https://ria.ru/20221130/tets-1835237099.html
Число пострадавших при пожаре на ТЭЦ в Перми выросло до трех
Число пострадавших при пожаре на ТЭЦ в Перми выросло до трех - РИА Новости, 30.11.2022
Число пострадавших при пожаре на ТЭЦ в Перми выросло до трех
Три человека пострадали при пожаре на ТЭЦ- 9 в Перми, один из них - в состоянии клинической смерти, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T12:41
2022-11-30T12:41
2022-11-30T12:57
происшествия
пермь
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ПЕРМЬ, 30 ноя - РИА Новости. Три человека пострадали при пожаре на ТЭЦ- 9 в Перми, один из них - в состоянии клинической смерти, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС."Три человека пострадали при пожаре на теплоэлектростанции", - сказали в ведомстве."Сейчас два пациента госпитализированы в ожоговое отделение. Еще один пациент находится в состоянии клинической смерти, оказываются реанимационные мероприятия бригадой скорой медицинской помощи ", - добавили в главке.Днем в среду на самой крупной пермской ТЭЦ загорелась крыша турбинного цеха. Площадь возгорания составляет около 100 квадратных метров.ТЭЦ-9 (входит в состав "Т Плюс") - крупнейшая из теплоэлектроцентралей Перми, расположена в Индустриальном районе, обеспечивает энергоснабжение нефтеперерабатывающего производства и является одним из основных источников тепла для левобережной части города. Введена в эксплуатацию в 1957 году. В 2021 году был запущен проект по модернизации оборудования станции.
https://ria.ru/20221130/pozhar-1835237497.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь
12:41 30.11.2022 (обновлено: 12:57 30.11.2022)
Число пострадавших при пожаре на ТЭЦ в Перми выросло до трех
ГУМЧС: число пострадавших при пожаре на ТЭЦ-9 в Перми выросло до трех
ПЕРМЬ, 30 ноя - РИА Новости. Три человека пострадали при пожаре на ТЭЦ- 9 в Перми, один из них - в состоянии клинической смерти, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС.
"Три человека пострадали при пожаре на теплоэлектростанции", - сказали в ведомстве.
"Сейчас два пациента госпитализированы в ожоговое отделение. Еще один пациент находится в состоянии клинической смерти, оказываются реанимационные мероприятия бригадой скорой медицинской помощи ", - добавили в главке.
Днем в среду на самой крупной пермской ТЭЦ загорелась крыша турбинного цеха. Площадь возгорания составляет около 100 квадратных метров.
ТЭЦ-9 (входит в состав "Т Плюс
") - крупнейшая из теплоэлектроцентралей Перми, расположена в Индустриальном районе, обеспечивает энергоснабжение нефтеперерабатывающего производства и является одним из основных источников тепла для левобережной части города. Введена в эксплуатацию в 1957 году. В 2021 году был запущен проект по модернизации оборудования станции.