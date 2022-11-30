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ЕС может установить потолок цен на российскую нефть на уровне 62 долларов - РИА Новости, 30.11.2022
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ЕС может установить потолок цен на российскую нефть на уровне 62 долларов
ЕС может установить потолок цен на российскую нефть на уровне 62 долларов - РИА Новости, 30.11.2022
ЕС может установить потолок цен на российскую нефть на уровне 62 долларов
Евросоюз, вероятнее всего, установит потолок цены на нефть из России на уровне 62 долларов за баррель, несмотря на призывы Польши и стран Балтии снизить его,... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T16:32
2022-11-30T20:20
россия
евросоюз
брюссель
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Евросоюз, вероятнее всего, установит потолок цены на нефть из России на уровне 62 долларов за баррель, несмотря на призывы Польши и стран Балтии снизить его, сообщил источник в Брюсселе РИА Новости."Комиссия ЕС первоначально предлагала 65-70 долларов за баррель в качестве ценового потолка на российскую нефть. Последнее предложение, после недавних переговоров, было на уровне 62 долларов. Однако отдельные страны-члены, в том числе Польша, настаивают на дальнейшем снижении. Последние переговоры проходят вблизи и даже немного ниже 62 долларов, что, я думаю, скорее всего, ближе к окончательной цифре, которую примет ЕС", - сказал источник.По его словам, даже если государства-члены ЕС не смогут урегулировать разногласия по поводу предельного уровня цен, Еврокомиссия вряд ли отложит крайний срок введения эмбарго на импорт российской нефти по морю."На ЕК оказывается сильное давление с целью достижения соглашения до 5 декабря. Идея о продлении срока эмбарго на поставки нефти прозвучала во время переговоров, однако по разным причинам была пока отклонена", - добавил собеседник агентства.
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россия, евросоюз, брюссель, экономика, цены на нефть
Россия, Евросоюз, Брюссель, Экономика, Цены на нефть
16:32 30.11.2022 (обновлено: 20:20 30.11.2022)
 
ЕС может установить потолок цен на российскую нефть на уровне 62 долларов

ЕС обсуждает установление потолка цен на российскую нефть на уровне 62 долларов за баррель

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Евросоюз, вероятнее всего, установит потолок цены на нефть из России на уровне 62 долларов за баррель, несмотря на призывы Польши и стран Балтии снизить его, сообщил источник в Брюсселе РИА Новости.
"Комиссия ЕС первоначально предлагала 65-70 долларов за баррель в качестве ценового потолка на российскую нефть. Последнее предложение, после недавних переговоров, было на уровне 62 долларов. Однако отдельные страны-члены, в том числе Польша, настаивают на дальнейшем снижении. Последние переговоры проходят вблизи и даже немного ниже 62 долларов, что, я думаю, скорее всего, ближе к окончательной цифре, которую примет ЕС", - сказал источник.
По его словам, даже если государства-члены ЕС не смогут урегулировать разногласия по поводу предельного уровня цен, Еврокомиссия вряд ли отложит крайний срок введения эмбарго на импорт российской нефти по морю.
"На ЕК оказывается сильное давление с целью достижения соглашения до 5 декабря. Идея о продлении срока эмбарго на поставки нефти прозвучала во время переговоров, однако по разным причинам была пока отклонена", - добавил собеседник агентства.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
16:30
МИД: многие нефтедобывающие страны против потолка цен на российскую нефть
 
РоссияЕвросоюзБрюссельЭкономикаЦены на нефть
 
 
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