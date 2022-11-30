https://ria.ru/20221130/tets-9-1835264218.html

Один из троих пострадавших при пожаре на ТЭЦ-9 в Перми погиб

Один из троих пострадавших при пожаре на ТЭЦ-9 в Перми погиб - РИА Новости, 30.11.2022

Один из троих пострадавших при пожаре на ТЭЦ-9 в Перми погиб

Один из трех пострадавших при пожаре на крупной ТЭЦ-9 в Перми погиб, сообщили РИА Новости в краевом минздраве. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T13:37

2022-11-30T13:37

2022-11-30T13:49

происшествия

пермь

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ПЕРМЬ, 30 ноя - РИА Новости. Один из трех пострадавших при пожаре на крупной ТЭЦ-9 в Перми погиб, сообщили РИА Новости в краевом минздраве."Один из пострадавших погиб, реанимационные мероприятия, к сожалению, оказались безуспешными. Два человека остаются в ожоговом отделении", - рассказали в ведомстве.Ранее стало известно, что на самой крупной пермской ТЭЦ под номером 9 днем загорелась крыша турбинного цеха. Площадь возгорания составляла около 100 квадратных метров. После инцидента краевой минздрав сообщил в трех пострадавших, один из которых находился в состоянии клинической смерти, его пытались спасти медики скорой помощи.ТЭЦ-9 является крупнейшей теплоэлектроцентралей Перми, расположена в Индустриальном районе, обеспечивает энергоснабжение нефтеперерабатывающего производства и является одним из основных источников тепла для левобережной части города. Введена в эксплуатацию в 1957 году, в 2021 году был запущен проект по модернизации оборудования станции.

https://ria.ru/20221130/pozhar-1835202235.html

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происшествия, пермь