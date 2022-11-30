https://ria.ru/20221130/tets-1835343791.html
Число пострадавших при пожаре на ТЭЦ в Перми увеличилось до шести человек
Число пострадавших при пожаре на ТЭЦ в Перми увеличилось до шести человек - РИА Новости, 30.11.2022
Число пострадавших при пожаре на ТЭЦ в Перми увеличилось до шести человек
До шести человек увеличилось количество пострадавших при пожаре крупной пермской ТЭЦ-9: к медикам обратились еще три человека с "легкими" жалобами, они... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T16:45
2022-11-30T16:45
2022-11-30T16:45
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ПЕРМЬ, 30 ноя - РИА Новости. До шести человек увеличилось количество пострадавших при пожаре крупной пермской ТЭЦ-9: к медикам обратились еще три человека с "легкими" жалобами, они отказались от госпитализации, сообщили РИА Новости в краевом Минздраве.Первоначально краевой Минздрав сообщил о трех пострадавших, впоследствии один из них умер в машине реанимации.Представитель Минздрава также уточнил РИА Новости, что трое обратившихся к медикам мужчин пожаловались на отравление продуктами горения, у них выявлены легкие поражения дыхательных путей, эти пострадавшие находятся на амбулаторном лечении. При этом у двоих мужчин, находящихся в больнице, повреждения квалифицированы как ожоги разной степени тяжести: от 3 % до 5% от общей поверхности кожи, пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.Ранее стало известно, что на самой крупной пермской ТЭЦ под номером 9 днем загорелась крыша одного из цехов цеха. Площадь возгорания составляла около 100 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 14.11 (12.11 мск).
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РИА Новости
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происшествия, пермь, россия
Происшествия, Пермь, Россия
Число пострадавших при пожаре на ТЭЦ в Перми увеличилось до шести человек
Число пострадавших при пожаре на крупной пермской ТЭЦ-9 увеличилось до шести человек
ПЕРМЬ, 30 ноя - РИА Новости. До шести человек увеличилось количество пострадавших при пожаре крупной пермской ТЭЦ-9: к медикам обратились еще три человека с "легкими" жалобами, они отказались от госпитализации, сообщили РИА Новости в краевом Минздраве.
"На месте пожара к бригаде скорой медпомощи обратились за медицинской помощью еще три мужчины. Они осмотрены медицинскими работниками, их состояние удовлетворительное, от госпитализации они отказались", - рассказали в ведомстве.
Первоначально краевой Минздрав сообщил о трех пострадавших, впоследствии один из них умер в машине реанимации.
Представитель Минздрава также уточнил РИА Новости, что трое обратившихся к медикам мужчин пожаловались на отравление продуктами горения, у них выявлены легкие поражения дыхательных путей, эти пострадавшие находятся на амбулаторном лечении. При этом у двоих мужчин, находящихся в больнице, повреждения квалифицированы как ожоги разной степени тяжести: от 3 % до 5% от общей поверхности кожи, пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
Ранее стало известно, что на самой крупной пермской ТЭЦ под номером 9 днем загорелась крыша одного из цехов цеха. Площадь возгорания составляла около 100 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 14.11 (12.11 мск).