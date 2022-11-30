https://ria.ru/20221130/trevoga-1835213764.html

В подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит сигнал тревоги

В подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит сигнал тревоги - РИА Новости, 30.11.2022

В подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит сигнал тревоги

Воздушная тревога объявлена в Ореховской общине в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T11:25

2022-11-30T11:25

2022-11-30T11:25

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Ореховской общине в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины.Тревога объявлена в Ореховской территориальной общине (административный центр - город Орехов) в 10.01.Воздушная тревога была объявлена в среду в Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР и ЛНР.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221130/volyn-1835213499.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, киев, украина, запорожская область, вооруженные силы рф