https://ria.ru/20221130/tribunal-1835379232.html

Дипломат назвал условие для "трибунала по Украине" под эгидой ООН

Дипломат назвал условие для "трибунала по Украине" под эгидой ООН - РИА Новости, 30.11.2022

Дипломат назвал условие для "трибунала по Украине" под эгидой ООН

Создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен, заявил РИА Новости... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T18:18

2022-11-30T18:18

2022-11-30T18:30

специальная военная операция на украине

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ситуация в днр и лнр

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ЖЕНЕВА, 30 ноя – РИА Новости. Создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен, заявил РИА Новости постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов."Создание любого механизма, а тем более международного трибунала под эгидой ООН, требует санкции со стороны Совета Безопасности ООН. Надо понимать, что решение Совета по данному вопросу вряд ли будет принято", - сказал дипломат.Гатилов добавил, что в противном случае легитимности у такой инициативы будет не больше, чем у "цирка-шапито". "Вместо зачитывания перед камерами очередных несбыточных идей госпоже (главе Еврокомиссии Урсуле - ред.) фон дер Ляйен стоило бы объяснить европейцам смысл остервенелой западной борьбы с Россией "до последнего украинца", которую лишь подтверждают озвученные ею цифры потерь ВСУ", - заключил он.Ранее Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН.

https://ria.ru/20221121/slutskiy-1833216249.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, оон, евросоюз, геннадий гатилов, россия, украина, ситуация в днр и лнр