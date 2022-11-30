Глава британского комитета по обороне призвал поддержать Тайвань
Глава комитета по обороне Британии призвал на фоне проблем с КНР поддерживать Тайвань
© AP Photo / Vincent ThianМужчина проходит мимо флагов Тайваня в Тайбэе
© AP Photo / Vincent Thian
Мужчина проходит мимо флагов Тайваня в Тайбэе. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Руководитель британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд, находящийся в составе делегации британских парламентариев, прибывших с визитом на Тайвань, призвал на фоне обострившихся отношений Британии с Китаем продолжить поддержку острова.
"Мы должны пойти дальше, и поддержка Тайваня обязана занимать высокое место в повестке дня", - сказал он в эфире телеканала Sky News.
Как отметил глава комитета, Британия "спала" два или три десятилетия, позволяя Китаю двигаться вперёд и вести торговлю на своих условиях. Сейчас КНР обладает значительным ядерным арсеналом, а её вооруженные силы являются одними из наиболее многочисленных в мире, при этом Пекин не только осуществляет господство в регионе Южно-Китайского моря, но и начинает "перемещать свои ресурсы и размещать базы по всему миру". Это "соперничает с западным образом жизни" и "приведет в конце концов к столкновению", добавил Эллвуд.
По его словам, Британия должна предотвратить "вторжение" Китая на Тайвань, поскольку в этом случае это не только станет "идеологической победой над демократией", но и приведёт к тому, что КНР "получит крупный экономический источник силы" и сможет развивать свою "авторитарную повестку".
Эллвуд также поприветствовал недавнюю речь премьер-министра Великобритании Риши Сунака, где тот заявил, что "золотая эра" отношений Лондона с Пекином завершена. По мнению главы комитета по обороне, это стало "первым за много-много лет твердым заявлением по внешней политике в отношении Китая". До этого Сунак также заявлял, что Китай однозначно представляет системный вызов ценностям и интересам Великобритании, а также самую большую государственную угрозу для ее экономической безопасности.
Накануне бывший министр по вопросам энергетики, бизнеса и промышленности Великобритании Джейкоб Рис-Могг также предложил улучшить отношения с Тайванем и выслать из страны китайских дипломатов после инцидента с задержанием и якобы избиением журналиста Би-би-си в Шанхае.
Ранее МИД Тайваня сообщал, что делегация комитета палаты общин по иностранным делам в составе семи человек посетит Тайвань с 29 ноября по 3 декабря. Ведомство отмечало, что в ходе визита британская делегация, в частности, встретится с главой администрации острова Цай Инвэнь, генеральным секретарем Совета национальной безопасности Гу Лисюном, министром иностранных дел У Чжаосе.
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