Губернатор штата в США запретила госслужащим использовать TikTok
Губернатор Южной Дакоты запретила госслужащим использовать TikTok из-за "сбора данных КПК"
© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Губернатор американского штата Южная Дакота Кристи Ноэм подписала указ о запрете использования приложения TikTok госслужащими из-за угрозы национальной безопасности.
"Южная Дакота не будет принимать участие в сборе данных разведкой тех стран, которые ненавидят нас. Коммунистическая партия Китая использует собранную на TikTok информацию, чтобы манипулировать американцами", - говорится в опубликованном на сайте Ноэм пресс-релизе.
"Мера касается госслужащих и агентств штата, в том числе подрядчиков… Запрещается загружать или использовать приложение TikTok, посещать его сайт с принадлежащих государству или взятых в аренду государством устройств", - говорится в указе.
Ноэм выразила надежду на то, что остальные штаты США последуют примеру Южной Дакоты, а в будущем аналогичное решение примет и Конгресс.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
Ранее уполномоченный Федеральной комиссии связи США Брэндан Карр призвал власти запретить соцсеть в стране. Предыдущая администрация США предпринимала попытку запрета в США китайских социальных платформ TikTok и WeChat в 2020 году, главным мотивом этого являлась защита личных данных американцев. КНР и сами компании отрицали обвинения в неправомерном использовании данных пользователей. После того как запрет был оспорен в суде, администрация Байдена не стала продолжать борьбу за реализацию инициативы предшественников. Однако в последнее время обвинения в адрес компании начали возобновляться.
29 сентября, 23:58Топ-менеджера Apple уволили за неудачную шутку в TikTok