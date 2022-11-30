https://ria.ru/20221130/tets-1835237099.html

Число пострадавших при пожаре на ТЭЦ в Перми выросло до трех

Число пострадавших при пожаре на ТЭЦ в Перми выросло до трех - РИА Новости, 30.11.2022

Число пострадавших при пожаре на ТЭЦ в Перми выросло до трех

Три человека пострадали при пожаре на ТЭЦ- 9 в Перми, один из них - в состоянии клинической смерти, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T12:41

2022-11-30T12:41

2022-11-30T12:57

происшествия

пермь

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ПЕРМЬ, 30 ноя - РИА Новости. Три человека пострадали при пожаре на ТЭЦ- 9 в Перми, один из них - в состоянии клинической смерти, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС."Три человека пострадали при пожаре на теплоэлектростанции", - сказали в ведомстве."Сейчас два пациента госпитализированы в ожоговое отделение. Еще один пациент находится в состоянии клинической смерти, оказываются реанимационные мероприятия бригадой скорой медицинской помощи ", - добавили в главке.Днем в среду на самой крупной пермской ТЭЦ загорелась крыша турбинного цеха. Площадь возгорания составляет около 100 квадратных метров.ТЭЦ-9 (входит в состав "Т Плюс") - крупнейшая из теплоэлектроцентралей Перми, расположена в Индустриальном районе, обеспечивает энергоснабжение нефтеперерабатывающего производства и является одним из основных источников тепла для левобережной части города. Введена в эксплуатацию в 1957 году. В 2021 году был запущен проект по модернизации оборудования станции.

https://ria.ru/20221130/pozhar-1835237497.html

пермь

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, пермь