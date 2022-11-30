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Байден приревновал жену к индейцам - РИА Новости, 30.11.2022
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Байден приревновал жену к индейцам
Байден приревновал жену к индейцам - РИА Новости, 30.11.2022
Байден приревновал жену к индейцам
Президент США Джо Байден пожаловался, что его супруга Джилл проявляет больше интереса к представителям коренных народов, чем к нему самому. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T21:31
2022-11-30T22:37
в мире
джо байден
сша
северная америка
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ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден пожаловался, что его супруга Джилл проявляет больше интереса к представителям коренных народов, чем к нему самому.Он пообещал и сам посетить резервации с официальным визитом, периодически путаясь в формулировках, говоря то о "стране индейцев", то об "индейских национальностях".Навахо — одна из самых многочисленных индейских народностей Северной Америки, насчитывающая несколько сотен тысяч человек.
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сша
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в мире, джо байден, сша, северная америка
В мире, Джо Байден, США, Северная Америка
21:31 30.11.2022 (обновлено: 22:37 30.11.2022)
 
Байден приревновал жену к индейцам

Байден рассказал, что его жена проявляет большой интерес к представителям коренных народов

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкДжилл Байден
Джилл Байден - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Джилл Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден пожаловался, что его супруга Джилл проявляет больше интереса к представителям коренных народов, чем к нему самому.

"Джилл провела много времени в резервациях. Я волновался, что в какой-то из этих дней она не вернется домой. Вы думаете, я шучу? Я слышал больше о навахо, чем о себе", — сказал Байден на встрече с представителями коренных народов.

Он пообещал и сам посетить резервации с официальным визитом, периодически путаясь в формулировках, говоря то о "стране индейцев", то об "индейских национальностях".
Навахо — одна из самых многочисленных индейских народностей Северной Америки, насчитывающая несколько сотен тысяч человек.
Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 15:52
Жена Байдена поддержит его выдвижение на второй президентский срок
 
В миреДжо БайденСШАСеверная Америка
 
 
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