https://ria.ru/20221130/ssha-1835173158.html

В МИД заявили о "зиме" в отношениях с США

В МИД заявили о "зиме" в отношениях с США - РИА Новости, 30.11.2022

В МИД заявили о "зиме" в отношениях с США

Пока рано говорить о перспективах стратегического диалога с США: холодные отношения официальных Москвы и Вашингтона этому не способствуют, сказал в интервью РИА РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T08:21

2022-11-30T08:21

2022-11-30T09:45

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в мире

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Пока рано говорить о перспективах стратегического диалога с США: холодные отношения официальных Москвы и Вашингтона этому не способствуют, сказал в интервью РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.Ранее временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд заявила агентству, что американская сторона ждет возможности возобновить диалог по стратегической стабильности, прерванный, по ее словам, из-за ситуации вокруг Украины. Ермаков считает, что до серьезного разговора необходимо "дозреть".Он подчеркнул, что российская сторона "в принципиальном плане" никогда не отказывалась от диалога. В то же время для этого необходимо адекватное отношение "партнера с другой стороны"."Для этого необходимо "дозревание" США до серьезного разговора на подлинно равноправных началах и на основе готовности уважать наши интересы и не пересекать наши "красные линии" в области безопасности", — уточнил дипломат.В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва требовала юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.Москва с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221130/dialog-1835165511.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, россия, в мире