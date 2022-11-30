Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 162 боеприпаса
© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие ведут огонь из зенитной установки в Харьковской области
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие ведут огонь из зенитной установки в Харьковской области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 36 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 162 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 36 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 155 миллиметров. На амросиевском – РСЗО "Himars". На ясиноватском – артиллерию 152 миллиметра. На горловском – артиллерию 155, 152 и 122 миллиметра, минометы 120 миллиметров. Выпустив 162 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Под огнем оказались районы 12 населенных пунктов республики: Донецк, Зайцево, Майорск, Гольмовский, Озеряновка, Горловка, Пантелеймоновка, Каштановое, Ясиноватая, Минеральное, Макеевка, Амвросиевка.
За прошедшие сутки пострадали три мирных жителя в Никитовском районе Горловки и Минеральном.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксирован 31 обстрел.