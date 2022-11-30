https://ria.ru/20221130/sumka-1835325165.html

Опасных предметов в сумке у станции метро "Молодежная" не обнаружили

Опасных предметов в сумке у станции метро "Молодежная" не обнаружили - РИА Новости, 30.11.2022

Опасных предметов в сумке у станции метро "Молодежная" не обнаружили

Кинологи не обнаружили ничего опасного в бесхозной сумке, найденной возле станции метро "Молодежная" на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T16:00

2022-11-30T16:00

2022-11-30T16:00

москва

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Кинологи не обнаружили ничего опасного в бесхозной сумке, найденной возле станции метро "Молодежная" на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее сообщалось от обнаружении подозрительной бесхозной сумки рядом с легковой машиной на выходе со станции метро "Молодежная" на улицу Ярцевская. На место находки были вызваны кинологи."Подозрительного в сумке ничего - забрали в отделение (полиции)", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20221130/minirovanie-1835228539.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)