Рейтинг@Mail.ru
Uniper подала в суд на "Газпром" для возмещения убытков - РИА Новости, 30.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221130/uniper-1835344305.html
Uniper подала в суд на "Газпром" для возмещения убытков
Uniper подала в суд на "Газпром" для возмещения убытков - РИА Новости, 30.11.2022
Uniper подала в суд на "Газпром" для возмещения убытков
Немецкий импортер газа Uniper подал в суд на "Газпром" с требованием возместить убытки из-за сокращения поставок и их диверсификации, сообщается в заявлении на... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T16:46
2022-11-30T18:21
экономика
россия
газпром
uniper
в мире
природный газ
германия
стокгольм (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803299297_0:44:3069:1770_1920x0_80_0_0_5f4b7b87683bee78fa1d32292ead2de7.jpg
БЕРЛИН, 30 ноя — РИА Новости. Немецкий импортер газа Uniper подал в суд на "Газпром" с требованием возместить убытки из-за сокращения поставок и их диверсификации, сообщается в заявлении на сайте компании.Как уточняется, ущерб, связанный с диверсификацией и закупкой сырья по завышенным ценам, компания оценила в 11,6 миллиарда евро.Позднее "Газпром экспорт" сообщил, что не признает нарушение контрактов и правомерность заявленных требований Uniper. В компании подчеркнули, что будут защищать свои интересы в рамках правового поля.В начале ноября Uniper сообщила об остановке поставок газа со стороны "Газпрома". Там уточнили, что с 14 июня импорт сократился, а с конца августа прекратился полностью. В компании отметили, что для обеспечения надежности поставок клиентам и выполнения контрактов, а также для своевременного пополнения газохранилищ в преддверии зимы Uniper закупает газ по значительно более высоким рыночным ценам.Ранее сообщалось, что немецкие власти консолидируют 99 процентов акций Uniper: сначала проведут дополнительную эмиссию акций по цене 1,7 евро на общую сумму восемь миллиардов евро, которую полностью выкупит федеральное правительство. После этого государство приобретет оставшуюся у Fortum долю почти за полмиллиарда евро. Uniper, в свою очередь, запрашивала девять миллиардов евро от правительства в июле, сославшись на сокращение поставок от "Газпрома".
https://ria.ru/20221129/gazosnabzhenie-1835118111.html
россия
германия
стокгольм (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803299297_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_1e6df92085988cc9a199020f30ff885b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, газпром, uniper, в мире, природный газ, германия, стокгольм (город)
Экономика, Россия, Газпром, Uniper, В мире, Природный газ, Германия, Стокгольм (город)
16:46 30.11.2022 (обновлено: 18:21 30.11.2022)
 
Uniper подала в суд на "Газпром" для возмещения убытков

Uniper подал в суд на "Газпром" из-за убытка в 11,6 миллиарда евро после недопоставок газа

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкЛоготип компании Uniper
Логотип компании Uniper - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Логотип компании Uniper. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 30 ноя — РИА Новости. Немецкий импортер газа Uniper подал в суд на "Газпром" с требованием возместить убытки из-за сокращения поставок и их диверсификации, сообщается в заявлении на сайте компании.

"Uniper инициировала арбитражное разбирательство против российской компании Gazprom Export (GPE) в международном арбитражном суде. <...> В ходе разбирательства, которое пройдет в Стокгольме, Uniper предъявит требования о возмещении убытков, понесенных компанией в связи с объемами газа, которые GPE не поставила с июня", — говорится в публикации.

Как уточняется, ущерб, связанный с диверсификацией и закупкой сырья по завышенным ценам, компания оценила в 11,6 миллиарда евро.
Позднее "Газпром экспорт" сообщил, что не признает нарушение контрактов и правомерность заявленных требований Uniper. В компании подчеркнули, что будут защищать свои интересы в рамках правового поля.
В начале ноября Uniper сообщила об остановке поставок газа со стороны "Газпрома". Там уточнили, что с 14 июня импорт сократился, а с конца августа прекратился полностью. В компании отметили, что для обеспечения надежности поставок клиентам и выполнения контрактов, а также для своевременного пополнения газохранилищ в преддверии зимы Uniper закупает газ по значительно более высоким рыночным ценам.
Ранее сообщалось, что немецкие власти консолидируют 99 процентов акций Uniper: сначала проведут дополнительную эмиссию акций по цене 1,7 евро на общую сумму восемь миллиардов евро, которую полностью выкупит федеральное правительство. После этого государство приобретет оставшуюся у Fortum долю почти за полмиллиарда евро. Uniper, в свою очередь, запрашивала девять миллиардов евро от правительства в июле, сославшись на сокращение поставок от "Газпрома".
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 19:15
В ЕК ответили на вопрос о рисках для газоснабжения Евросоюза этой зимой
 
ЭкономикаРоссияГазпромUniperВ миреПриродный газГерманияСтокгольм (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала