE не поставила с июня", — говорится в публикации.
Как уточняется, ущерб, связанный с диверсификацией и закупкой сырья по завышенным ценам, компания оценила в 11,6 миллиарда евро.
Позднее "Газпром экспорт" сообщил, что не признает нарушение контрактов и правомерность заявленных требований Uniper. В компании подчеркнули, что будут защищать свои интересы в рамках правового поля.
В начале ноября Uniper сообщила об остановке поставок газа со стороны "Газпрома". Там уточнили, что с 14 июня импорт сократился, а с конца августа прекратился полностью. В компании отметили, что для обеспечения надежности поставок клиентам и выполнения контрактов, а также для своевременного пополнения газохранилищ в преддверии зимы Uniper закупает газ по значительно более высоким рыночным ценам.
Ранее сообщалось, что немецкие власти консолидируют 99 процентов акций Uniper: сначала проведут дополнительную эмиссию акций по цене 1,7 евро на общую сумму восемь миллиардов евро, которую полностью выкупит федеральное правительство. После этого государство приобретет оставшуюся у Fortum долю почти за полмиллиарда евро. Uniper, в свою очередь, запрашивала девять миллиардов евро от правительства в июле, сославшись на сокращение поставок от "Газпрома".