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Уральские таможенники "сняли с шеи" пассажира четырехкилограммовую цепь
Уральские таможенники "сняли с шеи" пассажира четырехкилограммовую цепь - РИА Новости, 30.11.2022
Уральские таможенники "сняли с шеи" пассажира четырехкилограммовую цепь
Таможня задержала пассажира в аэропорту Екатеринбурга с четырехкилограммовой золотой цепью стоимостью порядка десяти миллионов рублей и изъяла ее, сообщает... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T14:07
2022-11-30T14:07
2022-11-30T16:33
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя — РИА Новости. Таможня задержала пассажира в аэропорту Екатеринбурга с четырехкилограммовой золотой цепью стоимостью порядка десяти миллионов рублей и изъяла ее, сообщает уральское таможенное управление."Кольцовские таможенники обнаружили в багаже вылетавшего в ОАЭ россиянина золотую цепь весом четыре килограмма. Изделие выполнено из неспаянных между собой звеньев, предположительно, из золота 999-й пробы. Его общая стоимость превышает десять миллионов рублей", — говорится в сообщении.Как уточнили в ведомстве, пассажир был задержан после регистрации на рейс, в зеленом коридоре. При опросе мужчина заявил, что цепь предназначена для личного пользования и он носит ее на шее.Изъятая цепь направлена на экспертизу, по итогам которой будет определен характер изделия и принято процессуальное решение.С 1 сентября 2022 года до 28 февраля 2023-го в России введен временный запрет на вывоз из страны заготовок, полуфабрикатов или лома драгметаллов, добавили в управлении.
https://ria.ru/20221130/zaderzhanie-1835256128.html
екатеринбург
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
14:07 30.11.2022 (обновлено: 16:33 30.11.2022)
Уральские таможенники "сняли с шеи" пассажира четырехкилограммовую цепь
Уральские таможенники "сняли с шеи" авиапассажира четырехкилограммовую золотую цепь