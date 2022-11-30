https://ria.ru/20221130/tiktok-1835223090.html

Губернатор штата в США запретила госслужащим использовать TikTok

Губернатор штата в США запретила госслужащим использовать TikTok - РИА Новости, 30.11.2022

Губернатор штата в США запретила госслужащим использовать TikTok

Губернатор американского штата Южная Дакота Кристи Ноэм подписала указ о запрете использования приложения TikTok госслужащими из-за угрозы национальной... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T11:58

2022-11-30T11:58

2022-11-30T11:58

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южная дакота

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tiktok

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Губернатор американского штата Южная Дакота Кристи Ноэм подписала указ о запрете использования приложения TikTok госслужащими из-за угрозы национальной безопасности."Мера касается госслужащих и агентств штата, в том числе подрядчиков… Запрещается загружать или использовать приложение TikTok, посещать его сайт с принадлежащих государству или взятых в аренду государством устройств", - говорится в указе.Ноэм выразила надежду на то, что остальные штаты США последуют примеру Южной Дакоты, а в будущем аналогичное решение примет и Конгресс.TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.Ранее уполномоченный Федеральной комиссии связи США Брэндан Карр призвал власти запретить соцсеть в стране. Предыдущая администрация США предпринимала попытку запрета в США китайских социальных платформ TikTok и WeChat в 2020 году, главным мотивом этого являлась защита личных данных американцев. КНР и сами компании отрицали обвинения в неправомерном использовании данных пользователей. После того как запрет был оспорен в суде, администрация Байдена не стала продолжать борьбу за реализацию инициативы предшественников. Однако в последнее время обвинения в адрес компании начали возобновляться.

https://ria.ru/20220929/uvolnenie-1820474974.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, китай, южная дакота, технологии, tiktok