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Япония провела учения на случай пуска ракеты неподалеку от Тайваня - РИА Новости, 30.11.2022
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Япония провела учения на случай пуска ракеты неподалеку от Тайваня
Япония провела учения на случай пуска ракеты неподалеку от Тайваня - РИА Новости, 30.11.2022
Япония провела учения на случай пуска ракеты неподалеку от Тайваня
Япония впервые провела учения по эвакуации населения на случай пуска баллистической ракеты на ближайшем к Тайваню острове Енагуни, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T09:07
2022-11-30T09:07
в мире
япония
тайвань
китай
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ТОКИО, 30 ноя – РИА Новости. Япония впервые провела учения по эвакуации населения на случай пуска баллистической ракеты на ближайшем к Тайваню острове Енагуни, сообщило агентство Киодо.Учения проведены совместно местной администрацией и правительством страны и отрабатывают взаимодействие всех служб для эвакуации населения при пуске баллистической ракеты "страной Х". Фоном для проведения учений стали пуски ракет Северной Кореей, участившиеся с конца сентября, а также тот факт, что в августе во время учений КНР в связи с обострением ситуации на Тайване китайская баллистическая ракета упала в 80 километрах от острова.В ходе учений отрабатывались система оповещения, сирена, взаимодействие местных органов власти, полиции и населения.Аналогичные учения с сентября до января будущего года будут проводиться в 11 городах девяти префектур Японии.
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в мире, япония, тайвань, китай
В мире, Япония, Тайвань, Китай
09:07 30.11.2022
 
Япония провела учения на случай пуска ракеты неподалеку от Тайваня

Япония впервые провела учения на случай пуска ракеты на ближайшем к Тайваню острове

© AP Photo / Eugene HoshikoДесантно-штурмовая машина-амфибия 7 (AVV7) Сухопутных сил самообороны Японии на полигоне Хигаси Фудзи
Десантно-штурмовая машина-амфибия 7 (AVV7) Сухопутных сил самообороны Японии на полигоне Хигаси Фудзи - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Десантно-штурмовая машина-амфибия 7 (AVV7) Сухопутных сил самообороны Японии на полигоне Хигаси Фудзи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 30 ноя – РИА Новости. Япония впервые провела учения по эвакуации населения на случай пуска баллистической ракеты на ближайшем к Тайваню острове Енагуни, сообщило агентство Киодо.
Учения проведены совместно местной администрацией и правительством страны и отрабатывают взаимодействие всех служб для эвакуации населения при пуске баллистической ракеты "страной Х". Фоном для проведения учений стали пуски ракет Северной Кореей, участившиеся с конца сентября, а также тот факт, что в августе во время учений КНР в связи с обострением ситуации на Тайване китайская баллистическая ракета упала в 80 километрах от острова.
В ходе учений отрабатывались система оповещения, сирена, взаимодействие местных органов власти, полиции и населения.
Аналогичные учения с сентября до января будущего года будут проводиться в 11 городах девяти префектур Японии.
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