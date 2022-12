https://ria.ru/20221130/twitter-1835419085.html

ЕС пригрозил Twitter запретом

ЕС пригрозил Twitter запретом - РИА Новости, 30.11.2022

ЕС пригрозил Twitter запретом

Евросоюз пригрозил Twitter запретом на своей территории в том случае, если владелец соцсети Илон Маск не будет следовать правилам ЕС о модерации контента,... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T21:46

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Евросоюз пригрозил Twitter запретом на своей территории в том случае, если владелец соцсети Илон Маск не будет следовать правилам ЕС о модерации контента, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.Отмечается, что Бретон сказал Маску о необходимости придерживаться списка правил, который включает в себя создание четких критериев, по которым тот или иной пользователь может быть заблокирован, отказ от "произвольного" восстановления заблокированных пользователей, "агрессивное" преследование дезинформации и согласие на "обширный независимый аудит" платформы к следующему лету.По данным Financial Times, Маска предупредили, что если он не будет придерживаться этих правил, то Twitter "рискует нарушить" новый закон ЕС о цифровых услугах, который устанавливает стандарт того, как технологические компании должны модерировать контент. Отмечается, что если Twitter нарушит закон, то соцсеть столкнется с запретом на территории ЕС или штрафом в размере до 6% от глобального оборота. При этом собеседники Financial Times утверждают, что Маск неоднократно называл закон "очень разумным" и сказал, что он должен применяться "во всем мире".Кроме того, как пишет газета, Бретон призвал Маска применить строгие правила в отношении рекламы, среди которых был запрет на "таргетирование" детей и запрет на "таргетирование" всех пользователей на основе "чувствительной информации", такой как религиозные и политические убеждения.Ранее Маск объявил, что восстановит заблокированные аккаунты в социальной сети после того, как за "амнистию" страниц высказалось большинство участников проведенного им опроса. До этого также на основе опроса была разблокирована страница экс-президента США Дональда Трампа.В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

