https://ria.ru/20221130/tu-95-1835227651.html

Российские Ту-95МС в рамках патрулирования впервые сели на аэродром в Китае

Российские Ту-95МС в рамках патрулирования впервые сели на аэродром в Китае - РИА Новости, 30.11.2022

Российские Ту-95МС в рамках патрулирования впервые сели на аэродром в Китае

Самолёты ВКС России в рамках патрулирования с ВВС КНР впервые сели на китайском аэродроме, а китайские самолёты - на российском, сообщили в среду в пресс-службе РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T12:11

2022-11-30T12:11

2022-11-30T17:24

безопасность

китай

россия

воздушно-космические силы россии

ту-95мс

россия-китай: главное

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Самолёты ВКС России в рамках патрулирования с ВВС КНР впервые сели на китайском аэродроме, а китайские самолёты - на российском, сообщили в среду в пресс-службе российского военного ведомства."Впервые в ходе совместного воздушного патрулирования выполнены посадки российских самолетов на аэродроме в Китайской Народной Республике и китайских самолетов - на аэродроме на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220923/patrulirovanie-1818829910.html

китай

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, китай, россия, воздушно-космические силы россии, ту-95мс