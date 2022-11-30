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Запад с помощью провокации осложнил перезапуск СВПД, заявили в МИД - РИА Новости, 30.11.2022
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Запад с помощью провокации осложнил перезапуск СВПД, заявили в МИД
Запад с помощью провокации осложнил перезапуск СВПД, заявили в МИД - РИА Новости, 30.11.2022
Запад с помощью провокации осложнил перезапуск СВПД, заявили в МИД
В Москве считают, что до восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе остаётся буквально один шаг, и в такой ситуации... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T10:01
2022-11-30T10:04
в мире
владимир ермаков
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
иран
магатэ
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В Москве считают, что до восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе остаётся буквально один шаг, и в такой ситуации Запад сознательно пошел на провокацию с резолюцией МАГАТЭ, чтобы осложнить процесс, заявил в интервью РИА Новости директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков."Сейчас мы находимся буквально в шаге от заключения соответствующей договорённости. Надеемся, что американцам и европейским странам-участницам СВПД хватит духу и политической воли, чтобы сделать этот шаг, не размениваясь на конъюнктуру", - сказал Ермаков.При этом, по его словам, "индикатором умонастроений в западном лагере можно считать вброшенную США, Великобританией, Германией и Францией на ноябрьской сессии Совета управляющих МАГАТЭ антииранскую резолюцию, которая не нашла всеобщей поддержки"."Соавторы знали заранее, что на консенсус им рассчитывать не приходится. Тем не менее, они пошли на этот отчаянный шаг, который заведомо не способен принести никакой пользы и не будет иметь практических последствий, но непременно осложнит дальнейшие усилия по "перезапуску" СВПД. Воспринимаем это не иначе как сознательную провокацию со стороны западных коллег и проявление их недобросовестности", - пояснил Ермаков.Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси ранее выразил надежду на проведение технической встречи с иранскими представителями для решения открытых вопросов. Однако 17 ноября Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой указывается на обязанность Ирана сотрудничать с агентством в расследовании в связи с обнаружением следов урана на трех незаявленных объектах. Постпред РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов заявил РИА Новости, что тема 20-летней давности об обнаружении в Иране частиц урана приобрела не адекватное существу вопроса значение на переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).Ранее иранские СМИ сообщили, что в ответ на резолюцию МАГАТЭ Тегеран приступил к обогащению урана до 60% на ядерном объекте Фордо, созданию новых центробежных каскадов IR2M и IR4 на ядерном объекте в Нетензе и Фордо, а также запуску на этих ядерных объектах новых центрифуг.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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в мире, владимир ермаков, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), иран, магатэ, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Владимир Ермаков, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), Иран, МАГАТЭ, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
10:01 30.11.2022 (обновлено: 10:04 30.11.2022)
 
Запад с помощью провокации осложнил перезапуск СВПД, заявили в МИД

Глава департамента МИД Ермаков: Запад своей провокацией в МАГАТЭ осложнил перезапуск СВПД

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В Москве считают, что до восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе остаётся буквально один шаг, и в такой ситуации Запад сознательно пошел на провокацию с резолюцией МАГАТЭ, чтобы осложнить процесс, заявил в интервью РИА Новости директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.
"Сейчас мы находимся буквально в шаге от заключения соответствующей договорённости. Надеемся, что американцам и европейским странам-участницам СВПД хватит духу и политической воли, чтобы сделать этот шаг, не размениваясь на конъюнктуру", - сказал Ермаков.
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Ульянов рассказал об ошибке США в переговорах по СВПД
При этом, по его словам, "индикатором умонастроений в западном лагере можно считать вброшенную США, Великобританией, Германией и Францией на ноябрьской сессии Совета управляющих МАГАТЭ антииранскую резолюцию, которая не нашла всеобщей поддержки".
"Соавторы знали заранее, что на консенсус им рассчитывать не приходится. Тем не менее, они пошли на этот отчаянный шаг, который заведомо не способен принести никакой пользы и не будет иметь практических последствий, но непременно осложнит дальнейшие усилия по "перезапуску" СВПД. Воспринимаем это не иначе как сознательную провокацию со стороны западных коллег и проявление их недобросовестности", - пояснил Ермаков.
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4 ноября, 20:30
СМИ: разведка США считает, что Иран просит Россию о помощи в ядерной сфере
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси ранее выразил надежду на проведение технической встречи с иранскими представителями для решения открытых вопросов. Однако 17 ноября Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой указывается на обязанность Ирана сотрудничать с агентством в расследовании в связи с обнаружением следов урана на трех незаявленных объектах. Постпред РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов заявил РИА Новости, что тема 20-летней давности об обнаружении в Иране частиц урана приобрела не адекватное существу вопроса значение на переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).
Ранее иранские СМИ сообщили, что в ответ на резолюцию МАГАТЭ Тегеран приступил к обогащению урана до 60% на ядерном объекте Фордо, созданию новых центробежных каскадов IR2M и IR4 на ядерном объекте в Нетензе и Фордо, а также запуску на этих ядерных объектах новых центрифуг.
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27 сентября, 01:31
Тегеран готов сотрудничать с МАГАТЭ по вопросам иранских ядерных объектов
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.
Читайте полный текст интервью >>>
Образцы боевых ракет в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
10 сентября, 16:43
Иран ставит перспективы восстановления СВПД под угрозу, заявила Евротройка
 
В миреВладимир ЕрмаковСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ИранМАГАТЭРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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