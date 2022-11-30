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Глава британского комитета по обороне призвал поддержать Тайвань - РИА Новости, 30.11.2022
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Глава британского комитета по обороне призвал поддержать Тайвань
Глава британского комитета по обороне призвал поддержать Тайвань - РИА Новости, 30.11.2022
Глава британского комитета по обороне призвал поддержать Тайвань
Руководитель британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд, находящийся в составе делегации британских парламентариев, прибывших с визитом на... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T13:29
2022-11-30T13:29
в мире
великобритания
китай
тайвань
тобиас эллвуд
риши сунак
цай инвэнь
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Руководитель британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд, находящийся в составе делегации британских парламентариев, прибывших с визитом на Тайвань, призвал на фоне обострившихся отношений Британии с Китаем продолжить поддержку острова."Мы должны пойти дальше, и поддержка Тайваня обязана занимать высокое место в повестке дня", - сказал он в эфире телеканала Sky News.Как отметил глава комитета, Британия "спала" два или три десятилетия, позволяя Китаю двигаться вперёд и вести торговлю на своих условиях. Сейчас КНР обладает значительным ядерным арсеналом, а её вооруженные силы являются одними из наиболее многочисленных в мире, при этом Пекин не только осуществляет господство в регионе Южно-Китайского моря, но и начинает "перемещать свои ресурсы и размещать базы по всему миру". Это "соперничает с западным образом жизни" и "приведет в конце концов к столкновению", добавил Эллвуд.По его словам, Британия должна предотвратить "вторжение" Китая на Тайвань, поскольку в этом случае это не только станет "идеологической победой над демократией", но и приведёт к тому, что КНР "получит крупный экономический источник силы" и сможет развивать свою "авторитарную повестку".Эллвуд также поприветствовал недавнюю речь премьер-министра Великобритании Риши Сунака, где тот заявил, что "золотая эра" отношений Лондона с Пекином завершена. По мнению главы комитета по обороне, это стало "первым за много-много лет твердым заявлением по внешней политике в отношении Китая". До этого Сунак также заявлял, что Китай однозначно представляет системный вызов ценностям и интересам Великобритании, а также самую большую государственную угрозу для ее экономической безопасности.Накануне бывший министр по вопросам энергетики, бизнеса и промышленности Великобритании Джейкоб Рис-Могг также предложил улучшить отношения с Тайванем и выслать из страны китайских дипломатов после инцидента с задержанием и якобы избиением журналиста Би-би-си в Шанхае.Ранее МИД Тайваня сообщал, что делегация комитета палаты общин по иностранным делам в составе семи человек посетит Тайвань с 29 ноября по 3 декабря. Ведомство отмечало, что в ходе визита британская делегация, в частности, встретится с главой администрации острова Цай Инвэнь, генеральным секретарем Совета национальной безопасности Гу Лисюном, министром иностранных дел У Чжаосе.
https://ria.ru/20221129/tayvan-1834858777.html
https://ria.ru/20221128/tayvan-1834798488.html
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в мире, великобритания, китай, тайвань, тобиас эллвуд, риши сунак, цай инвэнь
В мире, Великобритания, Китай, Тайвань, Тобиас Эллвуд, Риши Сунак, Цай Инвэнь
13:29 30.11.2022
 
Глава британского комитета по обороне призвал поддержать Тайвань

Глава комитета по обороне Британии призвал на фоне проблем с КНР поддерживать Тайвань

© AP Photo / Vincent ThianМужчина проходит мимо флагов Тайваня в Тайбэе
Мужчина проходит мимо флагов Тайваня в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© AP Photo / Vincent Thian
Мужчина проходит мимо флагов Тайваня в Тайбэе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Руководитель британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд, находящийся в составе делегации британских парламентариев, прибывших с визитом на Тайвань, призвал на фоне обострившихся отношений Британии с Китаем продолжить поддержку острова.
"Мы должны пойти дальше, и поддержка Тайваня обязана занимать высокое место в повестке дня", - сказал он в эфире телеканала Sky News.
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Как отметил глава комитета, Британия "спала" два или три десятилетия, позволяя Китаю двигаться вперёд и вести торговлю на своих условиях. Сейчас КНР обладает значительным ядерным арсеналом, а её вооруженные силы являются одними из наиболее многочисленных в мире, при этом Пекин не только осуществляет господство в регионе Южно-Китайского моря, но и начинает "перемещать свои ресурсы и размещать базы по всему миру". Это "соперничает с западным образом жизни" и "приведет в конце концов к столкновению", добавил Эллвуд.
По его словам, Британия должна предотвратить "вторжение" Китая на Тайвань, поскольку в этом случае это не только станет "идеологической победой над демократией", но и приведёт к тому, что КНР "получит крупный экономический источник силы" и сможет развивать свою "авторитарную повестку".
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Эллвуд также поприветствовал недавнюю речь премьер-министра Великобритании Риши Сунака, где тот заявил, что "золотая эра" отношений Лондона с Пекином завершена. По мнению главы комитета по обороне, это стало "первым за много-много лет твердым заявлением по внешней политике в отношении Китая". До этого Сунак также заявлял, что Китай однозначно представляет системный вызов ценностям и интересам Великобритании, а также самую большую государственную угрозу для ее экономической безопасности.
Накануне бывший министр по вопросам энергетики, бизнеса и промышленности Великобритании Джейкоб Рис-Могг также предложил улучшить отношения с Тайванем и выслать из страны китайских дипломатов после инцидента с задержанием и якобы избиением журналиста Би-би-си в Шанхае.
Ранее МИД Тайваня сообщал, что делегация комитета палаты общин по иностранным делам в составе семи человек посетит Тайвань с 29 ноября по 3 декабря. Ведомство отмечало, что в ходе визита британская делегация, в частности, встретится с главой администрации острова Цай Инвэнь, генеральным секретарем Совета национальной безопасности Гу Лисюном, министром иностранных дел У Чжаосе.
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В миреВеликобританияКитайТайваньТобиас ЭллвудРиши СунакЦай Инвэнь
 
 
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