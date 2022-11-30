https://ria.ru/20221130/tramvay-1835359429.html
В Новосибирске столкнулись два трамвая
В Новосибирске столкнулись два трамвая - РИА Новости, 30.11.2022
В Новосибирске столкнулись два трамвая
Два трамвая столкнулись в Кировском районе Новосибирска, сообщило Министерство здравоохранения региона. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T17:19
2022-11-30T17:19
2022-11-30T18:24
новосибирск
происшествия
новосибирская область
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КЕМЕРОВО, 30 ноя — РИА Новости. Два трамвая столкнулись в Кировском районе Новосибирска, сообщило Министерство здравоохранения региона.В ведомстве рассказали, что в результате происшествия пострадали 11 человек. Позже в МВД уточнили, что число пострадавших выросло до 15.Сотрудникам МЧС удалось эвакуировать водителя одного из двух трамваев.Всех участников ДТП доставили в больницу для тщательного обследования специалистами, указали в региональном Минздраве.Авария, по предварительным данным МВД, произошла около 19:30 (15:30 мск) на территории Кировского района. Один из трамваев двигался по улице Сибиряков-Гвардейцев и столкнулся с другим транспортом, который ехал в попутном направлении. Сейчас на месте происшествия работают спасатели.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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новосибирск, происшествия, новосибирская область
Новосибирск, Происшествия, Новосибирская область
17:19 30.11.2022 (обновлено: 18:24 30.11.2022)
В Новосибирске столкнулись два трамвая
В Новосибирске столкнулись два трамвая, пострадали более десяти человек
КЕМЕРОВО, 30 ноя — РИА Новости. Два трамвая столкнулись в Кировском районе Новосибирска, сообщило Министерство здравоохранения региона.
В ведомстве рассказали, что в результате происшествия пострадали 11 человек. Позже в МВД уточнили, что число пострадавших выросло до 15.
Сотрудникам МЧС удалось эвакуировать водителя одного из двух трамваев.
Всех участников ДТП доставили в больницу для тщательного обследования специалистами, указали в региональном Минздраве.
"У всех разные (травмы. — Прим. ред.). Есть двое (с тяжелыми травмами. — Прим. ред.)", — сообщили корреспонденту РИА Новости в медучреждении.
Авария, по предварительным данным МВД, произошла около 19:30 (15:30 мск) на территории Кировского района. Один из трамваев двигался по улице Сибиряков-Гвардейцев и столкнулся с другим транспортом, который ехал в попутном направлении. Сейчас на месте происшествия работают спасатели.