https://ria.ru/20221130/tramp-1835163135.html

Трамп заочно поссорился с лидером республиканцев в сенате

Трамп заочно поссорился с лидером республиканцев в сенате - РИА Новости, 30.11.2022

Трамп заочно поссорился с лидером республиканцев в сенате

Бывший американский лидер Дональд Трамп заочно поссорился с главой республиканского меньшинства в сенате Митчем Макконелом, который заявил, что экс-президенту... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T05:43

2022-11-30T05:43

2022-11-30T05:43

в мире

дональд трамп

канье уэст

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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Бывший американский лидер Дональд Трамп заочно поссорился с главой республиканского меньшинства в сенате Митчем Макконелом, который заявил, что экс-президенту больше не выиграть борьбу за пост.Макконел ранее заявил, что в Республиканской партии нет места антисемитизму и идеям "белого превосходства". "И каждый, кто встречается с пропагандистами такой идеологии, по-моему мнению, в крайней степени маловероятно когда-либо будет избран президентом США", - сказал сенатор журналистам.Так он отреагировал на недавние встречи, прошедшие в имении Трампа, политик ужинал с певцом Канье Уэстом, которого ранее критиковали за антисемитизм, и националистом Ником Фуентесом.Трамп, в свою очередь, назвал коллегу по партии "лузером"."Митч пораженец для нации и для Республиканской партии. Его бы не переизбрали без моей поддержки, о которой он умолял меня", - сказал Трамп.Он добавил, что до ужина не знал о взглядах Фуентеса, само мероприятие было коротким, и там национализм гость не пропагандировал.

https://ria.ru/20221129/cheki-1835137185.html

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в мире, дональд трамп, канье уэст