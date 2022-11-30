https://ria.ru/20221130/sumka-1835325165.html
Опасных предметов в сумке у станции метро "Молодежная" не обнаружили
Опасных предметов в сумке у станции метро "Молодежная" не обнаружили - РИА Новости, 30.11.2022
Опасных предметов в сумке у станции метро "Молодежная" не обнаружили
Кинологи не обнаружили ничего опасного в бесхозной сумке, найденной возле станции метро "Молодежная" на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T16:00
2022-11-30T16:00
2022-11-30T16:00
москва
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Кинологи не обнаружили ничего опасного в бесхозной сумке, найденной возле станции метро "Молодежная" на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее сообщалось от обнаружении подозрительной бесхозной сумки рядом с легковой машиной на выходе со станции метро "Молодежная" на улицу Ярцевская. На место находки были вызваны кинологи."Подозрительного в сумке ничего - забрали в отделение (полиции)", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20221130/minirovanie-1835228539.html
москва
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Москва, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Опасных предметов в сумке у станции метро "Молодежная" не обнаружили
Полиция не обнаружила опасных предметов в сумке, оставленной у станции метро "Молодежная"