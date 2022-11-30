Япония провела учения на случай пуска ракеты неподалеку от Тайваня
Япония впервые провела учения на случай пуска ракеты на ближайшем к Тайваню острове
© AP Photo / Eugene HoshikoДесантно-штурмовая машина-амфибия 7 (AVV7) Сухопутных сил самообороны Японии на полигоне Хигаси Фудзи
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Десантно-штурмовая машина-амфибия 7 (AVV7) Сухопутных сил самообороны Японии на полигоне Хигаси Фудзи. Архивное фото
ТОКИО, 30 ноя – РИА Новости. Япония впервые провела учения по эвакуации населения на случай пуска баллистической ракеты на ближайшем к Тайваню острове Енагуни, сообщило агентство Киодо.
Учения проведены совместно местной администрацией и правительством страны и отрабатывают взаимодействие всех служб для эвакуации населения при пуске баллистической ракеты "страной Х". Фоном для проведения учений стали пуски ракет Северной Кореей, участившиеся с конца сентября, а также тот факт, что в августе во время учений КНР в связи с обострением ситуации на Тайване китайская баллистическая ракета упала в 80 километрах от острова.
В ходе учений отрабатывались система оповещения, сирена, взаимодействие местных органов власти, полиции и населения.
Аналогичные учения с сентября до января будущего года будут проводиться в 11 городах девяти префектур Японии.
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