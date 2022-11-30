16:32 30.11.2022 (обновлено: 20:20 30.11.2022)
ЕС может установить потолок цен на российскую нефть на уровне 62 долларов
ЕС обсуждает установление потолка цен на российскую нефть на уровне 62 долларов за баррель
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Евросоюз, вероятнее всего, установит потолок цены на нефть из России на уровне 62 долларов за баррель, несмотря на призывы Польши и стран Балтии снизить его, сообщил источник в Брюсселе РИА Новости.
"Комиссия ЕС первоначально предлагала 65-70 долларов за баррель в качестве ценового потолка на российскую нефть. Последнее предложение, после недавних переговоров, было на уровне 62 долларов. Однако отдельные страны-члены, в том числе Польша, настаивают на дальнейшем снижении. Последние переговоры проходят вблизи и даже немного ниже 62 долларов, что, я думаю, скорее всего, ближе к окончательной цифре, которую примет ЕС", - сказал источник.
По его словам, даже если государства-члены ЕС не смогут урегулировать разногласия по поводу предельного уровня цен, Еврокомиссия вряд ли отложит крайний срок введения эмбарго на импорт российской нефти по морю.
"На ЕК оказывается сильное давление с целью достижения соглашения до 5 декабря. Идея о продлении срока эмбарго на поставки нефти прозвучала во время переговоров, однако по разным причинам была пока отклонена", - добавил собеседник агентства.