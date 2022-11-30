https://ria.ru/20221130/tuapse-1835375660.html

Туапсинский район ждет бронирования 58 процентов отелей на Новый год

Туапсинский район ждет бронирования 58 процентов отелей на Новый год - РИА Новости, 30.11.2022

Туапсинский район ждет бронирования 58 процентов отелей на Новый год

Средства размещения Туапсинского района Краснодарского края на сегодняшний день загружены на 40%, на новогодние праздники их заполняемость, по прогнозам,... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T18:05

2022-11-30T18:05

2022-11-30T18:05

краснодарский край

новости - туризм

туапсинский район

краснодарский край

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/27512/07/275120738_0:105:3184:1896_1920x0_80_0_0_a14d29720197cc4a2d0b7be120abee2e.jpg

КРАСНОДАР, 30 ноя - РИА Новости. Средства размещения Туапсинского района Краснодарского края на сегодняшний день загружены на 40%, на новогодние праздники их заполняемость, по прогнозам, увеличится до 58%, сообщило управление по развитию курортов администрации района.Всего с начала года курорт принял почти 2 миллиона 140 тысяч туристов, более миллиона из них побывали на Туапсинском взморье во время экскурсий.Как поясняют местные власти, Туапсинский район продолжает принимать туристов и в межсезонье. В настоящее время на курорте отдыхают и оздоравливаются около 4 тысяч гостей из разных регионов России. В муниципалитете работают 54 гостиницы и санатория, из них 11 здравниц, в том числе две детские.Три оздоровительных комплекса и один гостиничный в районе участвуют в разработанной на Кубани маркетинговой программе "Южная здравница". В ее рамках они предлагают отдыхающим оздоровительно-лечебные туры со скидкой.Сейчас Туапсинский район готовится к новогодним праздникам. До 15 декабря планируется завершить праздничное оформление улиц, предприятий торговли, бытового обслуживания, санаторно-курортного комплекса и участков вдоль федеральной трассы. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности гостей и жителей района.

https://ria.ru/20221012/turizm-1821447032.html

туапсинский район

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новости - туризм, туапсинский район, краснодарский край, россия