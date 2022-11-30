https://ria.ru/20221130/tsep-1835273755.html

Уральские таможенники "сняли с шеи" пассажира четырехкилограммовую цепь

Уральские таможенники "сняли с шеи" пассажира четырехкилограммовую цепь - РИА Новости, 30.11.2022

Уральские таможенники "сняли с шеи" пассажира четырехкилограммовую цепь

Таможня задержала пассажира в аэропорту Екатеринбурга с четырехкилограммовой золотой цепью стоимостью порядка десяти миллионов рублей и изъяла ее, сообщает... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T14:07

2022-11-30T14:07

2022-11-30T16:33

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя — РИА Новости. Таможня задержала пассажира в аэропорту Екатеринбурга с четырехкилограммовой золотой цепью стоимостью порядка десяти миллионов рублей и изъяла ее, сообщает уральское таможенное управление."Кольцовские таможенники обнаружили в багаже вылетавшего в ОАЭ россиянина золотую цепь весом четыре килограмма. Изделие выполнено из неспаянных между собой звеньев, предположительно, из золота 999-й пробы. Его общая стоимость превышает десять миллионов рублей", — говорится в сообщении.Как уточнили в ведомстве, пассажир был задержан после регистрации на рейс, в зеленом коридоре. При опросе мужчина заявил, что цепь предназначена для личного пользования и он носит ее на шее.Изъятая цепь направлена на экспертизу, по итогам которой будет определен характер изделия и принято процессуальное решение.С 1 сентября 2022 года до 28 февраля 2023-го в России введен временный запрет на вывоз из страны заготовок, полуфабрикатов или лома драгметаллов, добавили в управлении.

https://ria.ru/20221130/zaderzhanie-1835256128.html

екатеринбург

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, екатеринбург