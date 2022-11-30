https://ria.ru/20221130/svet-1835186642.html

В Кривом Роге предупредили о возможных отключениях света

В Кривом Роге предупредили о возможных отключениях света - РИА Новости, 30.11.2022

В Кривом Роге предупредили о возможных отключениях света

В Кривом Роге в Днепропетровской области Украины в среду сохраняется вероятность применения аварийных и веерных графиков отключения электроэнергии, сообщил... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T09:55

2022-11-30T09:55

2022-11-30T09:55

специальная военная операция на украине

в мире

александр вилкул

кривой рог

украина

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В Кривом Роге в Днепропетровской области Украины в среду сохраняется вероятность применения аварийных и веерных графиков отключения электроэнергии, сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул.Днем ранее национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что дефицит мощности в энергосистеме Украины во вторник увеличился до 30%. Рост дефицита мощности вызван аварийным отключением блоков на нескольких электростанциях, которые произошли в понедельник утром, а также дальнейшим ростом потребления из-за ухудшения погодных условий, пояснили в компании."В Кривом Роге вся важная инфраструктура работает. Сохраняется вероятность применения энергетиками аварийных и веерных отключений электроэнергии", - написал Вилкул в своем Telegram-канале.Он призвал жителей города иметь дома запасы воды, зарядить телефоны и фонарики.В свою очередь пресс-центр украинского энергохолдинга ДТЭК сообщил, что в городе Днепр, административном центре Днепропетровской области, и Одессе в среду будут применяться экстренные отключения электроэнергии, "стабилизационные графики действовать не будут".Министерство энергетики Украины 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. На следующий день электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановили.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221130/oruzhie-1835178040.html

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кривой рог

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, александр вилкул, кривой рог, украина