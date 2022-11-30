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США намерены выделить помощь энергосектору Украины и Молдавии - РИА Новости, 30.11.2022
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США намерены выделить помощь энергосектору Украины и Молдавии
США намерены выделить помощь энергосектору Украины и Молдавии - РИА Новости, 30.11.2022
США намерены выделить помощь энергосектору Украины и Молдавии
Белый дом обратился к конгрессу с запросом предоставить 1,1 миллиарда долларов на поддержку энергетического сектора Украины и Молдавии, заявил госсекретарь США... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T16:35
2022-11-30T16:37
в мире
энтони блинкен
украина
молдавия
сша
бухарест
конгресс сша
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Белый дом обратился к конгрессу с запросом предоставить 1,1 миллиарда долларов на поддержку энергетического сектора Украины и Молдавии, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Мы передали запрос в конгресс на 1,1 миллиарда долларов на обеспечение безопасности энергосектора Украины и Молдавии и восстановление энергопоставок", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Бухаресте.Накануне Белый дом сообщал о выделении 53 миллионов долларов на поставку оборудования для поддержки системы энергоснабжения Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221130/krym-1835333796.html
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в мире, энтони блинкен, украина, молдавия, сша, бухарест, конгресс сша
В мире, Энтони Блинкен, Украина, Молдавия, США, Бухарест, Конгресс США
16:35 30.11.2022 (обновлено: 16:37 30.11.2022)
 
США намерены выделить помощь энергосектору Украины и Молдавии

Блинкен: у конгресса попросили 1,1 миллиарда долларов на помощь энергосектору Украины

© AP Photo / Andrew KravchenkoВид со смотровой площадки на неосвещенный Киев
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев . Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Белый дом обратился к конгрессу с запросом предоставить 1,1 миллиарда долларов на поддержку энергетического сектора Украины и Молдавии, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Мы передали запрос в конгресс на 1,1 миллиарда долларов на обеспечение безопасности энергосектора Украины и Молдавии и восстановление энергопоставок", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Бухаресте.
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Накануне Белый дом сообщал о выделении 53 миллионов долларов на поставку оборудования для поддержки системы энергоснабжения Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
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В миреЭнтони БлинкенУкраинаМолдавияСШАБухарестКонгресс США
 
 
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