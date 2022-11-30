Рейтинг@Mail.ru
Губернатор штата в США запретила госслужащим использовать TikTok - РИА Новости, 30.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221130/tiktok-1835223090.html
Губернатор штата в США запретила госслужащим использовать TikTok
Губернатор штата в США запретила госслужащим использовать TikTok - РИА Новости, 30.11.2022
Губернатор штата в США запретила госслужащим использовать TikTok
Губернатор американского штата Южная Дакота Кристи Ноэм подписала указ о запрете использования приложения TikTok госслужащими из-за угрозы национальной... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T11:58
2022-11-30T11:58
в мире
сша
китай
южная дакота
технологии
tiktok
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599748855_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_536bbe7f825916b42f4e0c8f32a8577b.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Губернатор американского штата Южная Дакота Кристи Ноэм подписала указ о запрете использования приложения TikTok госслужащими из-за угрозы национальной безопасности."Мера касается госслужащих и агентств штата, в том числе подрядчиков… Запрещается загружать или использовать приложение TikTok, посещать его сайт с принадлежащих государству или взятых в аренду государством устройств", - говорится в указе.Ноэм выразила надежду на то, что остальные штаты США последуют примеру Южной Дакоты, а в будущем аналогичное решение примет и Конгресс.TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.Ранее уполномоченный Федеральной комиссии связи США Брэндан Карр призвал власти запретить соцсеть в стране. Предыдущая администрация США предпринимала попытку запрета в США китайских социальных платформ TikTok и WeChat в 2020 году, главным мотивом этого являлась защита личных данных американцев. КНР и сами компании отрицали обвинения в неправомерном использовании данных пользователей. После того как запрет был оспорен в суде, администрация Байдена не стала продолжать борьбу за реализацию инициативы предшественников. Однако в последнее время обвинения в адрес компании начали возобновляться.
https://ria.ru/20220929/uvolnenie-1820474974.html
сша
китай
южная дакота
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599748855_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_6e29c3cdd2723353f0d47113f68eb78b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, южная дакота, технологии, tiktok
В мире, США, Китай, Южная Дакота, Технологии, TikTok
11:58 30.11.2022
 
Губернатор штата в США запретила госслужащим использовать TikTok

Губернатор Южной Дакоты запретила госслужащим использовать TikTok из-за "сбора данных КПК"

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Губернатор американского штата Южная Дакота Кристи Ноэм подписала указ о запрете использования приложения TikTok госслужащими из-за угрозы национальной безопасности.
"Южная Дакота не будет принимать участие в сборе данных разведкой тех стран, которые ненавидят нас. Коммунистическая партия Китая использует собранную на TikTok информацию, чтобы манипулировать американцами", - говорится в опубликованном на сайте Ноэм пресс-релизе.
"Мера касается госслужащих и агентств штата, в том числе подрядчиков… Запрещается загружать или использовать приложение TikTok, посещать его сайт с принадлежащих государству или взятых в аренду государством устройств", - говорится в указе.
Ноэм выразила надежду на то, что остальные штаты США последуют примеру Южной Дакоты, а в будущем аналогичное решение примет и Конгресс.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
Ранее уполномоченный Федеральной комиссии связи США Брэндан Карр призвал власти запретить соцсеть в стране. Предыдущая администрация США предпринимала попытку запрета в США китайских социальных платформ TikTok и WeChat в 2020 году, главным мотивом этого являлась защита личных данных американцев. КНР и сами компании отрицали обвинения в неправомерном использовании данных пользователей. После того как запрет был оспорен в суде, администрация Байдена не стала продолжать борьбу за реализацию инициативы предшественников. Однако в последнее время обвинения в адрес компании начали возобновляться.
Логотип компании Apple в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 23:58
Топ-менеджера Apple уволили за неудачную шутку в TikTok
 
В миреСШАКитайЮжная ДакотаТехнологииTikTok
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала