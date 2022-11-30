https://ria.ru/20221130/terroristy-1835422890.html

ЦПВС узнал о планах террористов нанести удары с дронов по Хмеймиму и Идлибу

ЦПВС узнал о планах террористов нанести удары с дронов по Хмеймиму и Идлибу - РИА Новости, 30.11.2022

ЦПВС узнал о планах террористов нанести удары с дронов по Хмеймиму и Идлибу

"Хайрат тахрир аш-Шам"* планирует нанести удары с использованием беспилотников по базе Хмеймим и сирийским позициям в провинции Идлиб, сообщил замруководителя... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T22:18

2022-11-30T22:18

2022-11-30T22:18

война в сирии

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. "Хайрат тахрир аш-Шам"* планирует нанести удары с использованием беспилотников по базе Хмеймим и сирийским позициям в провинции Идлиб, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.Он отметил, что боевики оборудовали в районе Идлиба площадки и перебросили на них расчеты для запуска беспилотников для нанесения ударов.Егоров подчеркнул, что российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.* Террористическая группировка, зарещенная в России

https://ria.ru/20221130/terroristy-1835421866.html

хмеймим

идлиб (мухафаза)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, хмеймим, идлиб (мухафаза), россия, сирия