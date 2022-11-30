https://ria.ru/20221130/sud-1835369165.html
Избивший DJ Smash экс-депутат пермского заксобрания снова пойдет под суд
Избивший DJ Smash экс-депутат пермского заксобрания снова пойдет под суд - РИА Новости, 30.11.2022
Избивший DJ Smash экс-депутат пермского заксобрания снова пойдет под суд
Полиция завершила расследование дела о дебоше в баре Перми, фигурантом которого является бывший депутат регионального заксобрания Александр Телепнев, осужденный РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T17:43
2022-11-30T17:43
2022-11-30T17:52
россия
пермь
пермский край
александр телепнев
dj smash
происшествия
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ПЕРМЬ, 30 ноя - РИА Новости. Полиция завершила расследование дела о дебоше в баре Перми, фигурантом которого является бывший депутат регионального заксобрания Александр Телепнев, осужденный в 2018 году за избиение DJ Smash.Ранее в соцсетях появилась информация, что похожий на экс-депутата Телепнева человек в апреле этого года в баре "Наташа" в Перми бросил ведерко для льда, бокал и стул в людей у барной стойки. Очевидцы в соцсетях писали, что он якобы сделал это после того, как заиграла песня Moscow Never Sleeps в исполнении DJ Smash.В мае Телепнев был задержан правоохранителями и несколько дней находился в изоляторе временного содержания. Ему было предъявлено обвинение по уголовному делу о хулиганстве, наказание за которое составляет до семи лет лишения свободы. Позднее суд избрал Телепневу меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ему не разрешалось общаться с потерпевшими, пользоваться телефоном и интернетом, ограничили выход из дома."Окончено предварительное следствие уголовного дела в отношении ранее судимого 42-летнего жителя краевого центра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статье 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия")", — говорится в сообщении ГУМВД по Пермскому краю.Официально имя обвиняемого в релизе не указано, но источник в правоохранительных органах подтвердил РИА Новости, что речь именно о Телепневе.По данным ведомства, мужчина в баре находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя "агрессивно, показывал пренебрежительное отношение к персоналу и посетителям увеселительного заведения, выражался нецензурной бранью". Брошенный им бокал попал и разбил витрину, ведерко угодило в голову работника бара, а стул прилетел в посетителя."Своими действиями злоумышленник причинил потерпевшим телесные повреждения и создал реальную угрозу их жизни и здоровью", — добавили в полиции. Уголовное дело будет рассматривать Ленинский районный суд Перми.Телепнев около трех лет назад был по УДО освобожден из колонии-поселения, куда попал за избиение в пермском ночном клубе "Дом культуры" Андрея Ширмана (DJ Smash) в феврале 2018 года. После драки у музыканта была сломана челюсть, он проходил лечение в больнице. В потасовке также участвовал друг экс-депутата — промоутер Сергей Ванкевич. Подсудимые получили по два года колонии-поселения.Телепнев родился в мае 1980 года, окончил Пермский государственный университет по специальности "Экономическая география". Он является мастером спорта по рукопашному бою и чемпионом Кубка России по рукопашному бою. Депутатом пермского заксобрания был в 2011-2016 годах.
https://ria.ru/20221128/shirvindt-1834726927.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пермь, пермский край, александр телепнев, dj smash, происшествия
Россия, Пермь, Пермский край, Александр Телепнев, DJ Smash, Происшествия
17:43 30.11.2022 (обновлено: 17:52 30.11.2022)
Избивший DJ Smash экс-депутат пермского заксобрания снова пойдет под суд
Избившего DJ Smash экс-депутата из Перми Телепнева будут судить за дебош в ресторане
ПЕРМЬ, 30 ноя - РИА Новости.
Полиция завершила
расследование дела о дебоше в баре Перми, фигурантом которого является бывший депутат регионального заксобрания Александр Телепнев, осужденный в 2018 году за избиение DJ Smash.
Ранее в соцсетях появилась информация, что похожий на экс-депутата Телепнева человек в апреле этого года в баре "Наташа" в Перми бросил ведерко для льда, бокал и стул в людей у барной стойки. Очевидцы в соцсетях писали, что он якобы сделал это после того, как заиграла песня Moscow Never Sleeps в исполнении DJ Smash.
В мае Телепнев был задержан правоохранителями и несколько дней находился в изоляторе временного содержания. Ему было предъявлено обвинение по уголовному делу о хулиганстве, наказание за которое составляет до семи лет лишения свободы. Позднее суд избрал Телепневу меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ему не разрешалось общаться с потерпевшими, пользоваться телефоном и интернетом, ограничили выход из дома.
"Окончено предварительное следствие уголовного дела в отношении ранее судимого 42-летнего жителя краевого центра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статье 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия")", — говорится в сообщении ГУМВД по Пермскому краю.
Официально имя обвиняемого в релизе не указано, но источник в правоохранительных органах подтвердил РИА Новости, что речь именно о Телепневе.
По данным ведомства, мужчина в баре находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя "агрессивно, показывал пренебрежительное отношение к персоналу и посетителям увеселительного заведения, выражался нецензурной бранью". Брошенный им бокал попал и разбил витрину, ведерко угодило в голову работника бара, а стул прилетел в посетителя.
"Своими действиями злоумышленник причинил потерпевшим телесные повреждения и создал реальную угрозу их жизни и здоровью", — добавили в полиции. Уголовное дело будет рассматривать Ленинский районный суд Перми.
Телепнев около трех лет назад был по УДО освобожден из колонии-поселения, куда попал за избиение в пермском ночном клубе "Дом культуры" Андрея Ширмана (DJ Smash) в феврале 2018 года. После драки у музыканта была сломана челюсть, он проходил лечение в больнице. В потасовке также участвовал друг экс-депутата — промоутер Сергей Ванкевич. Подсудимые получили по два года колонии-поселения.
Телепнев родился в мае 1980 года, окончил Пермский государственный университет по специальности "Экономическая география". Он является мастером спорта по рукопашному бою и чемпионом Кубка России
по рукопашному бою. Депутатом пермского заксобрания был в 2011-2016 годах.