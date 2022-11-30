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Трамп заочно поссорился с лидером республиканцев в сенате - РИА Новости, 30.11.2022
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Трамп заочно поссорился с лидером республиканцев в сенате
Трамп заочно поссорился с лидером республиканцев в сенате - РИА Новости, 30.11.2022
Трамп заочно поссорился с лидером республиканцев в сенате
Бывший американский лидер Дональд Трамп заочно поссорился с главой республиканского меньшинства в сенате Митчем Макконелом, который заявил, что экс-президенту... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T05:43
2022-11-30T05:43
в мире
дональд трамп
канье уэст
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Бывший американский лидер Дональд Трамп заочно поссорился с главой республиканского меньшинства в сенате Митчем Макконелом, который заявил, что экс-президенту больше не выиграть борьбу за пост.Макконел ранее заявил, что в Республиканской партии нет места антисемитизму и идеям "белого превосходства". "И каждый, кто встречается с пропагандистами такой идеологии, по-моему мнению, в крайней степени маловероятно когда-либо будет избран президентом США", - сказал сенатор журналистам.Так он отреагировал на недавние встречи, прошедшие в имении Трампа, политик ужинал с певцом Канье Уэстом, которого ранее критиковали за антисемитизм, и националистом Ником Фуентесом.Трамп, в свою очередь, назвал коллегу по партии "лузером"."Митч пораженец для нации и для Республиканской партии. Его бы не переизбрали без моей поддержки, о которой он умолял меня", - сказал Трамп.Он добавил, что до ужина не знал о взглядах Фуентеса, само мероприятие было коротким, и там национализм гость не пропагандировал.
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в мире, дональд трамп, канье уэст
В мире, Дональд Трамп, Канье Уэст
05:43 30.11.2022
 
Трамп заочно поссорился с лидером республиканцев в сенате

Трамп заочно поссорился с главой республиканского меньшинства в сенате Митчем Макконелом

© AP Photo / John LocherБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© AP Photo / John Locher
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Бывший американский лидер Дональд Трамп заочно поссорился с главой республиканского меньшинства в сенате Митчем Макконелом, который заявил, что экс-президенту больше не выиграть борьбу за пост.
Макконел ранее заявил, что в Республиканской партии нет места антисемитизму и идеям "белого превосходства". "И каждый, кто встречается с пропагандистами такой идеологии, по-моему мнению, в крайней степени маловероятно когда-либо будет избран президентом США", - сказал сенатор журналистам.
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Так он отреагировал на недавние встречи, прошедшие в имении Трампа, политик ужинал с певцом Канье Уэстом, которого ранее критиковали за антисемитизм, и националистом Ником Фуентесом.
Трамп, в свою очередь, назвал коллегу по партии "лузером".
"Митч пораженец для нации и для Республиканской партии. Его бы не переизбрали без моей поддержки, о которой он умолял меня", - сказал Трамп.
Он добавил, что до ужина не знал о взглядах Фуентеса, само мероприятие было коротким, и там национализм гость не пропагандировал.
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