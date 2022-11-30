https://ria.ru/20221130/tu-95-1835227651.html
Российские Ту-95МС в рамках патрулирования впервые сели на аэродром в Китае
Российские Ту-95МС в рамках патрулирования впервые сели на аэродром в Китае - РИА Новости, 30.11.2022
Российские Ту-95МС в рамках патрулирования впервые сели на аэродром в Китае
Самолёты ВКС России в рамках патрулирования с ВВС КНР впервые сели на китайском аэродроме, а китайские самолёты - на российском, сообщили в среду в пресс-службе РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T12:11
2022-11-30T12:11
2022-11-30T17:24
безопасность
китай
россия
воздушно-космические силы россии
ту-95мс
россия-китай: главное
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Самолёты ВКС России в рамках патрулирования с ВВС КНР впервые сели на китайском аэродроме, а китайские самолёты - на российском, сообщили в среду в пресс-службе российского военного ведомства."Впервые в ходе совместного воздушного патрулирования выполнены посадки российских самолетов на аэродроме в Китайской Народной Республике и китайских самолетов - на аэродроме на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220923/patrulirovanie-1818829910.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, китай, россия, воздушно-космические силы россии, ту-95мс
Безопасность, Китай, Россия, Воздушно-космические силы России, Ту-95МС, Россия-Китай: Главное
12:11 30.11.2022 (обновлено: 17:24 30.11.2022)
Российские Ту-95МС в рамках патрулирования впервые сели на аэродром в Китае
Ту-95МС впервые приземлились на китайском аэродроме после совместного патрулирования