https://ria.ru/20221130/tets-1835343791.html

Число пострадавших при пожаре на ТЭЦ в Перми увеличилось до шести человек

Число пострадавших при пожаре на ТЭЦ в Перми увеличилось до шести человек - РИА Новости, 30.11.2022

Число пострадавших при пожаре на ТЭЦ в Перми увеличилось до шести человек

До шести человек увеличилось количество пострадавших при пожаре крупной пермской ТЭЦ-9: к медикам обратились еще три человека с "легкими" жалобами, они... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T16:45

2022-11-30T16:45

2022-11-30T16:45

происшествия

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россия

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ПЕРМЬ, 30 ноя - РИА Новости. До шести человек увеличилось количество пострадавших при пожаре крупной пермской ТЭЦ-9: к медикам обратились еще три человека с "легкими" жалобами, они отказались от госпитализации, сообщили РИА Новости в краевом Минздраве.Первоначально краевой Минздрав сообщил о трех пострадавших, впоследствии один из них умер в машине реанимации.Представитель Минздрава также уточнил РИА Новости, что трое обратившихся к медикам мужчин пожаловались на отравление продуктами горения, у них выявлены легкие поражения дыхательных путей, эти пострадавшие находятся на амбулаторном лечении. При этом у двоих мужчин, находящихся в больнице, повреждения квалифицированы как ожоги разной степени тяжести: от 3 % до 5% от общей поверхности кожи, пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.Ранее стало известно, что на самой крупной пермской ТЭЦ под номером 9 днем загорелась крыша одного из цехов цеха. Площадь возгорания составляла около 100 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 14.11 (12.11 мск).

https://ria.ru/20221130/pozhar-1835237497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, пермь, россия