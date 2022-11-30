https://ria.ru/20221130/ssha-1835341059.html

США намерены выделить помощь энергосектору Украины и Молдавии

США намерены выделить помощь энергосектору Украины и Молдавии - РИА Новости, 30.11.2022

США намерены выделить помощь энергосектору Украины и Молдавии

Белый дом обратился к конгрессу с запросом предоставить 1,1 миллиарда долларов на поддержку энергетического сектора Украины и Молдавии, заявил госсекретарь США... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T16:35

2022-11-30T16:35

2022-11-30T16:37

в мире

энтони блинкен

украина

молдавия

сша

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конгресс сша

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Белый дом обратился к конгрессу с запросом предоставить 1,1 миллиарда долларов на поддержку энергетического сектора Украины и Молдавии, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Мы передали запрос в конгресс на 1,1 миллиарда долларов на обеспечение безопасности энергосектора Украины и Молдавии и восстановление энергопоставок", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Бухаресте.Накануне Белый дом сообщал о выделении 53 миллионов долларов на поставку оборудования для поддержки системы энергоснабжения Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221130/krym-1835333796.html

https://ria.ru/20221130/chp-1835337181.html

украина

молдавия

сша

бухарест

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