https://ria.ru/20221130/ukraina-1835397259.html

В Белоруссии рассказали о националистических формированиях на Украине

В Белоруссии рассказали о националистических формированиях на Украине - РИА Новости, 30.11.2022

В Белоруссии рассказали о националистических формированиях на Украине

Запад готовит на Украине националистические воинские формирования, которые могут быть использованы против нашей страны с целью силового захвата власти в... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T19:27

2022-11-30T19:27

2022-11-30T19:46

в мире

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украина

специальная военная операция на украине

виктор хренин

министерство обороны белоруссии

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МИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Запад готовит на Украине националистические воинские формирования, которые могут быть использованы против нашей страны с целью силового захвата власти в Белоруссии, заявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин."Запад ведет в Украине подготовку националистических воинских формирований типа батальона Калиновского, полка "Погоня", которые получают там опыт реальных боевых действий и могут быть использованы против нашей страны с целью силового захвата власти в Беларуси", - отметил Хренин в опубликованном в среду интервью белорусскому изданию "СБ. Беларусь сегодня".

https://ria.ru/20221127/ssha-1834576226.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, белоруссия, украина, виктор хренин, министерство обороны белоруссии