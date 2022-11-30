https://ria.ru/20221130/ucheniya-1835178861.html

Япония провела учения на случай пуска ракеты неподалеку от Тайваня

Япония провела учения на случай пуска ракеты неподалеку от Тайваня - РИА Новости, 30.11.2022

Япония провела учения на случай пуска ракеты неподалеку от Тайваня

Япония впервые провела учения по эвакуации населения на случай пуска баллистической ракеты на ближайшем к Тайваню острове Енагуни, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T09:07

2022-11-30T09:07

2022-11-30T09:07

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ТОКИО, 30 ноя – РИА Новости. Япония впервые провела учения по эвакуации населения на случай пуска баллистической ракеты на ближайшем к Тайваню острове Енагуни, сообщило агентство Киодо.Учения проведены совместно местной администрацией и правительством страны и отрабатывают взаимодействие всех служб для эвакуации населения при пуске баллистической ракеты "страной Х". Фоном для проведения учений стали пуски ракет Северной Кореей, участившиеся с конца сентября, а также тот факт, что в августе во время учений КНР в связи с обострением ситуации на Тайване китайская баллистическая ракета упала в 80 километрах от острова.В ходе учений отрабатывались система оповещения, сирена, взаимодействие местных органов власти, полиции и населения.Аналогичные учения с сентября до января будущего года будут проводиться в 11 городах девяти префектур Японии.

https://ria.ru/20221126/sanktsii-1834419485.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, тайвань, китай