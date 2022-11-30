https://ria.ru/20221130/tramvay-1835359429.html

В Новосибирске столкнулись два трамвая

В Новосибирске столкнулись два трамвая - РИА Новости, 30.11.2022

В Новосибирске столкнулись два трамвая

Два трамвая столкнулись в Кировском районе Новосибирска, сообщило Министерство здравоохранения региона. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T17:19

2022-11-30T17:19

2022-11-30T18:24

новосибирск

происшествия

новосибирская область

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КЕМЕРОВО, 30 ноя — РИА Новости. Два трамвая столкнулись в Кировском районе Новосибирска, сообщило Министерство здравоохранения региона.В ведомстве рассказали, что в результате происшествия пострадали 11 человек. Позже в МВД уточнили, что число пострадавших выросло до 15.Сотрудникам МЧС удалось эвакуировать водителя одного из двух трамваев.Всех участников ДТП доставили в больницу для тщательного обследования специалистами, указали в региональном Минздраве.Авария, по предварительным данным МВД, произошла около 19:30 (15:30 мск) на территории Кировского района. Один из трамваев двигался по улице Сибиряков-Гвардейцев и столкнулся с другим транспортом, который ехал в попутном направлении. Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

https://ria.ru/20211028/stolknovenie-1756628481.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новосибирск, происшествия, новосибирская область