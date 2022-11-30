https://ria.ru/20221130/ukraina-1835397259.html
В Белоруссии рассказали о националистических формированиях на Украине
В Белоруссии рассказали о националистических формированиях на Украине - РИА Новости, 30.11.2022
В Белоруссии рассказали о националистических формированиях на Украине
Запад готовит на Украине националистические воинские формирования, которые могут быть использованы против нашей страны с целью силового захвата власти в... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T19:27
2022-11-30T19:27
2022-11-30T19:46
в мире
белоруссия
украина
специальная военная операция на украине
виктор хренин
министерство обороны белоруссии
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МИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Запад готовит на Украине националистические воинские формирования, которые могут быть использованы против нашей страны с целью силового захвата власти в Белоруссии, заявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин."Запад ведет в Украине подготовку националистических воинских формирований типа батальона Калиновского, полка "Погоня", которые получают там опыт реальных боевых действий и могут быть использованы против нашей страны с целью силового захвата власти в Беларуси", - отметил Хренин в опубликованном в среду интервью белорусскому изданию "СБ. Беларусь сегодня".
https://ria.ru/20221127/ssha-1834576226.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, украина, виктор хренин, министерство обороны белоруссии
В мире, Белоруссия, Украина, Специальная военная операция на Украине, Виктор Хренин, Министерство обороны Белоруссии
19:27 30.11.2022 (обновлено: 19:46 30.11.2022)
В Белоруссии рассказали о националистических формированиях на Украине
Минобороны Белоруссии: Запад готовит на Украине националистические формирования