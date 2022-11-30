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В России разработали новую систему для борьбы с раком - РИА Новости, 30.11.2022
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Наука
https://ria.ru/20221130/tusur-1834965978.html
В России разработали новую систему для борьбы с раком
В России разработали новую систему для борьбы с раком - РИА Новости, 30.11.2022
В России разработали новую систему для борьбы с раком
Комплекс для борьбы с злокачественными опухолями разработали ученые ТУСУРа. По их словам, разработка не только повысит качество терапии, но и даст возможность... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T03:00
2022-11-30T03:00
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
томский университет систем управления и радиоэлектроники
томск
рак
онкология
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Комплекс для борьбы с злокачественными опухолями разработали ученые ТУСУРа. По их словам, разработка не только повысит качество терапии, но и даст возможность онкологам детально наблюдать за ходом процедуры и реакцией организма пациента. О разработке сообщил Проектный офис "Приоритет 2030" ТУСУР.Для лечения злокачественных опухолей сегодня во всем мире, по словам специалистов, активно испытываются методы лечебной гипертермии. Процедура заключается в воздействии температурой от 43 до 45 °С, которая вызывает повреждение клеток опухоли и заметно повышает эффективность терапии.Однако широкого распространения в клинической практике гипертермия и термоабляция (нагрев опухоли до 60 °С и выше) до сих пор не получили из-за отсутствия надежных технических решений для точного контроля процедуры, сообщили ученые.Команда лаборатории биомедицинских технологий Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) разработала уникальный комплекс для гипертермии и термоабляции, полностью безопасный для пациента.Разработка, по словам создателей, не имеет аналогов в мире. Новый комплекс уже активно применяется в рамках сотрудничества ТУСУР с НИИ онкологии Томского НИМЦ. Как сообщили ученые, термоабляция по разработанной методике проведена почти у 30 пациентов с опухолями костей, и у всех пациентов, прошедших терапию, отсутствуют рецидивы в области воздействия.Текущая проблема в развитии этой методики, которую активно решают специалисты ТУСУР, это детальный контроль и визуализация температуры в каждой точке человеческого тела во время процедуры. В ряде случаев эти инструменты крайне необходимы онкологам для оказания корректной помощи, объяснили ученые."Мы разрабатываем "с нуля" программу, которая совмещает трехмерную модель тела конкретного пациента с математически рассчитанной моделью распределения тепла внутри тканей. Сейчас мы уже можем строить трехмерные модели из двумерных слайдов, получаемых при МРТ или компьютерной томографии", — рассказал Пахмурин.Другие отличия новой установки от аналогов — компактность и низкое потребление энергии, отметили ученые.В дальнейшем научный коллектив намерен разработать программу для визуализации процессов в тканях разных типов.Работы по данному направлению предусмотрены в стратегическом проекте Программы развития вуза до 2030 года, который реализуется в рамках государственной программы Минобрнауки "Приоритет-2030".
https://ria.ru/20221121/tpu-1832480904.html
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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, томский университет систем управления и радиоэлектроники, томск, рак, онкология, медицина, здоровье - общество
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Россия, Томский университет систем управления и радиоэлектроники, Томск, Рак, Онкология, Медицина, Здоровье - Общество
03:00 30.11.2022
 

В России разработали новую систему для борьбы с раком

© Fotolia / kastoИсследования в лаборатории
Исследования в лаборатории - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© Fotolia / kasto
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Комплекс для борьбы с злокачественными опухолями разработали ученые ТУСУРа. По их словам, разработка не только повысит качество терапии, но и даст возможность онкологам детально наблюдать за ходом процедуры и реакцией организма пациента. О разработке сообщил Проектный офис "Приоритет 2030" ТУСУР.
Для лечения злокачественных опухолей сегодня во всем мире, по словам специалистов, активно испытываются методы лечебной гипертермии. Процедура заключается в воздействии температурой от 43 до 45 °С, которая вызывает повреждение клеток опухоли и заметно повышает эффективность терапии.
Однако широкого распространения в клинической практике гипертермия и термоабляция (нагрев опухоли до 60 °С и выше) до сих пор не получили из-за отсутствия надежных технических решений для точного контроля процедуры, сообщили ученые.
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Команда лаборатории биомедицинских технологий Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) разработала уникальный комплекс для гипертермии и термоабляции, полностью безопасный для пациента.

"Наша методика отличается тем, что через тело пациента не проходят электромагнитные и электрические поля, ультразвуковые волны и радиоактивные лучи. Постоянный электрический ток циркулирует в нагревателе, а в ткани организма поступает только тепло", — сообщил доцент кафедры промышленной электроники ТУСУР Денис Пахмурин.

Разработка, по словам создателей, не имеет аналогов в мире. Новый комплекс уже активно применяется в рамках сотрудничества ТУСУР с НИИ онкологии Томского НИМЦ. Как сообщили ученые, термоабляция по разработанной методике проведена почти у 30 пациентов с опухолями костей, и у всех пациентов, прошедших терапию, отсутствуют рецидивы в области воздействия.
Текущая проблема в развитии этой методики, которую активно решают специалисты ТУСУР, это детальный контроль и визуализация температуры в каждой точке человеческого тела во время процедуры. В ряде случаев эти инструменты крайне необходимы онкологам для оказания корректной помощи, объяснили ученые.
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"Мы разрабатываем "с нуля" программу, которая совмещает трехмерную модель тела конкретного пациента с математически рассчитанной моделью распределения тепла внутри тканей. Сейчас мы уже можем строить трехмерные модели из двумерных слайдов, получаемых при МРТ или компьютерной томографии", — рассказал Пахмурин.
Другие отличия новой установки от аналогов — компактность и низкое потребление энергии, отметили ученые.
В дальнейшем научный коллектив намерен разработать программу для визуализации процессов в тканях разных типов.
Работы по данному направлению предусмотрены в стратегическом проекте Программы развития вуза до 2030 года, который реализуется в рамках государственной программы Минобрнауки "Приоритет-2030".
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