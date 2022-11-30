Рейтинг@Mail.ru
Российские Ту-95МС в рамках патрулирования впервые сели на аэродром в Китае - РИА Новости, 30.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20221130/tu-95-1835227651.html
Российские Ту-95МС в рамках патрулирования впервые сели на аэродром в Китае
Российские Ту-95МС в рамках патрулирования впервые сели на аэродром в Китае - РИА Новости, 30.11.2022
Российские Ту-95МС в рамках патрулирования впервые сели на аэродром в Китае
Самолёты ВКС России в рамках патрулирования с ВВС КНР впервые сели на китайском аэродроме, а китайские самолёты - на российском, сообщили в среду в пресс-службе РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T12:11
2022-11-30T17:24
безопасность
китай
россия
воздушно-космические силы россии
ту-95мс
россия-китай: главное
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740390731_0:94:1801:1107_1920x0_80_0_0_eacd6db505c5275cc3473f532abb0eae.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Самолёты ВКС России в рамках патрулирования с ВВС КНР впервые сели на китайском аэродроме, а китайские самолёты - на российском, сообщили в среду в пресс-службе российского военного ведомства."Впервые в ходе совместного воздушного патрулирования выполнены посадки российских самолетов на аэродроме в Китайской Народной Республике и китайских самолетов - на аэродроме на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220923/patrulirovanie-1818829910.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740390731_101:0:1702:1201_1920x0_80_0_0_620648aa4514186ba4158bcf54fb2f1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, китай, россия, воздушно-космические силы россии, ту-95мс
Безопасность, Китай, Россия, Воздушно-космические силы России, Ту-95МС, Россия-Китай: Главное
12:11 30.11.2022 (обновлено: 17:24 30.11.2022)
 
Российские Ту-95МС в рамках патрулирования впервые сели на аэродром в Китае

Ту-95МС впервые приземлились на китайском аэродроме после совместного патрулирования

© Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
© Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Самолёты ВКС России в рамках патрулирования с ВВС КНР впервые сели на китайском аэродроме, а китайские самолёты - на российском, сообщили в среду в пресс-службе российского военного ведомства.
"Впервые в ходе совместного воздушного патрулирования выполнены посадки российских самолетов на аэродроме в Китайской Народной Республике и китайских самолетов - на аэродроме на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Боевые корабли России и Китая проводят совместное патрулирование в Тихом океане
23 сентября, 05:06
Минобороны показало кадры совместного патрулирования ВМФ России и ВМС Китая
 
Россия-Китай: ГлавноеБезопасностьКитайРоссияВоздушно-космические силы РоссииТу-95МС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала