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В подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит сигнал тревоги
В подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит сигнал тревоги - РИА Новости, 30.11.2022
В подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит сигнал тревоги
Воздушная тревога объявлена в Ореховской общине в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T11:25
2022-11-30T11:25
2022-11-30T11:25
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Ореховской общине в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины.Тревога объявлена в Ореховской территориальной общине (административный центр - город Орехов) в 10.01.Воздушная тревога была объявлена в среду в Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР и ЛНР.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
В подконтрольной Киеву части Запорожской области звучит сигнал тревоги
Воздушную тревогу объявили в Орехове в подконтрольной Киеву части Запорожской области