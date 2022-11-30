https://ria.ru/20221130/tuapse-1835375660.html
Туапсинский район ждет бронирования 58 процентов отелей на Новый год
Туапсинский район ждет бронирования 58 процентов отелей на Новый год - РИА Новости, 30.11.2022
Туапсинский район ждет бронирования 58 процентов отелей на Новый год
Средства размещения Туапсинского района Краснодарского края на сегодняшний день загружены на 40%, на новогодние праздники их заполняемость, по прогнозам,... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T18:05
2022-11-30T18:05
2022-11-30T18:05
краснодарский край
новости - туризм
туапсинский район
краснодарский край
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27512/07/275120738_0:105:3184:1896_1920x0_80_0_0_a14d29720197cc4a2d0b7be120abee2e.jpg
КРАСНОДАР, 30 ноя - РИА Новости. Средства размещения Туапсинского района Краснодарского края на сегодняшний день загружены на 40%, на новогодние праздники их заполняемость, по прогнозам, увеличится до 58%, сообщило управление по развитию курортов администрации района.Всего с начала года курорт принял почти 2 миллиона 140 тысяч туристов, более миллиона из них побывали на Туапсинском взморье во время экскурсий.Как поясняют местные власти, Туапсинский район продолжает принимать туристов и в межсезонье. В настоящее время на курорте отдыхают и оздоравливаются около 4 тысяч гостей из разных регионов России. В муниципалитете работают 54 гостиницы и санатория, из них 11 здравниц, в том числе две детские.Три оздоровительных комплекса и один гостиничный в районе участвуют в разработанной на Кубани маркетинговой программе "Южная здравница". В ее рамках они предлагают отдыхающим оздоровительно-лечебные туры со скидкой.Сейчас Туапсинский район готовится к новогодним праздникам. До 15 декабря планируется завершить праздничное оформление улиц, предприятий торговли, бытового обслуживания, санаторно-курортного комплекса и участков вдоль федеральной трассы. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности гостей и жителей района.
https://ria.ru/20221012/turizm-1821447032.html
туапсинский район
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27512/07/275120738_259:0:2926:2000_1920x0_80_0_0_07e1c92bb362dff0b18edd30dcff6c45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туапсинский район, краснодарский край, россия
Краснодарский край, Новости - Туризм, Туапсинский район, Краснодарский край, Россия
Туапсинский район ждет бронирования 58 процентов отелей на Новый год
Туапсинский район ожидает бронирования 58 процентов отелей в новогодние праздники
КРАСНОДАР, 30 ноя - РИА Новости. Средства размещения Туапсинского района Краснодарского края на сегодняшний день загружены на 40%, на новогодние праздники их заполняемость, по прогнозам, увеличится до 58%, сообщило управление по развитию курортов администрации района.
"На сегодня средства размещения загружены на 40%. На новогодние праздники их заполняемость, по прогнозам, увеличится до 58%", - говорится в сообщении.
Всего с начала года курорт принял почти 2 миллиона 140 тысяч туристов, более миллиона из них побывали на Туапсинском взморье во время экскурсий.
Как поясняют местные власти, Туапсинский район
продолжает принимать туристов и в межсезонье. В настоящее время на курорте отдыхают и оздоравливаются около 4 тысяч гостей из разных регионов России
. В муниципалитете работают 54 гостиницы и санатория, из них 11 здравниц, в том числе две детские.
Три оздоровительных комплекса и один гостиничный в районе участвуют в разработанной на Кубани маркетинговой программе "Южная здравница". В ее рамках они предлагают отдыхающим оздоровительно-лечебные туры со скидкой.
Сейчас Туапсинский район готовится к новогодним праздникам. До 15 декабря планируется завершить праздничное оформление улиц, предприятий торговли, бытового обслуживания, санаторно-курортного комплекса и участков вдоль федеральной трассы. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности гостей и жителей района.
Другие новости региона читайте здесь>>