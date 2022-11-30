https://ria.ru/20221130/tulun-1835235785.html

Путин поинтересовался ситуацией в восстановленном после наводнения Тулуне

Путин поинтересовался ситуацией в восстановленном после наводнения Тулуне - РИА Новости, 30.11.2022

Путин поинтересовался ситуацией в восстановленном после наводнения Тулуне

Президент России Владимир Путин поинтересовался ситуацией в восстановленном после наводнения 2019 года Тулуне, отметив важность сохранения там рабочих мест. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T12:37

2022-11-30T12:37

2022-11-30T12:37

владимир путин

тулун

иркутская область

игорь кобзев

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поинтересовался ситуацией в восстановленном после наводнения 2019 года Тулуне, отметив важность сохранения там рабочих мест."Людмила Владимировна, - обратился Путин к директору открывшейся школы №2 имени Героя Советского Союза Н.Е. Сигаева в Тулуне Людмиле Буханцевой, - сейчас хочу спросить вас не как директора школы, а как просто жительницу Тулуна. В целом-то ситуация как там у вас? Поменялась? Насколько? Вот проекты, о которых мы говорили, когда я приезжал, состоялись? Они построены? Все работает?", - спросил Путин в среду на мероприятии, посвященном открытию соцобъектов в рамках федеральных и региональных программ.Буханцева ответила, что все построено, и что "город цветет"."Главное, чтобы рабочие места еще создавались - хорошие, качественные рабочие места, чтобы заработные платы у людей были приличные. Мы об этом еще поговорим с правительством сегодня чуть попозже", - ответил ей Путин.Глава государства также попросил губернатора Иркутской области Игоря Кобзева не забыть про те дома в Тулуне, которые еще требуют внимания, но не признаны непригодными для жилья.В конце июня 2019 года в Иркутской области произошло наводнение, погибли 26 человек, без вести пропали шестеро. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля 2019 года в Приангарье началась вторая волна паводка, по данным ГУМЧС, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах. После этого Путин поручил создать там условия, "чтобы люди могли жить в нормальной ситуации", а также пообещал проследить за восстановлением инфраструктуры в Тулуне.

https://realty.ria.ru/20221130/zhile-1835219882.html

https://ria.ru/20220725/pavodki-1804716171.html

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Влада Копылова

владимир путин, тулун, иркутская область, игорь кобзев