https://ria.ru/20221130/tsiklon-1835221377.html
В Магаданской области несколько поселков остались без электричества
В Магаданской области несколько поселков остались без электричества - РИА Новости, 30.11.2022
В Магаданской области несколько поселков остались без электричества
Несколько поселков в Ольском округе Магаданской области остались без электричества из-за циклона, энергетики готовы выехать на место как только будет расчищена... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T11:53
2022-11-30T11:53
2022-11-30T11:53
электричество
происшествия
магаданская область
россия
жкх
магадан
магаданэнерго
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МАГАДАН, 30 ноя – РИА Новости. Несколько поселков в Ольском округе Магаданской области остались без электричества из-за циклона, энергетики готовы выехать на место как только будет расчищена дорога, сообщило ГУМЧС РФ по региону.В Магаданской области объявлена лавинная опасность. Закрыты для проезда несколько региональных автодорог."В поселках Тауйск, Талон и Балаганное Ольского городского округа произошло аварийное отключение электроснабжения. По информации ПАО "Магаданэнерго", повреждения на линии электропередачи, снабжающей электроэнергией поселки Арманского побережья Ольского городского округа, произошли сегодня вследствие штормового ветра до 30 метров в секунду и мокрого снега", - сообщает ГУМЧС.К восстановительным работам подготовлена техника повышенной проходимости, необходимое оборудование и материалы. "Как только дорожные службы расчистят Магаданский перевал, закрытый в настоящее время для проезда всех видов транспорта, энергетики смогут приступить к восстановительным работам", - добавили в управлении.В мэрии Магадана в свою очередь отметили, что в связи с ухудшениями погодных условий в четверг школьники будут заниматься дистанционно.
https://ria.ru/20221128/svet-1834716605.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
электричество, происшествия, магаданская область, россия, жкх, магадан, магаданэнерго
Электричество, Происшествия, Магаданская область, Россия, ЖКХ, Магадан, Магаданэнерго
В Магаданской области несколько поселков остались без электричества
В Магаданской области несколько поселков остались без электричества из-за циклона