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ЦПВС узнал о планах террористов нанести удары с дронов по Хмеймиму и Идлибу - РИА Новости, 30.11.2022
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20221130/terroristy-1835422890.html
ЦПВС узнал о планах террористов нанести удары с дронов по Хмеймиму и Идлибу
ЦПВС узнал о планах террористов нанести удары с дронов по Хмеймиму и Идлибу - РИА Новости, 30.11.2022
ЦПВС узнал о планах террористов нанести удары с дронов по Хмеймиму и Идлибу
"Хайрат тахрир аш-Шам"* планирует нанести удары с использованием беспилотников по базе Хмеймим и сирийским позициям в провинции Идлиб, сообщил замруководителя... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T22:18
2022-11-30T22:18
война в сирии
в мире
хмеймим
идлиб (мухафаза)
россия
сирия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. "Хайрат тахрир аш-Шам"* планирует нанести удары с использованием беспилотников по базе Хмеймим и сирийским позициям в провинции Идлиб, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.Он отметил, что боевики оборудовали в районе Идлиба площадки и перебросили на них расчеты для запуска беспилотников для нанесения ударов.Егоров подчеркнул, что российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.* Террористическая группировка, зарещенная в России
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идлиб (мухафаза)
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в мире, хмеймим, идлиб (мухафаза), россия, сирия
Война в Сирии, В мире, Хмеймим, Идлиб (мухафаза), Россия, Сирия
22:18 30.11.2022
 
ЦПВС узнал о планах террористов нанести удары с дронов по Хмеймиму и Идлибу

ЦПВС: террористы хотят нанести удары с беспилотниками по Хмеймиму и Идлибу

© Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкДальний бомбардировщик Ту-22М3 совершает посадку на авиабазе Хмеймим в Сирии
Дальний бомбардировщик Ту-22М3 совершает посадку на авиабазе Хмеймим в Сирии
© Министерство обороны РФ
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Дальний бомбардировщик Ту-22М3 совершает посадку на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. "Хайрат тахрир аш-Шам"* планирует нанести удары с использованием беспилотников по базе Хмеймим и сирийским позициям в провинции Идлиб, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.

"По информации, поступившей в российский Центр по примирению враждующих сторон, боевики террористической организации "Хайат тахрир аш-Шам"* ("Джебхат ан-Нусра"*) планируют нанесение ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов по российской авиационной базе Хмеймим и позициям сирийских правительственных сил в районе населенных пунктов Джурин, Серакаб и Кафер-Небель провинции Идлиб", - сказал Егоров на брифинге.

Он отметил, что боевики оборудовали в районе Идлиба площадки и перебросили на них расчеты для запуска беспилотников для нанесения ударов.
Егоров подчеркнул, что российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
* Террористическая группировка, зарещенная в России
Боевик террористической группировки Джебхат ан-Нусра* - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
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