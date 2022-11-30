https://ria.ru/20221130/ssha-1835173158.html
В МИД заявили о "зиме" в отношениях с США
В МИД заявили о "зиме" в отношениях с США - РИА Новости, 30.11.2022
В МИД заявили о "зиме" в отношениях с США
Пока рано говорить о перспективах стратегического диалога с США: холодные отношения официальных Москвы и Вашингтона этому не способствуют, сказал в интервью РИА РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T08:21
2022-11-30T08:21
2022-11-30T09:45
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Пока рано говорить о перспективах стратегического диалога с США: холодные отношения официальных Москвы и Вашингтона этому не способствуют, сказал в интервью РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.Ранее временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд заявила агентству, что американская сторона ждет возможности возобновить диалог по стратегической стабильности, прерванный, по ее словам, из-за ситуации вокруг Украины. Ермаков считает, что до серьезного разговора необходимо "дозреть".Он подчеркнул, что российская сторона "в принципиальном плане" никогда не отказывалась от диалога. В то же время для этого необходимо адекватное отношение "партнера с другой стороны"."Для этого необходимо "дозревание" США до серьезного разговора на подлинно равноправных началах и на основе готовности уважать наши интересы и не пересекать наши "красные линии" в области безопасности", — уточнил дипломат.В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва требовала юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.Москва с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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сша, россия, в мире
08:21 30.11.2022 (обновлено: 09:45 30.11.2022)
В МИД заявили о "зиме" в отношениях с США
Глава департамента МИД Ермаков заявил о "зиме" в отношениях с США
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Пока рано говорить о перспективах стратегического диалога с США: холодные отношения официальных Москвы и Вашингтона этому не способствуют, сказал в интервью РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
Ранее временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд заявила агентству, что американская сторона ждет возможности возобновить диалог по стратегической стабильности, прерванный, по ее словам, из-за ситуации вокруг Украины
. Ермаков считает, что до серьезного разговора необходимо "дозреть".
"Спекулировать о том, когда подобное "дозревание" в Вашингтоне могло бы произойти, особого смысла не вижу. Отмечу лишь, что сейчас "зима" не только за окном, но и в наших отношениях с США, а такое время года, как известно, не благоприятствует процессам роста и созревания", — отметил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что российская сторона "в принципиальном плане" никогда не отказывалась от диалога. В то же время для этого необходимо адекватное отношение "партнера с другой стороны".
"Для этого необходимо "дозревание" США до серьезного разговора на подлинно равноправных началах и на основе готовности уважать наши интересы и не пересекать наши "красные линии" в области безопасности", — уточнил дипломат.
В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО
по гарантиям безопасности. Москва требовала юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе
на позиции 1997 года.
Москва с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин
назвал ее конечной целью освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность России.