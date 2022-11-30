https://ria.ru/20221130/supruga-1835417390.html
Байден приревновал жену к индейцам
Байден приревновал жену к индейцам - РИА Новости, 30.11.2022
Байден приревновал жену к индейцам
Президент США Джо Байден пожаловался, что его супруга Джилл проявляет больше интереса к представителям коренных народов, чем к нему самому. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T21:31
2022-11-30T21:31
2022-11-30T22:37
в мире
джо байден
сша
северная америка
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ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден пожаловался, что его супруга Джилл проявляет больше интереса к представителям коренных народов, чем к нему самому.Он пообещал и сам посетить резервации с официальным визитом, периодически путаясь в формулировках, говоря то о "стране индейцев", то об "индейских национальностях".Навахо — одна из самых многочисленных индейских народностей Северной Америки, насчитывающая несколько сотен тысяч человек.
https://ria.ru/20221021/bayden-1825708196.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, сша, северная америка
В мире, Джо Байден, США, Северная Америка
21:31 30.11.2022 (обновлено: 22:37 30.11.2022)
Байден приревновал жену к индейцам
Байден рассказал, что его жена проявляет большой интерес к представителям коренных народов