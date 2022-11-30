ЦПВС узнал о планах террористов нанести удары с дронов по Хмеймиму и Идлибу
ЦПВС: террористы хотят нанести удары с беспилотниками по Хмеймиму и Идлибу
© Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкДальний бомбардировщик Ту-22М3 совершает посадку на авиабазе Хмеймим в Сирии
© Министерство обороны РФ
Дальний бомбардировщик Ту-22М3 совершает посадку на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. "Хайрат тахрир аш-Шам"* планирует нанести удары с использованием беспилотников по базе Хмеймим и сирийским позициям в провинции Идлиб, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.
"По информации, поступившей в российский Центр по примирению враждующих сторон, боевики террористической организации "Хайат тахрир аш-Шам"* ("Джебхат ан-Нусра"*) планируют нанесение ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов по российской авиационной базе Хмеймим и позициям сирийских правительственных сил в районе населенных пунктов Джурин, Серакаб и Кафер-Небель провинции Идлиб", - сказал Егоров на брифинге.
Он отметил, что боевики оборудовали в районе Идлиба площадки и перебросили на них расчеты для запуска беспилотников для нанесения ударов.
Егоров подчеркнул, что российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
* Террористическая группировка, зарещенная в России