https://ria.ru/20221130/tusur-1834965978.html

В России разработали новую систему для борьбы с раком

В России разработали новую систему для борьбы с раком - РИА Новости, 30.11.2022

В России разработали новую систему для борьбы с раком

Комплекс для борьбы с злокачественными опухолями разработали ученые ТУСУРа. По их словам, разработка не только повысит качество терапии, но и даст возможность... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T03:00

2022-11-30T03:00

2022-11-30T03:00

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

россия

томский университет систем управления и радиоэлектроники

томск

рак

онкология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/99293/81/992938152_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_6a3c2169af4baeb2013167e709d03743.jpg

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Комплекс для борьбы с злокачественными опухолями разработали ученые ТУСУРа. По их словам, разработка не только повысит качество терапии, но и даст возможность онкологам детально наблюдать за ходом процедуры и реакцией организма пациента. О разработке сообщил Проектный офис "Приоритет 2030" ТУСУР.Для лечения злокачественных опухолей сегодня во всем мире, по словам специалистов, активно испытываются методы лечебной гипертермии. Процедура заключается в воздействии температурой от 43 до 45 °С, которая вызывает повреждение клеток опухоли и заметно повышает эффективность терапии.Однако широкого распространения в клинической практике гипертермия и термоабляция (нагрев опухоли до 60 °С и выше) до сих пор не получили из-за отсутствия надежных технических решений для точного контроля процедуры, сообщили ученые.Команда лаборатории биомедицинских технологий Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) разработала уникальный комплекс для гипертермии и термоабляции, полностью безопасный для пациента.Разработка, по словам создателей, не имеет аналогов в мире. Новый комплекс уже активно применяется в рамках сотрудничества ТУСУР с НИИ онкологии Томского НИМЦ. Как сообщили ученые, термоабляция по разработанной методике проведена почти у 30 пациентов с опухолями костей, и у всех пациентов, прошедших терапию, отсутствуют рецидивы в области воздействия.Текущая проблема в развитии этой методики, которую активно решают специалисты ТУСУР, это детальный контроль и визуализация температуры в каждой точке человеческого тела во время процедуры. В ряде случаев эти инструменты крайне необходимы онкологам для оказания корректной помощи, объяснили ученые."Мы разрабатываем "с нуля" программу, которая совмещает трехмерную модель тела конкретного пациента с математически рассчитанной моделью распределения тепла внутри тканей. Сейчас мы уже можем строить трехмерные модели из двумерных слайдов, получаемых при МРТ или компьютерной томографии", — рассказал Пахмурин.Другие отличия новой установки от аналогов — компактность и низкое потребление энергии, отметили ученые.В дальнейшем научный коллектив намерен разработать программу для визуализации процессов в тканях разных типов.Работы по данному направлению предусмотрены в стратегическом проекте Программы развития вуза до 2030 года, который реализуется в рамках государственной программы Минобрнауки "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20221121/tpu-1832480904.html

https://ria.ru/20221010/tmu-1821737189.html

https://ria.ru/20220908/tpu-1815210538.html

россия

томск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

навигатор абитуриента, университетская наука, россия, томский университет систем управления и радиоэлектроники, томск, рак, онкология, медицина, здоровье - общество