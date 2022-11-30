https://ria.ru/20221130/supruga-1835417390.html

Байден приревновал жену к индейцам

Байден приревновал жену к индейцам - РИА Новости, 30.11.2022

Байден приревновал жену к индейцам

Президент США Джо Байден пожаловался, что его супруга Джилл проявляет больше интереса к представителям коренных народов, чем к нему самому. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T21:31

2022-11-30T21:31

2022-11-30T22:37

в мире

джо байден

сша

северная америка

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ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден пожаловался, что его супруга Джилл проявляет больше интереса к представителям коренных народов, чем к нему самому.Он пообещал и сам посетить резервации с официальным визитом, периодически путаясь в формулировках, говоря то о "стране индейцев", то об "индейских национальностях".Навахо — одна из самых многочисленных индейских народностей Северной Америки, насчитывающая несколько сотен тысяч человек.

https://ria.ru/20221021/bayden-1825708196.html

сша

северная америка

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, джо байден, сша, северная америка