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Путин поинтересовался ситуацией в восстановленном после наводнения Тулуне - РИА Новости, 30.11.2022
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Путин поинтересовался ситуацией в восстановленном после наводнения Тулуне
Путин поинтересовался ситуацией в восстановленном после наводнения Тулуне - РИА Новости, 30.11.2022
Путин поинтересовался ситуацией в восстановленном после наводнения Тулуне
Президент России Владимир Путин поинтересовался ситуацией в восстановленном после наводнения 2019 года Тулуне, отметив важность сохранения там рабочих мест. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T12:37
2022-11-30T12:37
владимир путин
тулун
иркутская область
игорь кобзев
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поинтересовался ситуацией в восстановленном после наводнения 2019 года Тулуне, отметив важность сохранения там рабочих мест."Людмила Владимировна, - обратился Путин к директору открывшейся школы №2 имени Героя Советского Союза Н.Е. Сигаева в Тулуне Людмиле Буханцевой, - сейчас хочу спросить вас не как директора школы, а как просто жительницу Тулуна. В целом-то ситуация как там у вас? Поменялась? Насколько? Вот проекты, о которых мы говорили, когда я приезжал, состоялись? Они построены? Все работает?", - спросил Путин в среду на мероприятии, посвященном открытию соцобъектов в рамках федеральных и региональных программ.Буханцева ответила, что все построено, и что "город цветет"."Главное, чтобы рабочие места еще создавались - хорошие, качественные рабочие места, чтобы заработные платы у людей были приличные. Мы об этом еще поговорим с правительством сегодня чуть попозже", - ответил ей Путин.Глава государства также попросил губернатора Иркутской области Игоря Кобзева не забыть про те дома в Тулуне, которые еще требуют внимания, но не признаны непригодными для жилья.В конце июня 2019 года в Иркутской области произошло наводнение, погибли 26 человек, без вести пропали шестеро. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля 2019 года в Приангарье началась вторая волна паводка, по данным ГУМЧС, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах. После этого Путин поручил создать там условия, "чтобы люди могли жить в нормальной ситуации", а также пообещал проследить за восстановлением инфраструктуры в Тулуне.
https://realty.ria.ru/20221130/zhile-1835219882.html
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владимир путин, тулун, иркутская область, игорь кобзев
Владимир Путин, Тулун, Иркутская область, Игорь Кобзев
12:37 30.11.2022
 
Путин поинтересовался ситуацией в восстановленном после наводнения Тулуне

Путин поинтересовался восстановлением после наводнения 2019 года Тулуна в Приангарье

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСданные жилые дома в Тулуне
Сданные жилые дома в Тулуне - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сданные жилые дома в Тулуне. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поинтересовался ситуацией в восстановленном после наводнения 2019 года Тулуне, отметив важность сохранения там рабочих мест.
"Людмила Владимировна, - обратился Путин к директору открывшейся школы №2 имени Героя Советского Союза Н.Е. Сигаева в Тулуне Людмиле Буханцевой, - сейчас хочу спросить вас не как директора школы, а как просто жительницу Тулуна. В целом-то ситуация как там у вас? Поменялась? Насколько? Вот проекты, о которых мы говорили, когда я приезжал, состоялись? Они построены? Все работает?", - спросил Путин в среду на мероприятии, посвященном открытию соцобъектов в рамках федеральных и региональных программ.
Буханцева ответила, что все построено, и что "город цветет".
"Главное, чтобы рабочие места еще создавались - хорошие, качественные рабочие места, чтобы заработные платы у людей были приличные. Мы об этом еще поговорим с правительством сегодня чуть попозже", - ответил ей Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
11:46
Путин: планы по вводу соцобъектов и жилья неизменны, несмотря на все вызовы
Глава государства также попросил губернатора Иркутской области Игоря Кобзева не забыть про те дома в Тулуне, которые еще требуют внимания, но не признаны непригодными для жилья.
В конце июня 2019 года в Иркутской области произошло наводнение, погибли 26 человек, без вести пропали шестеро. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля 2019 года в Приангарье началась вторая волна паводка, по данным ГУМЧС, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах. После этого Путин поручил создать там условия, "чтобы люди могли жить в нормальной ситуации", а также пообещал проследить за восстановлением инфраструктуры в Тулуне.
Паводки в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
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В Иркутской области построят десять объектов для защиты от паводков
 
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