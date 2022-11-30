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Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 30.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221130/ukraina-1835181903.html
Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 30.11.2022
Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 36 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 162 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T09:24
2022-11-30T09:24
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
горловка
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 36 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 162 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 36 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 155 миллиметров. На амросиевском – РСЗО "Himars". На ясиноватском – артиллерию 152 миллиметра. На горловском – артиллерию 155, 152 и 122 миллиметра, минометы 120 миллиметров. Выпустив 162 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы 12 населенных пунктов республики: Донецк, Зайцево, Майорск, Гольмовский, Озеряновка, Горловка, Пантелеймоновка, Каштановое, Ясиноватая, Минеральное, Макеевка, Амвросиевка.За прошедшие сутки пострадали три мирных жителя в Никитовском районе Горловки и Минеральном.В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксирован 31 обстрел.
https://ria.ru/20221130/bespilotniki-1835160143.html
донецкая народная республика
горловка
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в мире, донецкая народная республика, горловка, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Горловка, Украина, СЦКК
09:24 30.11.2022
 
Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 162 боеприпаса

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие ведут огонь из зенитной установки в Харьковской области
Украинские военнослужащие ведут огонь из зенитной установки в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие ведут огонь из зенитной установки в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 36 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 162 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 36 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 155 миллиметров. На амросиевском – РСЗО "Himars". На ясиноватском – артиллерию 152 миллиметра. На горловском – артиллерию 155, 152 и 122 миллиметра, минометы 120 миллиметров. Выпустив 162 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Под огнем оказались районы 12 населенных пунктов республики: Донецк, Зайцево, Майорск, Гольмовский, Озеряновка, Горловка, Пантелеймоновка, Каштановое, Ясиноватая, Минеральное, Макеевка, Амвросиевка.
За прошедшие сутки пострадали три мирных жителя в Никитовском районе Горловки и Минеральном.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксирован 31 обстрел.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаГорловкаУкраинаСЦКК
 
 
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