https://ria.ru/20221130/tramp-1835163135.html
Трамп заочно поссорился с лидером республиканцев в сенате
Трамп заочно поссорился с лидером республиканцев в сенате - РИА Новости, 30.11.2022
Трамп заочно поссорился с лидером республиканцев в сенате
Бывший американский лидер Дональд Трамп заочно поссорился с главой республиканского меньшинства в сенате Митчем Макконелом, который заявил, что экс-президенту... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T05:43
2022-11-30T05:43
2022-11-30T05:43
в мире
дональд трамп
канье уэст
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Бывший американский лидер Дональд Трамп заочно поссорился с главой республиканского меньшинства в сенате Митчем Макконелом, который заявил, что экс-президенту больше не выиграть борьбу за пост.Макконел ранее заявил, что в Республиканской партии нет места антисемитизму и идеям "белого превосходства". "И каждый, кто встречается с пропагандистами такой идеологии, по-моему мнению, в крайней степени маловероятно когда-либо будет избран президентом США", - сказал сенатор журналистам.Так он отреагировал на недавние встречи, прошедшие в имении Трампа, политик ужинал с певцом Канье Уэстом, которого ранее критиковали за антисемитизм, и националистом Ником Фуентесом.Трамп, в свою очередь, назвал коллегу по партии "лузером"."Митч пораженец для нации и для Республиканской партии. Его бы не переизбрали без моей поддержки, о которой он умолял меня", - сказал Трамп.Он добавил, что до ужина не знал о взглядах Фуентеса, само мероприятие было коротким, и там национализм гость не пропагандировал.
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в мире, дональд трамп, канье уэст
В мире, Дональд Трамп, Канье Уэст
Трамп заочно поссорился с лидером республиканцев в сенате
Трамп заочно поссорился с главой республиканского меньшинства в сенате Митчем Макконелом
ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Бывший американский лидер Дональд Трамп заочно поссорился с главой республиканского меньшинства в сенате Митчем Макконелом, который заявил, что экс-президенту больше не выиграть борьбу за пост.
Макконел ранее заявил, что в Республиканской партии нет места антисемитизму и идеям "белого превосходства". "И каждый, кто встречается с пропагандистами такой идеологии, по-моему мнению, в крайней степени маловероятно когда-либо будет избран президентом США", - сказал сенатор журналистам.
Так он отреагировал на недавние встречи, прошедшие в имении Трампа, политик ужинал с певцом Канье Уэстом
, которого ранее критиковали за антисемитизм, и националистом Ником Фуентесом.
Трамп, в свою очередь, назвал коллегу по партии "лузером".
"Митч пораженец для нации и для Республиканской партии. Его бы не переизбрали без моей поддержки, о которой он умолял меня", - сказал Трамп.
Он добавил, что до ужина не знал о взглядах Фуентеса, само мероприятие было коротким, и там национализм гость не пропагандировал.